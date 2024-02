Los agricultores de la plataforma 6F tras reunirse con el consejero: "Nos considera interlocutores válidos y nos apoya"

Visiblemente satisfechos se han mostrado los representantes de la plataforma 6F tras ser recibidos este jueves por el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, y la directora general de Desarrollo Rural, Rosa Charneca, después de que algo más de un centenar de manifestantes se plantarán hasta las puertas del Departamento para llevar sus reivindicaciones, esta vez a pie, hasta los responsables de la política agraria en la Comunidad.

"Nos ha dicho que nos considera interlocutores válidos y que nos apoya", han explicado el grupo que ha accedido hasta la sede de la consejería y que ha sido recibido con aplausos y vítores por el resto de los compañeros una vez que ha terminado el encuentro. La voz de este grupo ante Samper la ha puesto Rubén Blasco, un agricultor de Valareña, localidad de las Cinco Villas, que no ha dejado de insistir en que este movimiento está "fuera de cualquier sindicato y de cualquier partido político", que en él participan “codo con codo, agricultores y ganaderos de todo tipo de ideología, grandes y pequeños, de la montaña y del valle, del sector frutícola, cerealista o ganadero”.

Con la tabla reivindicativa en las manos, Ruben Blasco le ha recordado a Samper que a él le gustaría exportar, pero que no puede porque para eso hay que ser competitivo y actualmente el sector no lo es "por la cantidad de normativas y exigencias que nos dejan en una situación insostenible". Tan complicada es la situación, que este joven agricultor, ha advertido que es la primera vez que escucha que profesionales de 40 años quieren dejar la actividad porque no ven ningún futuro.

"Le pedimos que, en lo que pueda, modifique las cosas que tiene a su alcance", ha apelado Blasco, en referencia a los retrasos que está sufriendo el sector en los pagos de las ayudas de la PAC y que hoy se hacían visibles en una de las pancartas que portaban los manifestantes en la plaza de San Pedro Nolasco de Zaragoza y en la que se podía leer: "Señor consejero, ¿dónde está nuestro dinero?"

Satisfecho con el "éxito" de las tractoradas "espontaneas", el portavoz de esta plataforma, que ha insistido en que no representaba a todo el movimiento ni era uno de los que han movido la protesta a través de las redes sociales, ha asegurado que estas movilizaciones no van en contra de las organizaciones agrarias, pero "las hemos hecho al margen de ellas porque no tienen agilidad".

Blasco ha asegurado que la situación del sector es tan agónica que no podían quedarse en casa ni callados. Querían "dar un golpe de efecto" sobre todo tras ver la oleada de movilizaciones en Europa y sufrir las demoledoras críticas de los políticos franceses hacia las producciones españolas.

De sus larga lista de reivindicaciones, el joven agricultor ha destacado la necesidad de imponer a las importaciones de terceros países los mismos exigentes requisitos que tienen que cumplir los productores europeos. "Si no lo hacen vamos a desaparecer y que un país deje la alimentación en manos extranjeras es una irresponsabilidad". Los agricultores del 6F exigen también "derogar todo lo que viene de la Agenda 2030" y terminar con una ley de bienestar animal que "reduce con normas constantes la rentabilidad de las explotaciones".

Aunque son conscientes de que muchas de sus reivindicaciones solo tienen solución en los despachos de Bruselas, Blasco considera que son los Gobierno de España y de Aragón los que tienen que defender al sector y ha advertido que seguirán en la calle hasta que se escuchen todas sus reclamaciones y "haya compromisos reales". Y aunque han invitado a sus movilizaciones a quien quiera unirse, han dejado claro que si las organizaciones agrarias quieren unidad de acción, tienen que ser ellas las que muevan ficha.

"Confortados" por el recibimiento del consejero, han reconocido que ahora "esperan que todo lo hablado no se quede en papel mojado". Una petición a la que Samper ha respondido asegurando que ha cogido el guante y que su hoja de reclamaciones será uno de los documentos que llevará en la cartera en su próximo encuentro con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowki, con quien se reunirá el próximo 14 de febrero junto con los otros tres consejeros del campo que Vox tiene en los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura.