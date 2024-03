Ángel Samper, sobre la protesta de agricultores: "No he alimentado ni la manifestación ni la calle"

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, se reunirá con las plataformas agrarias surgidas al margen de los sindicatos a raíz de las protestas atendiendo a la petición de éstas para analizar la problemática del sector. Samper fue contundente: “No voy a hacer nada que no vengo haciendo hasta ahora y desde hace muchos años. Algo que la gente olvida: Unidad, unidad y unidad. No estamos para enfrentarnos unos a otros porque no habrá ninguna solución para el sector. La única solución posible en este momento es la unidad de acción y este consejero escuchará a todas las plataformas, pero la legitimidad como no puede ser de otra manera está en las organizaciones agrarias y hay que atender sus demandas, pero también a todos y cada uno. Pido unidad en la voz desde la calle porque el consejero no puede escuchar a cada agricultor”.

Samper hacía estas declaraciones en Barbastro en la clausura de la celebración de los 40 años de AFAMMER Alto Aragón, entidad que conoce bien ya que su anterior puesto fue el de secretario de ASAJA.

El consejero de Agricultura quiso dejar clara que su discurso siempre ha sido el mismo: “No he alimentado la manifestación ni la calle, pero sí que he dicho que hay un problema muy grave y ese problema no se va a solucionar con ruido, disonancias y momentos de tensión en la calle que rompen la paz social. El acompañamiento, el entendimiento que hemos tenido de la opinión pública se puede poner en entredicho. Tenemos que buscar desde siempre la unidad”, ha señalado Samper.

Horas antes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, responsabilizaba al consejero aragonés del ramo del cerco a las Cortes de Aragón que protagonizaron cientos de agricultores el pasado viernes a las puertas de la Alfajería. Sin llegar a nombrarle, Planas ha lamentado en una intervención en el Senado que “algunos jugaron a ser pirómanos”, tras las arengas que el dirigente autonómico de Vox ha dirigido a los manifestantes en las últimas semanas. “Un consejero no es alguien que echa gasolina al fuego, es alguien que asume su responsabilidad y soluciona los problemas”, ha advertido.

Críticas a Europa



A juicio del consejero de Agricultura aragonés el foco del “serio problema” está en “las desviaciones de la política europea”. El comisario de Agricultura “dice que hay que cumplir cuatro parámetros: la seguridad alimentaria, la estabilidad económica jurídica, la sostenibilidad y la solidaridad. Y no se han cumplido ninguno de los parámetros”.

También ha criticado con dureza las “políticas verdes” y ha pedido que “doblen la rodilla” y que “haya más dinero para la Política Agraria Común y menos prohibiciones y requerimientos fuera del ámbito ideológico. Todo lo que sean buenos usos del agua, del suelo y del aire con el acompañamiento y la respuesta científica en beneficio de la seguridad alimentaria hay que respetarlo, pero fuera de eso no”. “Los usos tradicionales de la agricultura se han roto y se están haciendo la vida imposible al agricultor y al ganadero -ha insistido-. Eso no puede ser y hay que tener unidad de organizaciones, plataforma, políticos y este consejero. Hay que buscar la solución y no desaprovechar la oportunidad para llegar a la solución y que los cantos de sirena se queden en gestos que no llegan a ninguna parte”.