Manuel Blasco anuncia un plan estratégico para que Motorland tenga actividad más de 270 días al año

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno aragonés, Manuel Blasco, ha anunciado en la sesión plenaria de este jueves que el Ejecutivo llevará a cabo un plan estratégico para impulsar el circuito de Motorland de Alcañiz y lograr que tenga actividad durante casi todo el año, cuando actualmente celebra al menos un evento en 266 de los 365 días del año. Asimismo, ha señalado que se van a recuperar los palcos 'vip' para las empresas de automoción de la Comunidad como una forma de promocionar el recinto, dar a conocer sus posibles y crear sinergias con el sector.

Blas, que ha comparecido en las Cortes para informar sobre el impacto económico, reputacional y de proyección del recinto alcañizano, ha solicitado el respaldo de todos los grupos parlamentarios para aprovechar la "gran oportunidad" de unas instalaciones que tienen "un amplio margen de mejora". Durante 2022, último año en que se celebró el mundial de Moto GP, generaron un impacto económico de 47 millones de euros, según el estudio elaborado por el Instituto Aragonés de Fomento.

Tras las intervenciones de los distintos partidos políticos, el titular del ramo se ha mostrado satisfecho de haber conseguido el "apoyo" de la mayoría de los diputados excepto dos, "uno que lo pone en duda y otro que lo pone a caldo". Se refería así, sin citarles ex profeso, a los representantes de Podemos e IU, Andoni Corrales y Álvaro Sanz, respectivamente. Ambos han coincidido en calificar el estudio del efecto que el circuito alcañizano tiene sobre la economía de toda su área de influencia de "panfleto" o informe "publicitario".

El consejero de Turismo también ha mantenido un rifirrafe dialéctico con el diputado del PSOE, Ángel Peralta. El representante socialista le ha afeado que la falta de propuestas "más allá del informe" y ha subrayado que Motorland es un proyecto con "sello socialista". "Vivir de rentas no le va a durar toda la legislatura", le ha espetado. Asimismo le ha preguntado por el "curioso" cese del gerente del circuito "en un plazo de tiempo tan corto por no cumplir las expectativas", las medidas que se van a adoptar para "atraer" empresas, los nuevos patrocinadores y las sinergias con el parque tecnológico Tecnopark.

Por su parte, Blasco ha reprochado al anterior Ejecutivo que "no hicieron lo que tenían que hacer" y ha puesto como ejemplo los 6,3 millones de euros que se van a destinar a las obras de adecuación y reasfaltado de la pista. Ha recriminado que se ocultara una carta de la comisión de seguridad de la Federación Internacional de Motociclismo a acometer estas mejoras como parte de la preparación del regreso a Motorland del Campeonato del Mundo de la especialidad, en especial del Gran Premio de Aragón de Moto GP. No obstante, ha invitado a la bancada socialista a "subirse a este carro" para "tirar de él" y a no "poner palos" en el camino.