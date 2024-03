Las familias del Gascón y Marín piden más personal para el alumnado vulnerable: "Está habiendo un retraso general"

Las representantes de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del colegio Gascón Marín, Elena García Juango y Jana Pauch han llevado ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de la Cámara autonómica la situación que vive este centro, que es preferente para alumnado con trastorno del espectro autista (TEA).

Pauch ha explicado que "hay quince alumnos con necesidades especiales, y ocho de ellos diagnosticados con TEA, cuando el centro está diseñado para siete personas". Esto ha supuesto que "afecte negativamente en el aprendizaje de estos niños, hasta el punto de haber un retraso de forma general", y que todo esto podría haberse solucionado con la dotación de más personal.

Las representantes han expresado que, aunque ha habido mejoría, "no debería ser necesario salir a la calle por lo que nos corresponde por ley y estamos aquí para ratificar nuestro descontento de la situación vivida, no siendo la forma de proceder". Por otro lado, Elena García ha reincidido en que "no nos parece bien que nos hagan caso cuando salimos a la calle, ya que es necesario una planificación previa para que tengan el personal necesario".

La parlamentaria del Partido Popular, María Navarro, ha trasladado su negativa a "politizar con los niños más vulnerables de Aragón que requieren una educación especial". También ha resaltado que, aunque los recursos son insuficientes, "el centro está mejor que otros'", añadiendo que la falta de recursos "es insuficiente, y no por este Gobierno".

Finalmente, ha solicitado al resto de parlamentarios colaboración conjunta, ya que "todos los que estamos aquí deberíamos ir a una para hacer una planificación sin politizar estas cuestiones tan sensibles".

El socialista Sergio Ortiz ha ensalzado el compromiso del AMPA del Gascón y Marín de comparecer a pesar de que "teniendo solucionada la situación de su centro, se estén preocupando por las circunstancias parecidas que están sucediéndoles a otros colegios de Aragón". Ortiz ha querido manifestar que "teniendo Aragón el mayor presupuesto de la historia, se doten todas las plazas y recursos y se convoquen en tiempo y forma".

María del Carmen Rouco, de Vox, ha coincidido con el resto en que es necesario "dotar a los centros de educación especial con los recursos necesarios para solventar sus necesidades", haciendo hincapié en los centros específicos. En esta misma línea, Rouco ha añadido que es prioritario "una bajada de ratios progresiva, y que los recursos sean materiales y humanos".

Desde CHA, Isabel Lasobras ha comenzado la intervención resaltando que "no hay que salir a la calle para reclamar lo que corresponde a este alumnado". La diputada ha recordado que, desde su partido, siempre defenderán "una educación pública, inclusiva y equitativa", así como la relación de todos los colegios de Aragón donde se necesitan cubrir estas plazas.

La diputada de Aragón-Teruel Existe, María Pilar Buj, ha valorado la realidad actual educativa como una circunstancia "insostenible ya que no solo afecta a este centro, sino también a centros de Zaragoza donde hay más recursos". Ha concluido con que este problema viene "desde hace muchos años", y que solo cabe la solución "en un sistema estable".

Finalmente, desde el PAR, Alberto Izquierdo ha coincidido en la responsabilidad de "una mejor planificación para que el año que viene no tengamos una situación parecida". Izquierdo ha recordado que este centro "no es el único con estos problemas, aunque haya más auxiliares que el año pasado, nos consta que todas las plazas no están cubiertas".