Horarios en la hostelería: "Es una polémica que no existe"

"Algún restaurante habrá que en Zaragoza tenga la cocina abierta las 24 horas, en polígonos en las zonas más turísticas o de salir, pero en general aquí es difícil que una cocina no esté cerrada en torno a las 23.00". Lo dice José María Marteles, presidente de Cafés y Bares, quien ve una "controversia sin pies ni revés" la generada a partir de las declaraciones de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, en torno a la hora de cierre de los restaurantes en España. Díaz calificó de "locura" que en España los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada, pues en el resto de Europa cierran más pronto.

Sin embargo, desde el sector de la capital aragonesa no ven este problema: "Los restaurantes en su mayoría cierran las cocinas a las once o las doce de la noche como máximo, con la idea de cerrar el local sobre una hora después", abunda José María Lasheras, presidente de Horeca. "Es una polémica que no existe". Y lo argumenta: "Cada empresa se debe a la legislación existente, hay turnos, las horas semanales son 40, y si no se cumplen, que actúe la inspección de trabajo".

Al contrario de lo que de la polémica se desprende, Marteles subraya que, desde la pandemia, lo que es más habitual es que los negocios de hostelería, sobre todo los pequeños o los de barrios, "se adecúen a la demanda". "Muchos abren solo hasta las 15.00, o de jueves a domingo, o cierran los domingos por la tarde: a lo que se tiende es, precisamente, a ahorrar costes, ya no se está abierto por estar".

Marteles cree que este cambio de mentalidad y de rumbo vino dado en parte por la pandemia, "que trajo sus cosas malas y sus cosas buenas". Entre las segundas, también, justamente variaciones horarias, que han adelantado el horario del ocio. "Ahora se llevan el vermut y el tardeo, se sale menos de noche. Por no hablar de que entre semana, a las 21.00, hay muchos locales que bajan la persiana".

Lasheras -para quien los casos que a los que apunta Díaz "no son significativos"- va más allá del sector de la hostelería para enmarcar sus horarios dentro de una corriente general, propia de España. "¡Pero si las tiendas y las grandes superficies cierran a las 21.00! ¿Qué pasa, que una persona que trabaja en ellas no puede ir a cenar? Es todo incoherente", afirma. Apunta, en todo caso, que todo es cuestión de licencias y que todo está perfectamente regulado, como es el caso de las terrazas, que tienen hora de cierre dependiendo del momento del año. En este sentido, en Zaragoza empiezan a darse casos de negocios con doble licencia, de restauración y de copas, una moda que viene sobre todo desde Madrid.

"Si un restaurante está abierto más allá de las doce es porque el cliente ha alargado la sobremesa, cosa que corresponde al propietario consentirlo o no". Tanto para Marteles como para Lasheras, el debate es una forma de "desviar la atención".

En Zaragoza, los horarios vienen determinados por la Ordenanza Municipal de Distancias Mínimas y Zonas Saturadas para Actividades Reguladas en la Ley 11/2005, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. A esta ordenanza se le han ido aplicando en los años posteriores enmiendas, adendos y otras modificaciones antes de su aprobación definitiva en el pleno del Ayuntamiento y posterior publicación en el BOPZ en octubre de 2010.

La división de categorías entre los establecimientos hosteleros responde a los siguientes parámetros a los que habría que sumar algunas horas extra en ocasiones especiales, como las Fiestas del Pilar:

Bares y cafeterías: apertura a las 6.00, cierre a las 1.30, con una hora de ampliación en el cierre los viernes, sábados y vísperas de festivo. En ésta y todas las categorías, cumplido el horario de cierre, los establecimientos dispondrán de un máximo de media hora para el desalojo de la clientela, tiempo durante el cual no se podrá servir consumiciones.

Bares con música y pubs: son bares con música aquellos en cuyas licencias se autoriza un límite acústico superior a 75 dB (A) pero menor o igual a 85 dB (A). Son pubs aquellos en cuyas licencias se autoriza un límite acústico superior a 85 dB (A). En ambos casos el horario de apertura será a las 12.00 y el de cierre a las 3.30, con la ampliación en una hora en el horario de cierre los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Clubes (cafés-teatro y cafés-cantante, discotecas, salas de fiestas o tablaos flamencos): apertura a las 12.00 y cierre a las 5.30, con ampliación en una hora en el horario de cierre los viernes, sábados y vísperas de festivo. Restaurantes. Apertura a las 6.00 horas y cierre a la 1.30, con la ampliación en una hora en el horario de cierre los viernes, sábados y vísperas de festivo.