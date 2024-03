Aragón cifra en al menos un 4% el aumento salarial previsto para los profesores

Educación y sindicatos negocian el incremento de los salarios docentes que se aplicará durante esta legislatura. Poco ha avanzado este martes el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, en su comparecencia en las Cortes, en la que se ha limitado a decir que el aumento retributivo no puede ser inferior al 4%, pero sin especificar exactamente cuánto será ni en qué plazos se aplicará.

Tampoco ha desvelado si se mantendrá la reducción horaria pactada con el anterior Ejecutivo y que supondría que el próximo curso los maestros de infantil y primaria tuvieran 23 horas lectivas y los de secundaria y FP regresarán a las 18 previas a los recortes de hace más de una década. No obstante, ha detallado que para aplicar estas reducciones no se quiere tocar la sección 30 del presupuesto: "Ese cajón crea deuda y la duda se la ha quedado el Gobierno de España".

El director general ha recordado que los docentes de Aragón son de los peor pagados de España. "No esperamos llegar a los salarios de País Vasco, pero sí que se encuentren una media adecuada para que se reconozca su labor", ha subrayado, al tiempo que ha reconocido que se estaría valorando aplicar el complemento de productividad que existe en algunas comunidades.

Todo ello ha llegado entre críticas de buena parte de la oposición (PSOE, CHA y Podemos) por "bloquear" la comisión al pedir una comparecencia sobre un tema "que no puede explicar" puesto que todavía están abiertas las negociaciones. "Se podía haber esperado a comparecer", ha apostillado la diputada de CHA, Isabel Lasobras, quien le ha pedido que empiece a trabajar en vez de contar lo que hacen en otras comunidades autónomas. También desde Podemos, Andoni Corrales, ha incidido en lo mismo: "Los docentes de Aragón siguen siendo los peores pagados y ustedes han venido a reírse de las Cortes".

Desde el PSOE, Ignacio Urquizu ha lamentado que no comparezca Manuel Magdaleno, secretario general técnico, para hablar de la escuela de Caneto y ha afeado que Cabello haya "recuperado" la "figura de consejero en la sombra". Ambas afirmaciones las ha negado rotundamente: "No soy el señor Faci. Para mi lo más grande es mi consejera, a la que respeto, aprecio y hago caso en todo lo que me dice".

Por su parte, Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha pedido que se aclare si se mantendrá la reducción del horario lectivo. En este sentido, Cabello ha señalado que "hay que que hacer un cambio en la idea", sin especificar nada más. Asimismo, ha recordado que el horario de los docentes es de 37,5 horas semanales y que 29 son de permanencia obligada en el centro educativo. De esas, 24 corresponden a docencia directa en el caso de infantil y primaria y 19 en secundaria y FP. "Su labor en el centro y el trabajo fuera es imprescindible", ha insistido.