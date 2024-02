El Gobierno de Aragón ultima la llegada de empresas a los 'cacahuetes' de la Expo tras descartar las viviendas

Ya lo había dejado claro hace días, pero al calor de su plan de vivienda de alquiler para jóvenes lo ha vuelto a decir: no habrá uso residencial en los pabellones Ebro de la Expo, popularmente conocidos como ‘cacahuetes’. Es más, el consejero de Fomento, Octavio López, ha anunciado que esos equipamientos se instalarán nuevas empresas en los próximos meses.

“Los cacahuetes no se van a dedicar a vivienda”, ha dicho López, que ha circunscrito los usos de esos edificios al de oficinas. Ha señalado que ese patrimonio va a estar destinado a las actividades económicas y a las propias de la zona Expo, “relacionadas con la cultura, con el deporte y con la empresa, fundamentalmente”.

Se ha mostrado a favor de “darle vida a esa zona”, pero con actividades empresariales. “Ya les anticipo que hay buenas perspectivas al respecto y que en próximos meses tendrán conocimiento de la adscripción de determinadas empresas a los 'cacahuetes', que en estos momentos están sin ocupar en la zona Expo”, ha apuntado.

Ha aprovechado para criticar al anterior Ejecutivo autonómico, que quiso impulsar unas 500 viviendas en esos suelos y que no logró adjudicar la primera fase del proyecto, que contemplaba 278. “Esas ubicaciones no reúnen esos usos, se hizo esa experiencia en contra y de espaldas al Ayuntamiento de Zaragoza, y además de manera bastante ineficiente y con unos costes muy elevados. Entendemos que no es el lugar para la definición de suelo residencial”, ha afirmado.

Aunque ha rechazado impulsar pisos en la zona Expo, sí ha dicho que allí no se podría incluir “un número bajo de viviendas”, sino que habría “que hablar de unas magnitudes mucho más amplias”. A su juicio, el proyecto del PSOE reducía la intervención residencial “a una situación excepcional, cuando el conjunto de actividades que se producen allí no lo son”.

“Si se hubiera planteado algo de manera masiva, estaríamos hablando de analizarlo, pero nuestra opinión es no modificar los usos, no adscribir viviendas y respetar el espíritu y el contenido de esos edificios de la zona Expo desde su origen”, ha afirmado.