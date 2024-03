“Hay que dar tiempo a las mujeres en el Ejército. No se entra de catedrático cuando se empieza la carrera”

Nació en Madrid (1970), aunque se siente salmantina porque allí pasó su adolescencia, como hija de militar. Casada y con tres hijos, la coronel María Gracia Cañadas García-Baquero es la mujer con mayor graduación que hay en las unidades de Aragón y llegó con el año 2024.

Este jueves, la coronel Cañadas ha participado con otras siete mujeres militares con mando (dos coronelas, una teniente coronel, una capitán, una brigada, una sargento y dos cabos) en una mesa redonda organizada la Fundación Ibercaja, en colaboración con la Delegación de Defensa en Aragón, sobre la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas tras los 35 años de su llegada. Fue moderado por la periodista Encarna Samitier, directora del 20 Minutos.

¿Cómo valora su experiencia en el Regimiento de Artillería de Campaña 20-Zaragoza desde su llegada?

La entrada en el Regimiento (de Artillería) ha sido muy suave y cómoda... por muchos motivos. Como está al lado del campo de San Gregorio todos los que hacen maniobras pasan por aquí y por eso están acostumbrados a recibir gente. Todo el mundo nos conoce y me han recibido estupendamente. He pasado mucho tiempo en regimientos de artillería y, más o menos, me conozco lo gordo del trabajo. Mi antecesor Félix (el coronel José Félix Martínez Hernández) me hizo un relevo muy bueno. El grueso de nuestro trabajo ahora está en la misión de Letonia. Aquí nos dedicamos a mantener los niveles de instrucción. También me han acogido muy bien los maños en Zaragoza.

¿A cuánta gente tienen desplegados en la misión de Letonia?

Ahora tenemos a 116 militares de nuestro Regimiento de Artillería de Campaña en Letonia y, además, estamos preparando a un grupo (de 17) que se va al Líbano y otros (12) a Turquía.

Su última experiencia dentro del EMAD-Mando de Operaciones le llevó hasta la República Centroafricana en una misión internacional. ¿Cómo le marcó esa operación para ser trasladada luego a una unidad como RACA 20 de Zaragoza?

Aquí nos dedicamos a la preparación del personal, pero las misiones son del Mando de Operaciones y ya no están en nuestra cadena de mando. Pero es cierto que haber pasado por la República Centroafricana, que es una misión de la Unión Europea, me ha ayudado a comprender cómo funciona esa institución para poder trasladárselo a mi gente. Nosotros trabajamos con la OTAN, que es el caso de Letonia; la Unión Europea, en República Centroafricana o Mali; y la ONU, que está en Líbano. Ahora nuestros puntos fuertes son la OTAN y la ONU, pero me servirá la experiencia de la UE para otras ocasiones.

Charla en Ibercaja de mujeres en el Ejército Toni Galán

Usted fue la primera mujer que entró en 2009 como oficial en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve la evolución de las mujeres en el Ejército español?

La evolución ha sido natural. Durante muchos años se ha dicho que había pocas. Hay que dar tiempo a las mujeres porque no se llega de catedrático cuando entras en la carrera. En la Administración del Estado, en general, y en el Ejército, en particular, se asciende por criterios de mérito y capacidad. Cuando ha ido correspondiendo, las mujeres y los hombres han ido ocupando los puestos que les correspondía. En cuanto a la evolución, el porcentaje de honbres y mujeres (13%) está estabilizado y..., no nos va mal. En el futuro no sé si habrá más o menos, pero no creo que sea un problema.

¿Cómo afrontan las misiones donde su unidad suele intervenir como Letonia, Líbano y Mali?

Nosotros nos dedicamos a preparar a la gente para poder presentarse a cualquier misión. Los militares españoles tenemos algo bueno, y es que somos muy versátiles. La misión estrella para nosotros es la de Letonia porque allí ofrecemos apoyo de fuegos para el grupo táctico EFP y la defensa aérea de baja cota a la base de Lielvarde. Es nuestro mayor esfuerzo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, advirtió el pasado fin de semana del riesgo que supone para la UE lo que está pasando en Ucrania porque cree que los ciudadanos no son conscientes.

Nosotros tenemos una filosofía de que hay que adiestrarse para el combate y es una visión más exagerada que la de la ministra. Intentamos convencer a nuestra gente de que nos estamos preparando para una guerra de verdad. Si no te lo crees tú no lo harán los demás. Pero no solo los que se van a Letonia sino también los que van al campo (de maniobras) en una jornada de instrucción para hacer un carreteo. Tenemos la conciencia de que estamos en una guerra, hay un enemigo y podemos sufrir un ataque. Es nuestro cometido y, por eso, no cambia lo que hacemos en la formación.

¿Cree que su responsabilidad le puede llevar pronto a estar entre las primeras mujeres generales en las Fuerzas Armadas?

Creo que no. En el Ejército, los puestos se ocupan por mérito y capacidad. Para la suerte de España y mi desgracia, hay gente ‘muy muy’ capacitada. Hay coroneles que no llegan a generales con un perfil impresionante, con varias carreras y tres idiomas, porque hay gente mejor todavía. Nuestros militares no son valorados profesionalmente como se deberían y España los tiene muy buenos.

Pasados 35 años de la entrada de la mujer en el Ejército ¿considera que debe asumirse como “un signo de normalidad” en las Fuerzas Armadas?

Claro que sí. Deberíamos de dejar de hablar sobre hombres y mujeres, y hacerlo solo de militares. Para nosotros estamos muy integrados y no supone para nada una novedad. En España todavía hay muchos clichés respecto al Ejército y aún se piensa en los militares 'chusqueros' o que los oficiales torturamos a la tropa. Nunca me he encontrado eso. El ambiente es muy familiar y normal. Hay un desconocimiento del Ejército por dentro.

Aragón es la segunda región con más militares de España y el mayor campo de maniobras de Europa. ¿Cree que ustedes son bien vistos en esta comunidad?

Aragón no solo tiene la presencia de los militares, a ello se suma la historia y eso es mucho bagaje. Noto que nos ven muy bien en la vía civil, como cuando voy a un gimnasio y me han recibido con los brazos abiertos. Tuvimos la Carrera del Ebro y la aceptación fue estupenda. Aquí se nos quiere y apoya. El aragonés ve muchos puntos comunes con nuestros principios, como el amor a la patria con el pasado que tienen.