El PP vuelve a tumbar el objetivo de déficit y Aragón perderá 40 millones de margen de gasto

El segundo intento del Gobierno central de aprobar los objetivos de déficit de este año parar iniciar la tramitación del presupuesto se ha saldado como la primera, con el veto del PP en el Senado, donde cuenta con mayoría. Es la primera vez que España se enfrenta a este bloqueo parlamentario, pero según defiende la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no será impedimento para impulsar la tramitación de las cuentas publicas “lo antes posible”. Lo hará de acuerdo a un informe de la Abogacía del Estado que aún no ha hecho público y según el cual se aplicará el plan de estabilidad presentado a Bruselas en 2023. La principal consecuencia será que no habrá margen de gasto para comunidades y ayuntamientos, lo que supondrá más de 40 millones de euros de merma en el caso de Aragón.

Los argumentos de Gobierno y oposición se han vuelto a repetir este miércoles en la Cámara Alta, donde Montero ha defendido una propuesta que establecía un margen de gasto del 2,7% para el Estado, un 0,1% para las comunidades y un 0,2% para los ayuntamientos después de que finalizara la moratoria de las reglas de gasto por la pandemia.

El PP, por contra, ha vuelto a rechazar el plan de Hacienda, que no ha atendido las exigencias de los conservadores para lograr su apoyo, a saber, deflactar el IRPF, rebajar el IVA de alimentos como la carne, el pescado y las conservas, y eliminar el impuesto a la producción de energía, entre otras medidas.

La formación de Alberto Núñez Feijóo mantiene el veto a las cuentas pese a que supondrá una merma de cerca de 5.000 millones de euros en el margen de déficit, la mayoría de administraciones en sus manos. “Es lamentable que el PP se pegue tiros en el pie y le quite capacidad de gasto a las comunidades y a los ayuntamientos”, ha criticado Montero.

El Delegado del Gobierno en la Comunidad, Fernando Beltrán, se ha sumado a la denuncia. “¿Cómo va a explicar Jorge Azcón y el PP-Aragón a lo aragoneses que les han dejado sin 45 millones de euros para servicios públicos?”, ha publicado en su cuenta de X.

"Los votos del PP no están en venta", ha replicado la portavoz del Partido Popular en el Senado, Eva Ortiz, que ha calificado de "ilegal" la senda propuesta por el Gobierno porque es la misma que ya fue rechazada y porque no ha pasado por el proceso consultivo con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para Montero, el inédito segundo rechazo del Senado, pese a no estar contemplado específicamente en la ley, no va a impedir la tramitación de las cuentas de este año. De hecho, va a acelerar un proceso de negociación que seguía atascado a la espera del aval de la Cámara Alta y del acuerdo con los independentistas para la ley de amnistía.

La ministra asegura que las cuentas se presentarán “cuanto antes”, en línea con las declaraciones que diferentes miembros del Gobierno han trasladado hoy. “Habrá presupuestos”, ha refrendado por la mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz. Para ello, Montero se apoyará en un informe de la Abogacía del Estado que habilitaría la tramitación tomando como referencia el plan de estabilidad presentado a la UE en abril del año pasado. Un documento aún oculto pese a la petición del PP de hacerlo público.