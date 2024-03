El consejero de Agricultura aragonés lamenta el cerco a las Cortes: "No se debe pasar la raya"

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, ha lamentado que los agricultores hayan decidido este viernes llevar sus protestas con un cerco a las Cortes regionales, ya que "no se debe nunca pasar la raya, porque se pierde la legitimidad".

Así lo ha afirmado después de que los agricultores hayan abandonado el exterior de las Cortes y una representación haya conseguido acceder al edificio para registrar un documento con sus demandas después de intentar, sin éxito, ser recibidos por Samper o algún representante de los grupos políticos.

Para el consejero, este tipo de movilizaciones "es el camino que no se debe tomar".

Imágenes cedidas por el Sindicato Policial Imágenes cedidas por el Sindicato Policial

Ha recordado que ya mantuvo una reunión con los miembros de las plataformas y con las organizaciones agrarias, que institucionalmente son las legítimas representantes, y ha apelado de nuevo a la "unidad de acción", porque en su opinión es la vía para dar solución al sector.

"No puede haber voces disonantes", porque de esa forma, ha dicho, se pierde "el impulso" para que sus legítimas reivindicaciones se ganen con acuerdos.

Ha recordado, al respecto, que ha llevado sus demandas hasta Bruselas con un documento propio de Aragón y conjuntamente con once comunidades autónomas y otro entregado directamente al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, por lo que "el trabajo está hecho" a la espera de que lleguen los cambios.

En todo caso, ha afirmado que este viernes, con la sesión de control en la que debía responder a una interpelación y a varias preguntas de la oposición no cabía recibirlos porque no puede interrumpir la sesión. "No soy dueño de salir del pleno, porque sería una descortesía institucional", ha señalado.

Samper ha avanzado que la semana próxima mantendrá esa reunión pendiente con las organizaciones agrarias -UAGA, UPA, Araga, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias- para tratar sobre las flexibilizaciones que reclama el sector, que serán todas las que permita la norma, tras un trabajo desarrollado "exquisitamente" en Bruselas por la Consejería.