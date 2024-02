El PP respalda a Samper y dice que no llama a la revuelta en su arenga a los agricultores

El Gobierno de Aragón cierra filas con su consejero de Agricultura y Ganadería, Ángel Samper (Vox), tras su arenga a los agricultores para “mantener la tensión” en sus protestas, que hoy han vuelto a bloquear calles y carreteras de la Comunidad. A diferencia de lo ocurrido días atrás en cuestiones como la inmigración o la política de trasvases, el PP respalda en este caso a su socio del Ejecutivo y defiende que en sus declaraciones “no llama a la revuelta ni al desorden público”.

Samper se reunió ayer con un grupo de agricultores que participan en las manifestaciones convocadas por redes sociales, al margen de las organizaciones agrarias y sin autorización. En el encuentro les instó a “mantener la tensión para que la protesta no sea flor de un día”. Tras estas declaraciones, el PSOE-Aragón ha exigido su dimisión.

Hoy el consejero ha negado que arengue a manifestarse a los agricultores, "aunque la prensa alimente este pensamiento". Ha defendido, no obstante, que deben "mantener el tipo" para lograr "doblar la rodilla de Bruselas". "Hay que ir a piñón porque si no esto no va a valer de nada", ha añadido Samper ante varias decenas de agricultores que hoy continúan con sus protestas.

Desde la DGA avalan a su consejero. “El Gobierno de Aragón reitera que las reivindicaciones de los agricultores son totalmente justas, es comprensible que mantengan sus protestas”, señalan fuentes del PP en el Pignatelli. “Nadie ha llamado a la revuelta o al desorden público”, subrayan. Los populares además censuran la postura del PSOE, y recuerdan que su diputado Marcel Iglesias dijo esta semana que “tienen razón las gentes de la agricultura y la ganadería cuando se manifiestan”.