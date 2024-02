Viaje a Rusia desde Aragón: "Pasaremos la frontera rusa a pie desde Estonia"

La idea se empezó a gestar el pasado septiembre y es ahora cuando se va a materializar. Un grupo de 20 personas -la mayoría alumnos de ruso de la Escuela de Idiomas nº 1 de Zaragoza- emprenden este domingo, 25 de febrero, un viaje privado de ocho días por el norte de Rusia, que les llevará a San Petersburgo, Petrozavodsk y a la isla de Kizhi (cruzando el lago helado en aerodeslizador).

"Se trata de ir a los sitios más fríos del crudo invierno. Es un viaje para ver nieve, naturaleza, bosques e iglesias muy bonitas y conocer esa región junto a la frontera con Finlandia. E incluso si tenemos suerte, auroras boreales", explica María Gavrilova, jefa del Departamento de Ruso de la Escuela Oficial de Idiomas Nº 1 de Zaragoza y una de sus integrantes.

Este periplo por tierras rusas no tendría nada de extraordinario si no fuera por la guerra que se libra en pleno siglo XXI en suelo europeo. Precisamente este sábado se cumplen dos años de la invasión de Ucrania por parte del Kremlin. Desde entonces, Rusia no tiene conexiones aéreas directas con Europa y la UE ha aprobado hasta 13 paquetes de sanciones contra Moscú.

En España, el Ministerio de Exteriores no recomienda desplazarse a esa nación y es por ello que la Escuela de Idiomas de Zaragoza no autorizó un viaje oficial (como viene haciendo cada dos años con la finalidad de practicar el ruso y conocer 'in situ' su cultura). "Suele ser siempre en Semana Santa. El año pasado nos fuimos a Georgia, una exrepública rusa donde se habla mucho el ruso. Ahora, al no considerarlo oportuno, lo hemos organizado a título particular", observa.

En una semana en la que está tan reciente la muerte de Alexéi Navalni (el principal opositor ruso al presidente Vladimir Putin) en una gélida cárcel de Siberia y en un contexto bélico, algunos se pueden preguntar si no es una imprudencia organizar semejante viaje. A lo que María responde: "No nos parece una temeridad. Si fuéramos a Ucrania sí que seríamos unos temerarios, pero la guerra por suerte o por desgracia no se libra en el territorio ruso. Todos los rusos que vivimos en Aragón continuamos yendo para ver a nuestra familia e incluso también hay turistas. Es más difícil llegar, pero sigue siendo posible dando más rodeos".

Algunas de las alternativas son vía Belgrado, Estambul o Baku. En el caso de este grupo aragonés han optado por un vuelo Barcelona-Tallin (con la compañía Ryanair) y desde ahí en autobús hasta la ciudad de Narva. "Pasaremos la frontera rusa a pie desde Estonia y, una vez comprueben los pasaportes, otro autobús nos recoge para llevarnos a San Petersburgo. A la vuelta vamos de nuevo en autobús y en tren hasta Tallin. Y cambiaremos rublos en la frontera porque no está permitido usar las tarjetas de crédito por el tema de las sanciones", detalla. Un viaje por 650 euros, con alojamiento y desayuno (sin vuelo y traslados a la Ciudad Condal).

El encargado de organizarlo ha sido su amigo Alberto Alonso, un antiguo alumno de la Escuela de Idiomas nº 1, casado con una rusa y al que le gusta mucho viajar. El número de plazas máximo era de 20 y ha habido gente que se ha quedado fuera. "Fue idea suya. A todos nosotros nos mueve el amor por Rusia y el idioma", subraya Gavrilova, quien informa de que en la Comunidad hay interés por aprender el ruso. "El 'boom' fue en los años 2008 y 2009 por la cantidad de turistas rusos que venían a España. Después con la crisis económica empezó a bajar, aunque sigue habiendo interés. A veces incluso nos sorprendemos", dice.

No obstante, no se cubren todas las plazas que se ofertan desde esta Escuela de Idiomas (hay otra en el Actur). Para la jefa del Departamento Ruso, a partir de la covid el interés por los idiomas ha disminuido en general. "Tenemos un alumnado muy especial y motivado. Solo lo estudian porque quieren", destaca. ¿Los perfiles? Aragoneses casados con rusas, militares, padres adoptivos de niños rusos y, sobre todo, simpatizantes de Rusia y su vasta cultura. "Es un idioma complicado para los españoles; lo que más les cuesta son las declinaciones", cuenta.

Por otro lado, resalta el carácter generoso de sus compatriotas y recuerda que en Rusia todo es a lo grande. "Es rico en recursos, cultura, historia, valores humanos.... Su gente tiene una enorme generosidad y lo aguanta todo. A distancia casi lo admiro más, Y, a pesar de la propaganda (del Gobierno), hay una parte de la sociedad muy informada que tiene su visión, que no necesariamente tiene que coincidir con la de Occidente", admite.

Para María, fue un 'schok' el inicio de la guerra. "No me lo podía creer. Ahora lo vivo con bastante distancia e intento no involucrarme emocionalmente porque es muy doloroso", afirma. Asimismo, informa de que a pesar de la propaganda rusa el país está dividido. "Hay bastante disidencia y, curiosamente, se concentra en Moscú y San Petersburgo. En cambio, en las provincias hay menos sentimiento anti Putin", comenta. A ella no le gusta ni el rumbo de Rusia ni el de Occidente. "Vivimos una época de cambios convulsos. No veo a Putin como el peor enemigo de Europa, pero observo que el país cada vez se está cerrando más a Occidente -tenga sus razones o no- y lo lamento", asegura. Y añade que el conflicto también ha dividido a algunas parejas (mixtas) de conocidos suyos residentes en Zaragoza.