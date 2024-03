Protestas contra el pantano de Mularroya durante una visita de los regantes al túnel de trasvase

Una docena de vecinos pertenecientes a varias asociaciones de la localidad de Paracuellos de la Ribera, en la comarca Comunidad de Calatayud, se han manifestado este jueves por la mañana contra las obras del pantano y del túnel de trasvase de Mularroya y por la falta de agua en el manantial de la fuente centenaria de su pueblo. Lo han hecho cortando el camino de acceso a la sede de la oficina de los trabajos, situada en el punto intermedio entre los dos tramos de la galería subterránea, mediante la colocación de una mesa y un cartel en el que se leía 'Jalón. Trasvase no. Ni trasvase del Ebro-Tajo-Jalón'. Allí acudían medio centenar de miembros de la Junta Central de Usuarios del Jalón para realizar una visita.

"Es un acto de protesta contra el trasvase del Jalón y por el secado del manantial de la fuente de Paracuellos. Es un acto provocativo y hecho con premeditación. Podrían haberse ido a la salida de la tuneladora, en Embid, o al inicio, pero tienen que venir aquí", apuntaba Luis Lezcano, vecino de Morata de Jalón que había acudido para secundar la esta acción reivindicativa. En la mesa, colocada cerca de el Molino, había un pequeño almuerzo y, al lado, un altavoz desde el que resonaban canciones de La Ronda de Boltaña y Labordeta, entre otros.

A su lado, María José Acerete, portaba un cartel con la inscripción "Ramón sigue con nosotros": "Lo enterramos este miércoles. Pincharon el acuífero desde el que llenaba su balsa y se han pegado dos años llevándole el agua en cisternas. Se ha ido con la pena de no poder regar de su balsa", decía Acerete visiblemente emocionada. "Aquí lo que pasa es que se llevan el agua de los pobres para dársela a los ricos", sintetizaba Vicente Tejedor, también asistente a la protesta, que se desarrollaba sin incidentes, salvo algún intercambio de reproches entre los participantes en la vista y los manifestantes.

"Llevamos 10 meses esperando una solución y no vemos ninguna intención de encontrarla. Hemos intentado que el Ayuntamiento medie, pero parece que a nadie le importa. La solución, para la Confederación Hidrográfica del Ebro y la UTE Acciona-Sacyr es un grano de arena dentro de una obra de esta envergadura, porque tienen medios para hacerlo", remarcaba Santiago Cuenca, manifestante y regante de la zona. "Lo de hoy es un acto doloroso, un agravio que se podía haber evitado", remarcaba. En este sentido, recuerda que ya pidió "que no vinieran".

Sobre las 11.00 una patrulla de la Guardia Civil ha acudido al punto donde estaba la mesa y han mantenido un diálogo con los participantes para saber los motivos del corte. Asimismo, han pedido la documentación y los manifestantes han alegado no contar con ella en ese momento, por lo que se les ha dicho que se procederá a identificarles.

Desde la Junta Central de Usuarios del Jalón, organizadora de la visita a la que han acudido también técnicos de la CHE, su presidente, Jesús Ángel Lamuela, remarcaba que "no se ha dejado pasar y hemos ido a otro sitio". "Nuestra idea era ir a Paracuellos porque allí está la oficina, luego ir a Embid de la Ribera donde salió la tuneladora y acabar en la llegada a la cola del pantano. Lo siento, pero no era la intención y no compartimos esas acusaciones", indicaba Lamuela.

"Es una obra que busca beneficiar a todos, pero cada uno defiende su posición", indicaba el responsable de la Junta. Sobre las 12.00, medio centenar de los regantes estaban en la bocamina en Embid, desde donde posteriormente han ido al desagüe de la galería.