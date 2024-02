Samper dice que él no arenga a manifestarse y reitera que deben "mantener el tipo" para "doblar la rodilla de Bruselas"

El consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, se ha dirigido este viernes a los agricultores que continúan con la tractorada en Aragón para afirmar que él no arenga a manifestarse "aunque la prensa alimente este pensamiento". Ha defendido, no obstante, que deben "mantener el tipo" para lograr "doblar la rodilla de Bruselas".

"Hay que ir a piñón porque si no esto no va a valer de nada", ha asegurado Samper ante varias decenas de agricultores, en el hostal Las Ventas, del municipio turolense de Valdealgorfa. El titular de política agraria, entonces, ha expresado que "el consejero debe estar donde ha estado siempre, con los agricultores y ganaderos", para formar un equipo e intentar cambiar "algo que no está bien". "Tenemos serias dificultades, pero durante estos cuatro años cambiarán cosas", ha añadido, para después aseverar que se dirigirán a Bruselas "a reivindicar la indecencia de todo lo que está pasando".

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón ha reiterado a los manifestantes que dirigen la tractorada que deben "mantener el tipo porque hay que doblar la rodilla de Bruselas".

Samper ha apostillado que no está "alimentando" que la gente salga a las calles a manifestarse. "Los medios de comunicación dicen que el consejero alienta... Yo no aliento que se salga a las calles. Es indigno que todo lo que se está representando en esta manifestación se diga que es de Vox, del Partido Popular, o de cualquier partido o color", ha comentado ante la atenta mirada de los agricultores. Ha tachado de "indecente" que los medios de comunicación digan que alimenta las protestas, después de que él mismo se reuniese con los manifestantes para trasladarles que "hay que mantener la tensión para que la protesta no sea flor de un día" y de mostrarse próximo a las reivindicaciones.

De hecho, el PSOE Aragón ha pedido "la dimisión" del titular de Agricultura de la DGA por estas declaraciones, que han tachado de "irresponsabilidad" que no debe quedar impune. "Alienta las movilizaciones. Desprecia a las organizaciones agrarias. A él no le interesan los agricultores más que para utilizarlos en beneficio de su partido Vox", ha criticado el secretario general de los socialistas en la Comunidad, Javier Lambán, a través de su cuenta de X.

"El consejero solo alimenta la defensa de lo que está pasando, la denuncia de lo que está pasando, porque o mantenemos el tipo o Europa no va a doblar la rodilla", ha manifestado Ángel Samper, un momento de gran tensión social y de afecciones en las carreteras de la Comunidad.