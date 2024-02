Los sindicatos tachan de "vacío" e "inconcreto" el borrador del decreto para retener a los mir

La directora gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, ha presentado este lunes a representantes de los cinco sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad el borrador del decreto para fidelizar el talento y conseguir que los residentes se queden en el territorio. Un documento que se ha encontrado con el rechazo de las organizaciones sindicales, que lo han tachado de "vacío" y han criticado que "faltan por concretar distintas propuestas" planteadas, como la tutorización en los centros de difícil cobertura.

El objetivo final, aseguran desde Sanidad, es "dar la mejor asistencia a la población, especialmente en las zonas donde están ubicados los puestos de difícil cobertura". En el ámbito de la atención especializada son todos los centros ubicados fuera de la ciudad de Zaragoza y en el de la atención primaria, los puestos de facultativos (médicos de familia y pediatras) de más de 40 centros de salud.

Entre las medidas que se contemplan, se encuentran aumentar la duración de los contratos al máximo permitido por la ley, que son tres años, e incentivos para quienes ocupen las plazas de difícil cobertura. Asimismo, se les quiere dar preferencia en el acceso a la formación continuada, gestionar con la administración local la posibilidad de obtener vivienda en el municipio, mayor puntuación en la bolsa de empleo y la opción de acceso a las diferentes provisiones de ofertas de empleo en condiciones excepcionales. Además, se creará una vinculación de estos profesionales con el centro de referencia para mantener el contacto con la alta tecnología y continuar con la experiencia adquirida.

El borrador también se ha dado a conocer este lunes a los representantes de los Colegios Oficiales de Médicos de Huesca, Zaragoza y Teruel, a quienes se les ha pedido igualmente que hagan sus aportaciones. La reunión ha contado con la participación de la directora de Área de Atención Primaria, Hospitalaria y Continuidad Asistencial del Salud, Pilar Borraz. Para el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, "todavía hay que profundizar en distintos aspectos para ver la viabilidad": "Son unos principios generales, pero falta concretar y definir muchos aspectos para llevarlos a la práctica".

A la reunión, que fue convocada el pasado viernes para este lunes a las 11.00, han acudido responsables de los cinco sindicatos con representación: Cemsatse (que engloba a los Sindicatos Médicos de Aragón -CESM Aragón y Fasamet- y de Enfermería Satse), CSIF, CC. OO., UGT y FTPS (sindicato que agrupa a SAE y TCAE). Por parte de la Administración estaba la directora gerente del Salud, Ana Castillo; y otros responsables del Departamento, como el director de Recursos Humanos.

Sanidad, además, ha emplazado este martes a los mir (médico interno residente) de último año de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria a una reunión para presentarles las medidas que quiere implementar el Departamento para fidelizar el talento. Este año finalizarán 76 médicos de esta especialidad. El jueves está prevista también la intervención del consejero José Luis Bancalero en las Cortes de Aragón para informar sobre este decreto. El Ejecutivo aragonés considera "prioritario" disponer cuanto antes de esta nueva orden para que los profesionales sanitarios en formación especializada que están en el último año (médicos, enfermeros, psicólogos, entre otros) "puedan conocer con tiempo las ventajas que se recogen en él y tomar la decisión de quedarse a trabajar en Aragón".

"Le falta mucho contenido por desarrollar"

Asun Gracia, vicepresidenta del sindicato de Médicos de Atención Primaria (Fasamet), ha explicado al término del encuentro que se ha presentado un borrador con medidas para fidelizar a todos los residentes para ocupar puestos de difícil cobertura. "Es -afirma- un documento al que las organizaciones sindicales podemos hacer alegaciones, pero ya hemos hecho saber que le falta mucho contenido por desarrollar". En este sentido, según ha indicado: "Somos partidarios de mejorar los incentivos para centros de difícil cobertura y que se puedan aplicar, sin restricciones, a todos los profesionales sanitarios".

Por su parte, Jessica Fessenden, responsable de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Aragón, ha reconocido que el Salud tiene que trabajar "bastante más" sobre el borrador planteado "para poder sacarlo adelante". Desde la Consejería han pedido "aportaciones" a los sindicatos presentes pero, ante la falta de consenso, emplazaron a remitir otro documento.

La generación mir que empezó en 2020, y cuya especialidad dura 4 años, finalizará en septiembre, en lugar de mayo, como es habitual. Una situación fruto de la anómala convocatoria, consecuencia del primer pico pandémico de la pandemia de covid-19, que hizo necesario retrasar su incorporación. El Ministerio ya adelantó que los residentes de último año "van a terminar su formación en tiempo y forma para completar íntegramente sus programas", aunque podrán hacer "labores independientes y autónomas". La Consejería estudia dar un complemento a estos profesionales para cubrir plazas en centros de salud y hospitales durante la época estival, que pasaría por ofrecer retribuciones de adjunto. Desde CSIF consideran que los mir “siempre deben estar tutorizados, pero hay centros de salud (sobre todo en el medio rural) donde hay pocos médicos” y esta labor resulta complicada. Y plantearon distintas preguntas: "¿Las guardias las va a hacer el residente solo? ¿Y las visitas domiciliarias? ¿Se van a acreditar más centros como unidades docentes?". "Hay todavía muchos cabos por atar", han añadido: "Le falta mucho contenido a este borrador para poder aprobarlo en Mesa Sectorial".

Uno de los aspectos que recogería el decreto para atraer a los mir es facilitar vivienda en los municipios, algo que debería ofrecerse de la mano de las entidades locales. En este sentido, los sindicatos han reconocido que "no hay un mecanismo claro" para asegurar este incentivo.

Para la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, Delia Lizana, el documento deja en el aire muchas cuestiones y "jurídicamente tiene lagunas importantes". Es, según ha trasladado, "un auténtico despropósito que crea un agravio comparativo con los profesionales que ya están en los centros de difícil cobertura". En la misma línea, Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón, ha señalado: "No puedes ofrecer un plus a los que terminan su formación y no hacerlo a los que ya están, eso supone un agravio comparativo". El borrador, ha dicho, "es un documento sin argumentos ni legalidad, que tienen que modificar". Respecto a cubrir vacantes este verano con mir de último año de formación se pregunta: "¿Cómo van a estar tutorizados si faltan médicos?". Arantxa Íñiguez de Heredia, vicesecretaria autonómica de SAE, ha coincidido en que "en la reunión no se ha concretado nada" y ha adelantado que desde el Salud han emplazado a enviar otro borrador, aunque todavía no hay fecha para la próxima reunión. En su opinión, ha dicho: "El documento no recoge bien las soluciones al problema que se expone".