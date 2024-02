El Gobierno de Aragón plantea a Dorna la Moto GP ininterrumpida en Alcañiz los próximos cuatro años

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha avanzado este sábado en Alcañiz que “en los próximos días” se agendará una reunión en Zaragoza entre la DGA y la empresa organizadora del Campeonato del Mundo de Motociclismo, Dorna, para rubricar el convenio que asegurará la celebración de la Moto GP en el circuito alcañizano de Motorland “en los años 2024, 2025, 2026 y, si no hay ningún problema, al menos hasta 2027”. Manuel Blasco asegura que el objetivo es estabilizar la celebración del gran premio en Motorland, para que no pase “lo que ocurrió en 2023, que no hubo Moto GP en Alcañiz”.

Blasco ha participado en la celebración de la Gala de Campeones de la Federación Aragonesa de Automovilismo, que se ha celebrado este sábado en el Teatro de Alcañiz, “por vez primera fuera de Zaragoza”, tal y como recuerda el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Estevan. “Alcañiz es motor, llevamos la gasolina en las venas”, señala Estevan, que compromete las inversiones y el apoyo del Ayuntamiento necesarios para que el Mundial de Motociclismo sea un éxito “con su celebración deportiva y de ocio en el centro de la ciudad, que es la Plaza de España”.

El consejero de Medio Ambiente afirma que Motorland y los grandes eventos deportivos en este circuito son una apuesta de legislatura que precisa de una visión de medio plazo “para que los empresarios, que tienen la obligación de planificar sus inversiones, sepan que se va a celebrar gran premio en Alcañiz en los próximos años”. Plantea Blasco un compromiso por escrito con Dorna, “a quien también le interesa, porque lo mejor es dar estabilidad a la competición”; recuerda el consejero que se acaba de caer del calendario el gran premio de Argentina, en marzo, y ahora Dorna “tiene un problema para buscar alguien que lo organice”.

El consejo de dirección de la sociedad Ciudad del Motor del pasado mes de diciembre ya trató acerca de la celebración de este convenio con Dorna, con la intención inicial de extenderlo hasta 2026 y que se plantea ahora extender un año más. Desde el inicio de la presente legislatura el consejero Blasco ha venido atestiguando el establecimiento de conversaciones con la empresa organizadora dirigidas a fijar la celebración de este gran premio en Alcañiz, y evitar que se repita la "rotación" de este 2023.

Impacto económico

“Motorland no es sólo MotoGP”. Manuel Blasco confirma que la firma del convenio con Dorna para la celebración de los próximos grandes premios en Alcañiz servirá también para presentar el informe de impacto económico que la Ciudad del Motor de Aragón tiene para todo el territorio bajoaragonés. “Lo daré a conocer en el próximo consejo de administración de la sociedad, en diez o quince días”, un trabajo en el que se demostrará que “la inversión ha sido buena, deja riqueza, movimiento económico y puestos de trabajo en la zona”.

“Queremos volver a ser el mejor circuito del Mundial y este año tendremos el mejor asfalto”, resume el consejero de Medio Ambiente a mes y medio de que den comienzo las obras de remodelación del firme de la pista de Motorland, en las que se invertirán 6,3 millones de euros y cuya adjudicación acaba de ser validada. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses que comenzará el próximo 1 de abril y deberá finalizar el 30 de junio, y serán financiados por el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). El asfalto del circuito alcañizano ya ha alcanzado el límite de vida útil recomendado para un óptimo comportamiento en competición de alto nivel, estimado en no más de once años, de ahí que Ciudad del Motor impulse su renovación.