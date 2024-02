Cuánto durará la protesta de los agricultores y hasta cuándo estarán los tractores en las carreteras de Aragón

Es difícil predecir cuánto tiempo continuarán en las carreteras las tractoradas con las que los agricultores y ganaderos están mostrando el hartazgo del sector, el descontento de sus profesionales y el rechazo a las políticas comunitarias que, dicen, están minando la rentabilidad de sus explotaciones.

Lo que se sabe hasta ahora, con luz y taquígrafos, es lo anunciado por las organizaciones agrarias. Su calendario, presentado en una unidad de acción que ha mostrado grietas unos días antes de su primera protesta, ha comenzado con una tractorada este jueves en la provincia de Huesca. La próxima cita esta agendada para el martes, 13 de febrero. El lugar, la Feria de Zaragoza. Porque es allí y en esa fecha cuando se inaugura la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), uno de los certámenes referentes del sector en Europa y en el que se dan cita alrededor de 1.300 expositores de todo el mundo.

Será una protesta con tractores -que se están convirtiendo en los verdaderos protagonistas de las marchas-, pero, como dicen sus organizadores, la movilización no quiere perjudicar un salón dedicado a la agricultura y la ganadería, sino hacer visibles a todos los profesionales que en él se dan cita, de la “complicada e insostenible” situación que vive el sector.

En principio, este calendario incluye otra fecha, el 22 de febrero, en el que las organizaciones agrarias convocan una movilización por todo Aragón. Pero eso no significa que su protesta abandone las calles y carreteras. “Será indefinida mientras no haya medidas concretas sobre la mesa”, han advertido, por lo que si esto no sucede durante el mes de febrero, este calendario volverá a marcar en rojo nuevas fechas para la mostrar “la rebelión del campo”.

También piensan continuar en las protestas los agricultores y ganaderos que forman parte de la conocida como Plataforma 6F, aunque no adelantan cuáles serán sus movimientos, ya que sus protestas no son comunicadas ni están autorizadas por la Delegación del Gobierno.

Aseguran, sin embargo, que continuarán en la “lucha” mientras no consigan todas sus reclamaciones y advierten que no quieren compromisos, sino hechos. Mientras tanto, los tractores seguirán estando muy presentes en las carreteras de Aragón.