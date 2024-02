Residentes médicos de Aragón ante el decreto de la DGA: "Aún faltan muchos aspectos por concretar y clarificar"

Los médicos internos residentes (mir) que se encuentran en el último año de formación de Medicina de Familia y Comunitaria ven con buenos ojos las medidas que plantea el Gobierno aragonés para que la Comunidad les resulte atractiva como destino laboral y la posibilidad de terminar su formación este verano trabajando bajo la supervisión de un especialista aunque no sea un tutor. No obstante, consideran que todavía quedan "muchos aspectos por concretar" y reclaman que se clarifiquen "las condiciones de los contratos" antes de tener que tomar una decisión.

Este es el parecer que han expresado varios de los médicos que este martes han asistido a una reunión en la que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, les ha transmitido las iniciativas diseñadas por el Departamento e incluidas en el borrador del decreto para fidelizar el talento y conseguir que estos facultativos se queden en el territorio.

Unas dudas que esperan estén resueltas antes de junio, cuando la DGA se plantea que puedan ejercer como especialistas en el ámbito de atención primaria con un alto grado de autonomía para paliar la carencia de personal durante el periodo estival y facilitar así las vacaciones de los titulares de la plaza. De momento, aseguraron varios de los participantes en el encuentro, se abre "un paréntesis" a la espera de futuras reuniones.

"Nos han ofrecido las posibilidades que habría, pero todo está muy cogido por pinzas y no hay nada cerrado. Hay personas que están más a favor de poder acabar antes y coger esos puestos. Como no se han especificado las condiciones no podemos decir si sí o no porque no sabemos lo que vamos a aceptar. Hemos exigido que quede claro en qué van a consistir esos contratos durante el verano", señaló una de las profesionales al término de la sesión.

Otro de los reparos que plantean es que no se especifica qué tipo de puesto van a ocupar. También quieren saber cómo se articulará la continuidad de su formación esos últimos cuatro meses de residencia, entre junio y el 24 de septiembre, que es la fecha en la que concluirán su especialidad. "Nos han dejado claro que no se va a tocar el plan formativo, pero no cómo va a ser esa supervisión", incidió otro de los médicos.

"Siempre estarán atendidos por otros especialistas"

A este respecto, el consejero ha manifestado que en ningún caso se va a adelantar la finalización de la formación especializada y "siempre van a estar atendidos por otros profesionales especialistas". Ha incidido en que en el Ejecutivo se cuenta con ellos en el periodo estival, para lo que se prevé que puedan tener un complemente económico acorde con la actividad que van a llevar a cabo, aunque seguirán siendo residentes, con el propósito de que, cuando acaben, sigan viendo a la DGA "como su mejor proveedor laboral".

El titular del ramo ha estado acompañado por la gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, y la directora de área de Atención Primaria, Hospitalaria y Continuidad Asistencial del Salud, Pilar Borraz. Este año finalizarán 76 médicos de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, que han seguido las explicaciones del consejero bien presencialmente en el encuentro celebrado en la sede del Salud o vía 'online'. El objetivo del Departamento es disponer cuanto antes de esta nueva orden y dar a conocer el plan para que se queden en la Comunidad a los mir de último año de cada especialidad.

Horas antes de esta cita, el consejero ya había defendido, en unas declaraciones ante los medios de comunicación tras asistir a la presentación del exoesqueleto de rodilla de adultos que ha incorporado el hospital San Juan de Dios, que los mir que se encuentran en el último año de carrera puedan ejercer como facultativos de atención primaria bajo el 'control' de un especialista que no tiene porqué ser el tutor que tienen asignado, e incluso por un profesional que no ostente formalmente el cargo de tutor. De esta forma, considera que se aprovecha la alta autonomía que ya poseen y que ronda entre el 98% y el 99% cuando llega el último año.

Respecto a la falta de concreción que según los sindicatos recoge la orden que se les entregó sobre la normativa mir, ha justificado que se trataba de un borrador "abierto" para que hicieran sus aportaciones. No obstante se ha comprometido a trabajar con los sindicatos y representantes de los residentes para mejorar la propuesta y garantizar un acuerdo satisfactorio para todos. Ha ironizado con que si les hubieran presentado un documento cerrado, con todas las concreciones, les hubieran acusado de no haberlo "pactado con ellos".

Medidas planteadas

Entre las medidas que se contemplan, se encuentra aumentar la duración de los contratos al máximo de permitido por la ley, que son tres años, e incentivos para quienes ocupen las plazas de difícil cobertura, que en estos momentos se concentran en 44 centros de salud.

Asimismo, se les quiere dar preferencia en el acceso a la formación continuada y gestionar con la administración local la posibilidad de obtener vivienda en el municipio, mayor puntuación en la bolsa de empleo y el acceso a procesos selectivos específicos para las diferentes ofertas de empleo.

Igualmente, se creará una vinculación de estos profesionales con el centro de referencia para mantener el contacto con la alta tecnología y continuar con la experiencia adquirida.

Además, según el Departamento de Sanidad, se contemplan líneas transversales con otras consejerías del Ejecutivo autonómico, como las vinculadas con vivienda y para mejorar la accesibilidad en los municipios del medio rural.