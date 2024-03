25 localidades aragonesas superaron el límite de nitratos en su agua de boca durante 2022

Veinticinco localidades aragonesas superaron en su agua de boca el límite de nitratos para que fuese considerada apta para el consumo durante algún momento de 2022. Así lo refleja el informe ‘La contaminación por nitratos y su impacto en el medio ambiente y el agua de consumo humano’ elaborado por Ecologistas en Acción a partir de los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En toda España el valor de nitratos por encima del tope de 50 mg/l permitidos por la normativa se detectó en 171 municipios, la mayoría pertenecientes a la llamada España vaciada.

Los nitratos son compuestos químicos inorgánicos que en principio están presentes en el medio de forma natural en pequeñas concentraciones. Las filtraciones en el subsuelo procedentes del uso de abonos nitrogenados o de la práctica de la ganadería intensiva pueden causar este excesivo incremento.

De acuerdo con este estudio, en la provincia de Zaragoza se vieron afectadas las redes de distribución de diez municipios: Abanto, Aldehuela de Liestos, Bordalba, Cerveruela, Cubel, Lagata, Maluenda, Sos del Rey Católico, Torrehermosa y Villadoz.

En la de Huesca se encontraron en esta situación otros ocho núcleos: Alerre, Ayerbe, Banastás, Chimillas y Loscorrales, además de tres pedanías de La Sotonera, Lierta, Plasencia del Monte y Quinzano. Por lo que respecta a Teruel, este listado incluye a Caudé, Concud y Valdecebro, pertenecientes al Ayuntamiento de la capital turolense, además de Ariño, Blancas, Lidón y Muniesa.

En la última década la cifra de municipios con problemas en el agua de boca por nitratos viene oscilando entre los 25 y 30. Cambiar el abastecimiento a una nueva captación es la solución por la que están optando muchos. En la jornada celebrada el jueves pasado en Segura de Baños con motivo del Día Mundial del Agua se expuso el caso de Bello. Durante un tiempo mantuvo una fuente con una desnitrificadora para que se abasteciera la población, pero posteriormente cambió a una nueva fuente.

En la sierra de Gratal, los vecinos de Lierta han convivido durante tiempo con la falta de potabilidad de la red por el alto nivel de nitratos que se combatía en verano con garrafas gratis para los vecinos. Desde el pasado otoño se proveen de un manantial diferente de la zona de las Gorgas de San Julián. "Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en verano, pero confiamos en que la nueva acometida aporte suficiente agua de calidad", comenta Bernardo Mas, portavoz de la asociación ‘Liertagua potable’.

El Ayuntamiento de Ariño, asegura su concejal Joaquín Noé, lleva a cabo "controles exhaustivos"y el exceso de nitratos se produce en "momentos puntuales". "Nos surtimos de dos sitios, la potabilizadora de Oliete y el manantial de Alacón. Cuando en este último se detecta una presencia de nitratos superior a la permitida se corta su entrada", explica.

Bordalba construirá una desnitrificadora

En el caso de Bordalba, municipio de la Comunidad de Calatayud en el límite con Soria, el problema es recurrente en los años de sequía y hace que el agua de abastecimiento de boca, que toman de varios manantiales, sea considerada por los análisis como no potable, aunque no siempre. "La acumulación se da principalmente en las épocas en las que el agua no fluye tanto. Pero hemos querido ponerle solución ya y tenemos el proyecto y la memoria para construir una planta de desnitrificación a la mayor brevedad posible" dice el alcalde, Ángel Caballero.

Junto con la instalación, el Ayuntamiento pretende promover una limpieza de los manantiales y modernizar parte del sistema de canalización, por lo que la inversión total se acerca a los 40.000 euros. Sobre las causas, Caballero recuerda que "hay varios factores, también el agrícola, pero en los últimos años se ha avanzado mucho en nuevas técnicas y productos con menor incidencia".

En otro pueblo cercano, en Torrehermosa, se comenzó a detectar hace más de un lustro. "Salían los niveles altos y no se podía beber, por lo que se decidió colocar una desnitrificadora, que usando sal consigue controlar los niveles", apunta el primer edil, Pascual García. La inversión fue de unos 12.000 euros.

En la comarca del Campo de Daroca, otras localidades también lo sufren como Aldehuela de Liestos.

"Hubo una temporada que no se podía beber, venía ya el problema de lejos. Pero instalamos la desnitrificadora y ya el año pasado todo salió bien", remarca su regidor, Arcadio Muñoz. Sobre los 12.000 euros de inversión incide en que "no es un gasto, es algo necesario para un bien que es de primera necesidad y con el que no se puede jugar con los nitratos".

A debate en las Cortes de Aragón

El Gobierno aragonés, por mandato de la Unión Europea, aumentó en 2021 a 20 las zonas (correspondientes a masas de aguas afectadas) consideradas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la actividad agraria. En los más de 200 municipios que comprenden se obliga a cumplir unas exigentes restricciones en el manejo de los estiércoles o de los abonos inorgánicos en las explotaciones agrícolas. El asunto se debatirá en las Cortes de Aragón, ya que Izquierda Unida acaba de presentar una proposición no de ley para instar al Ejecutivo autonómico a reforzar las medidas para reducir esta contaminación.

En la parte aragonesa de la cuenca del Ebro están declaradas como zona vulnerable 13.720 km2 (el 63 % del total de la cuenca), una superficie que se ha ampliado sustancialmente en los últimos años. Además, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) puso en marcha a finales de 2022 la estrategia Nitrache para la lucha contra el elevado contenido de nitratos en las aguas. Entre las medidas establecidas, la CHE destaca la de establecer en las concesiones de agua a las granjas "la condición más rigurosa de un tratamiento de reducción de nitratos en los estiércoles en las zonas más sobrecargadas de nitratos». Esta condición se aplica a una superficie total de 10.150 km2 de la cuenca (el 11,8% de su superficie total). De ellos, 5.800 km2 (el 57%) se localizan en Aragón.

El informe de Ecologistas en Acción defiende que el tope de 50 mg/l en el agua de boca "no es lo suficientemente precautorio y debería reducirse para proteger la salud humana de manera más eficaz». A lo largo del año pasado, voluntarios de esta organización llevaron a cabo 677 mediciones en distintos puntos de España, pero no consta que hicieran alguno en la comunidad aragonesa.