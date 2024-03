El plazo para solicitar plaza escolar en Aragón empieza el 24 de abril: estos son los nuevos criterios

El periodo para solicitar plaza en los colegios de Aragón para el curso 2024-2025, tanto para los alumnos que vayan a comenzar 1º de infantil como para el resto de etapas educativas, comenzará el 24 de abril y se prolongará hasta el día 30. Como novedad, en esta convocatoria cada municipio funcionará como un espacio único de escolarización, eliminando las anteriores zonas y aplicando criterios de proximidad. Con estos cambios, el Departamento de Educación, dirigido por Claudia Pérez Forniés, busca "mejorar el proceso y la libertad de elección de las familias".

"Las anteriores zonas eran artificiales y generaban distorsiones y problemas en la elección de las familias", ha apuntado la consejera, quien ha destacado que llevan muchos meses trabajando en ello y que cree "firmemente" que el proceso saldrá bien. "Ahora pasamos a tener distancia objetivas", ha destacado el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada. En este sentido, ha señalado que las familias de la zona tres tenían menos opciones de centros que las de la 5 o la 8.

Zaragoza capital, Utebo, Pastriz y Villamayor de Gállego seguirán funcionando como un solo municipio y contarán con dos anillos. El primero a una distancia de un kilómetro lineal con el centro educativo y que proporcionará 14 puntos si se mide la separación con el domicilio familiar y 13 si se tiene en cuenta el puesto de trabajo. El segundo estará a cuatro kilómetros y supondrá 13 y 12 puntos, respectivamente. En el caso de que la distancia sea mayor se darán 10 y 9 puntos.

En Huesca, el anillo será de un kilómetro y se mantendrán las áreas de influencia a cuatro kilómetros. En este caso las puntuaciones son las mismas que en Zaragoza. Finalmente, en Teruel el anillo marcado también será de un kilómetro, lo que dará 4 puntos extra a los alumnos con respecto a aquellos que estén fuera de este radio de influencia (10 puntos por el domicilio familiar y 9 por el trabajo).

En todos aquellos casos que pudiesen no contar con un centro a menos de un kilómetro, se concederá "la puntuación máxima" para el centro más cercano al domicilio elegido. Y con este nuevo baremo, si la familia cumple los requisitos de máxima puntuación en tres centros, se aplicará a los tres y no solo al primero como hasta ahora. "El espacio único con las zonas de proximidad mejora lo que había. No genera desigualdad", ha puntualizado Mallada frente a las críticas de la red pública que sostiene que provocará segregación.

El director general ha detallado además que, en el caso de que la familia no obtenga plaza en los centros solicitados, se les dará la posibilidad de que elijan "entre aquellos que tienen vacantes". "Antes se les daba el más cercano a su domicilio, fuese público o concertado, sin tener en cuenta sus preferencias", ha recalcado.

La mayor d

