Cáncer en edad laboral: uno de cada tres enfermos ve peligrar su empleo

Ante un diagnóstico de cáncer surgen el miedo, las dudas, la desesperanza y la angustia. También el valor para plantar cara a la enfermedad y afrontar el tratamiento. Y, en medio de la inquietud, aparece la preocupación por cómo afectará la nueva situación al trabajo y cómo será la posterior reincorporación. En Aragón, de los 8.889 nuevos casos detectados el año pasado, más de 3.000 fueron en personas en edad laboral, lo que representa en torno al 35% del total. Los datos que aporta la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) van más allá y reflejan una dura realidad: el riesgo de estar en desempleo es un 34% mayor en supervivientes de cáncer.

Y este es precisamente el reto que se marca la AECC coincidiendo con el Día Mundial de la enfermedad, que se conmemora el 4 de febrero: hacer un llamamiento a todos los actores sociales para que se unan con el fin de aliviar o reducir el impacto que tiene el cáncer en la vida laboral de las personas diagnosticadas, sus familiares y las empresas. La iniciativa ‘Todos Contra el Cáncer’ cobra hoy más importancia que nunca para conseguir que, entre todas las personas, se pueda mejorar el día a día de quienes se enfrentan al cáncer y superar la tasa de supervivencia del 70% para el año 2030. Desde la asociación reconocen que el aumento de la tasa de incidencia de cáncer y de la supervivencia obliga a poner el foco sobre las necesidades no cubiertas tanto de pacientes como de supervivientes de cáncer. Dificultades como la reincorporación a la hora de retomar rutinas, la adaptación del puesto de trabajo debido a las secuelas… son aspectos críticos para las personas de cáncer. Y que, para muchos, supone una preocupación añadida a la ya de por sí complicada situación.

Según un estudio del Observatorio de la AECC, el 28,4% de los pacientes de cáncer afirman haber perdido o dejado el trabajo después de la enfermedad y el 37,4% de la población diagnosticada de cáncer en 2023 tenían entre 18 y 65 años. Pero ¿qué ocurre cuando se diagnostica un cáncer en edad laboral? Para Berta Martínez, trabajadora social de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, "el trabajo se entiende como una fuente de satisfacción, como el mantener una rutina en la vida, y no solo como una forma de conseguir ingresos, que también". Entonces, cuando aparece la enfermedad puede llegar el despido o una baja, que puede ser larga, porque "un proceso oncológico puede durar un año o año y medio". Y, de hecho, esa disminución de ingresos provocada por esa incapacidad temporal alargada en el tiempo "puede llevar a la persona a una situación de exclusión tanto laboral como social y económica". Un estudio de la AECC recuerda que en Aragón la incidencia de cáncer en personas en situación laboral vulnerable es de 538: 155 están en paro y 383 trabajan por cuenta propia.

El cáncer puede dejar también, explica Martínez, secuelas físicas y psicológicas que "impiden una reincorporación inmediata al trabajo", y en ocasiones implican una adaptación del puesto. Algo que depende tanto de la voluntad de la empresa como de las propias características del empleo. "Hay muchos ejemplos", valora: "El principal problema es el despido o la baja laboral; y si el afectado está en paro no está cubierto con ninguna baja". Los escenarios son muy variados. El primero, enfrentarte al diagnóstico. Y, después, cuando se supera el proceso y el paciente recibe el alta "el reto es cómo retomar la vida y que el cáncer tenga el menor impacto en la actividad laboral".

Julio Lambea, oncólogo y presidente del comité técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza, reconoce que "el padecimiento de un cáncer en algunas ocasiones es compatible con una actividad laboral y sobre todo, en casos de cánceres curables, aunque están recibiendo según qué tipos de tratamiento, es hasta recomendable que el paciente mantenga su rol a nivel laboral. No siempre hay que abandonar el ámbito laboral por cáncer, incluso tiene efecto positivo para el paciente. Siempre que sea posible".

"Hay que buscar un equilibrio entre el trabajo y seguir cuidándote"

Laura tiene 54 años y acaba de empezar en un empleo nuevo, tras superar un cáncer de mama, que le diagnosticaron hace casi dos años. Recuerda que el cribado permitió descubrir la enfermedad de forma precoz. Después se enfrentó a dos operaciones, a sesiones de quimioterapia y de radioterapia.

"Mientras estás en tratamiento te aconsejan que te mantengas activa", recuerda. Algo que ella hizo practicando algo de gimnasia e intentando pasear unos minutos. Seis meses después del tratamiento se vio con fuerzas para empezar a buscar trabajo. Un empleo que tuviera en cuenta sus nuevas necesidades: "Y nadie te prepara para lo que tienes que afrontar".

"A mí –indica– me costó bastante adaptarme". Durante la formación previa a su incorporación volvía a casa agotada: "Tenía que pararme tres veces en el camino porque mi cuerpo no aguantaba". Además, "la concentración tampoco es como la de antes": "A pesar de la experiencia que acumulaba y mi capacidad veo que ahora estoy en mínimos. Eso te obliga a rediseñarte y organizarte de nuevo, porque si antes podía hacer cuatro cosas a la vez, ahora solo llego a una. Pero hay que ir poco a poco. Tienes que ir educándote de nuevo para superarlo". "Hay que lograr, cuenta, un equilibrio entre el trabajo y seguir cuidándote". Desde la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Zaragoza relata: "Tu decisión está entre trabajar, porque es necesario, y no descuidar la salud, hasta que pueda otra vez comenzar a llevar las dos cosas". Y, ante este escenario, es necesario, señala, "intentar encontrar un punto de encuentro": "Es mucho esfuerzo el que tienes que estar poniendo en conseguir eso desde un principio".

Laura, que prefiere mantener su anonimato, quiere recuperar su rutina: "Y voy a hacer todo lo posible, pero veo que me va a costar todavía un tiempo poder tener una vida saludable yendo a andar y haciendo ejercicio y disponer de tiempo para comer bien, trabajar y descansar".