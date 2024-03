Barbastro entra en la Semana Santa con sonido de tambor y corneta

La Semana Santa de Barbastro, declarada de Interés Turístico Nacional, comenzó este sábado por la tarde con la lectura del pregón y el acto de la exaltación del tambor que regresaba a la plaza de Toros. Las procesiones ya empezaron la noche de antes Viernes de Dolor con la salida de Nuestra Señora de los Dolores en la Procesión de los Siete Dolores, de la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa, con salida y llegada en la Iglesia de los Padres Escolapios.

Este sábado los sonidos de tambores y cornetas de las seis cofradías y una hermandad de Barbastro han sonado por el entorno de la Catedral y en el coso taurino, donde, una por una han desfilado e interpretado sones ante el público que ocupaba el graderío en el acto de Exaltación del Tambor. Antes ha tenido lugar el pregón de la Semana Santa a cargo del periodista madrileño José Beltrán Aragonés, director del semanario católico Nueva Vida y laico en misión calasancia. José Beltrán sustituía a la religiosa hermana María Luisa Berzosa, nombrada pregonera de la Semana Santa de Barbastro por la Junta de Cofradías, pero por una caída permanece convaleciente en Roma. La religiosa será la pregonera del año que viene.

Así las cosas, el pregonero se ha definido como telonero, pero realmente ha sido un discurso de alto contenido evangélico, en el que el periodista ha utilizado la figura de Simón el Cirineo y de la Verónica, lanzando un mensaje a los cofrades para que “sean personajes secundarios en esta Semana Santa y empaticen con el dolor del otro". "Un dolor que se encuentra en las mujeres maltratadas, en el joven que sufre acoso escolar, en el inmigrante, en las víctimas de la guerra de Gaza o de Ucrania, en el parado que no encuentra trabajo o en la anciana que se siente sola y que le hacen sentirse sola”.

Beltrán ha pedido “suscribirse a la Nueva Vida” haciendo un juego de palabras con el semanario que dirige. “Una suscripción a una Nueva Vida, que a diferencia de la revista, es gratuita y que ofrece a Dios, el misericordioso, que ofrece no dos, ni tres, ni cuatro, sino muchas oportunidades”. El pregonero ha hablado del gran cambio de guion que supuso la Semana Santa con el mensaje de que la muerte no es el fin. Y les ha emplazado a seguir ejerciendo de La Verónica y el Cirineo después de estos días. “Los cofrades, los hermanos, os la jugáis el Lunes de Pascua. Ahí sabremos si hemos descubierto el destello de Jesús en cada paso que recorrerán las calles de Barbastro estos días”.

El acto ha terminado con la entrega de una escultura a José Beltrán por parte de la presidenta de la Junta de Cofradías, Silvia Peropadre. Un pregonero que ha declarado “sentirse como en casa no sólo por mi apellido si no porque mi ADN de fe está enraizado aquí. Uno de mis mejores compañeros de camino en mi vida de fe nació aquí al lado, en Peralta de la Sal. Se llamaba José y se quería comer el mundo y se marchó a Roma pero los pobres salieron a su encuentro en el barrio Trastévere. Allí vio a unos chavales que no podían ir al colegio porque no tenían dinero. Y en 1597 creo la primera escuela escolapia. Soy hijo de las Escuelas Pías”.

Posteriormente, la catedral ha realizado una sentida y larga ovación a Pablo Jurado Taboada, homenajeado este año por la Junta de Cofradías de Semana Santa, un laico que está a “disposición de su ciudad y ello me hace feliz” como ha declarado.

El acto de la lectura del pregón ha estado presidido por el obispo Ángel Pérez y por el alcalde y cófrade, Fernando Torres, que posteriormente ha participado en el acto de la exaltación del tambor, y miembros de la Corporación municipal. Han estado también presentes la corporación municipal, el Subdelegado del Gobierno en Huesca Javier Betorz y el ex senador Antonio Cosculluela.

El acto de la lectura del pregón ha comenzado con la entrada de todas las secciones de instrumentos en la catedral, una por una, al igual que luego a la plaza de Toros. Ha sido la banda de cornetas de la Cofradía Nuestra Señora de la Merced la que ha tenido el honor de abrir el acto de lectura de pregón.

Este domingo continúan las procesiones con la salida de la Procesión de ‘la burreta’, la Procesión de Ramos de la Cofradía de San José, con el paso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Con salida a las 11.00 de la catedral hasta la plaza del Mercado donde tendrá lugar la bendición de Ramos, para luego realizar el recorrido de nuevo hasta la catedral.