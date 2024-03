Quejas en Used por los vuelos a baja altura de aviones militares de gran envergadura

Un avión de 45 metros de longitud y más de 76.000 kilos de peso aproximándose a baja altura al cruce de Used, en el entorno de la laguna de Gallocanta, con la carretera A-211 que va de Daroca a Molina de Aragón y realizando un giro. Esta es la imagen que captó este miércoles por la tarde Jesica Rodrigo, vecina de esta localidad y que se encontraba en su vehículo. "Me quedé totalmente paralizada porque es un aparato que impresiona por el tamaño y por la distancia a la que lo vi", relata por teléfono varios días después de lo sucedido.

"El ruido no se aprecia, pero es ensordecedor. Y está muy cerca del casco urbano. Además, no fue el único, ya hace una semana vi otro, en otra zona del pueblo, más alejada de las casas, pero que daba impresión por cómo pasaba cerca de la sierra", relata Rodrigo. A esto, otra vecina, Ángela Ibáñez, puntualiza que "no es anecdótico, porque ya han pasado más veces". "Entendemos que tengan que hacer maniobras en aras de mejorar la seguridad, pero también se deberían evitar riesgos. Nunca pasa nada, hasta que pasa", advertía.

Ibañez también recuerda que "se trata de una Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa)". "Lo digo no solo por la fauna, porque ahora quedan muy pocas grullas, pero hay otras especies en el entorno de la laguna, sino porque siempre se dice que cerca de los aeropuertos el principal problema son las aves, por el riesgo para los motores", apunta con preocupación.

Una vecina grabó el paso de uno de los aparatos cerca de la carretera A-211 de un Airbus A400M, modelo usado esta semana en unas maniobras. Una vecina grabó el paso de uno de los aparatos cerca de la carretera A-211 de un Airbus A400M, modelo usado esta semana en unas maniobras.

Consultadas por esta redacción, fuentes de la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire y del Espacio transmiten a los afectados sus "disculpas por las molestias que el ruido de las aeronaves pueda causar". "Todos nuestros vuelos se realizan atendiendo a una serie de parámetros de espacio y tiempo a los que obligan nuestras misiones, lo que implica que han de realizarse en un lugar concreto y a una hora exacta", puntualizan, remarcando al mismo tiempo que se realizan "cumpliendo todas las medidas de seguridad" y que buscarán que "causen las menores incomodidades posibles".

A este respecto, indican que los desplazamientos que afectan a esa zona del Campo de Daroca "pueden estar relacionados con un curso para pilotos de transporte españoles y de otras fuerzas aéreas aliadas que se ha desarrollado recientemente desde la Base Aérea de Zaragoza y el Aeródromo de Ablitas (Navarra)". Así explican que los ejercicios se realizan para "mantener a las tripulaciones perfectamente adiestradas y entrenadas, al servicio del Gobierno de España y de los españoles; y los aviones en perfecto estado de operatividad".