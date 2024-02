Los Testigos de Jehová, entre acusaciones de ser una "secta": "Es un grupo cerrado del que a lo mejor es difícil salir"

De ser tan solo un puñado de miembros en la España de principios del siglo XX a convertirse en una "minoría mayoritaria" con más de 122.000 creyentes a día de hoy. El número de testigos de Jehová ha ido aumentando en todo el territorio nacional y Aragón no es una excepción.

Según fuentes de la dirección nacional de los Testigos de Jehová, en la Comunidad aragonesa hay 3.267 testigos confesionales que se reúnen en 38 diferentes congregaciones, distribuidas en veinte auditorios en 18 "Salones del Reino" (en Zaragoza, dos de ellos tienen doble auditorio). Y su presencia es habitual en nuestras calles con sus expositores informativos (por ejemplo, en la capital aragonesa hay tres puntos).

A nivel global, la cifra asciende a más de 8,6 millones repartidos en 240 países. "Somos una comunidad religiosa internacional de personas de todos los orígenes étnicos y segmentos de la sociedad. Creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la vemos como una guía para la vida moderna. Muchos testigos han descubierto que seguir las enseñanzas de la Biblia en su vida ha mejorado su carácter, su salud física y emocional, su vida familiar y sus relaciones personales. Como se han beneficiado tanto, se sienten motivados a compartir este conocimiento tan práctico con otros", explican.

Asimismo, recuerdan que están en el espacio público, que las reuniones en sus lugares de culto están abiertas a cualquier persona y que sus publicaciones (en más de 1.080 idiomas) son de acceso gratuito. "Tal vez la percepción de algunas personas sea la de una comunidad religiosa cerrada, lo cual no es cierto en modo alguno", señalan desde la sede nacional de los Testigos de Jehová en Madrid.

También hacen hincapié en que el carácter abierto e internacional de su "obra cristiana" se ha confirmado en repetidas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Ha dictado más de 70 sentencias confirmando que su práctica religiosa es perfectamente lícita y es pública. Estudios académicos, como el de Gerhard Besier y Renate-Maria Besier, han confirmado que los testigos de Jehová 'muestran un gran respeto por la vida y la dignidad humana'. O, como ha declarado el profesor H. C. Karel Dobbelaere: 'No son sectarios'", informan las mismas fuentes.

"Tal vez la percepción de algunas personas sea la de una comunidad religiosa cerrada, lo cual no es cierto en modo alguno"

Hablar de los testigos de Jehová también lleva implícito referirse a su rechazo a las transfusiones de sangre, una oposición que en algunos casos ha acabado en los tribunales. Precisamente, la semana pasada el Tribunal de Estrasburgo celebró una audiencia para examinar la denuncia de una testigo, de nacionalidad ecuatoriana y residente en España, que se queja de haber recibido una transfusión en un hospital madrileño en contra de su voluntad, manifestada de forma repetida.

Expositores informativos de Testigos de Jehová, en una imagen de archivo. T. d. J.

La actualidad pasa además por los pleitos que se tramitan en juzgados españoles tras las críticas vertidas desde la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (Aevtj) -o por algunos de sus miembros- contra dicha confesión, llegando a calificarla como "secta".

Distintos fallos judiciales

Este 10 de enero, la jueza Raquel Chacón, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Torrejón de Ardoz, emitía una segunda sentencia que avalaba, bajo el paraguas de la libertad de expresión, llamar a los Testigos de Jehová "secta extremista y destructiva". Se pronunciaba en el mismo sentido en el que lo hizo en una resolución de diciembre, celebrada como "histórica" por parte de las víctimas. Esta nueva demanda de enero iba dirigida contra Gabriel Pedrero, delegado de la asociación de víctimas en Madrid y administrador de sus redes sociales, quien publicó en su perfil personal mensajes en los que les acusaba, entre otras cosas, de tener "las manos manchadas de sangre" por los suicidios provocados por "el estrés, la ansiedad y la depresión que causa" pertenecer a dicha comunidad.

Desde la dirección nacional de los Testigos de Jehová han avanzado a Heraldo.es que esta segunda sentencia también será recurrida, ya que creen que -"como la anterior"- entra en contradicción con la del juez de la Sección 1 del mismo Juzgado de primera instancia de Torrejón y en valoraciones de contenido doctrinal "que exceden sus competencias". "Es llamativa además porque contradice la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Bélgica, que falla a favor de nuestra confesión", han añadido.

Aluden al fallo del pasado octubre del Juzgado de Primera Instancia, sección 1, de Torrejón de Ardoz que condenó al secretario de la Asociación al pago de 5.000 euros por afirmar que son una "secta destructiva". El juez sentenció como una violación al derecho al honor de los Testigos de Jehová llamarlos así tratándose de una confesión reconocida por el Estado como de "notorio arraigo". Asegura que la sentencia "deja claro que no hay base para esas acusaciones, similares a las realizadas por la Aevtj, y que las prácticas religiosas de los testigos de Jehová son lícitas y no perjudiciales. Según el juez, "catalogar a (los testigos de Jehová) como una secta deviene a error desde el momento en que (...) implica atribuirla unos rasgos perniciosos o nocivos a diferencia del resto de confesiones religiosas legalmente establecidas en España".

Fuentes de la dirección nacional advierten de que los testigos de Jehová respetan "profundamente" la libertad de expresión. Sin embargo, consideran que las "escandalosas e infundadas acusaciones" de la Asociación no deberían quedar al amparo del derecho a la libertad de expresión ya que "lesionan" su honor. "A nuestra perplejidad se suma la consternación al comprobar que la jueza ha ignorado deliberadamente las pruebas documentales y testimoniales que presentamos tanto en un amplio sumario como en la audiencia del juicio. A todo esto habría que añadir que las falsas acusaciones de la Aevtj fomentan el odio, la discriminación y los prejuicios injustificados contra una minoría religiosa como la nuestra", subrayan.

"Actos vandálicos" contra sus locales

En este sentido, indican que ya han sufrido "graves" incidentes de odio a raíz de ese "alarmante discurso". "Desde la publicación en los medios de las acusaciones promovidas por la Aevtj, se han producido -que hayamos podido constatar- agresiones a nuestros servicios religiosos y múltiples actos vandálicos contra nuestros locales de culto, con pintadas que emplean los mismos términos difundidos por la Asociación. También agresiones en el espacio público contra nuestros expositores y contra los miembros de nuestra confesión que los llevan", denuncian. E insisten en que no existe en España "ni una sola" sentencia condenatoria contra ellos que confirme la veracidad de tales acusaciones.

Hace años, Carlos Gómez Bahillo, catedrático de Sociología y Políticas Públicas en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, tuvo un contacto "puntual" con los testigos de Jehová en Zaragoza para la elaboración de su libro 'Construyendo redes. Minorías religiosas en Aragón', publicado en 2009. Recuerda que eran muy jerárquicos y endogámicos. "Me daba la impresión de que se relacionaban con poca gente y se emparejan entre ellos, cosa que sorprende. El compromiso con la institución es vital, es decir, ser testigo de Jehová te condiciona toda tu manera de ser. Y también hay un mundo colaborativo entre ellos, de apoyo mutuo", opina.

"El compromiso con la institución es vital, es decir, ser testigo de Jehová te condiciona toda tu manera de ser"

Asimismo, explica que la vida de los miembros transcurre en los 'salones del Reino' y está dedicada al mensaje y a la comunidad. "Es sentirse que están en misión. Aquí la creencia es fundamental; te determina la vida. Hay un compromiso que les lleva a dedicar el tiempo y a lo mejor a entregar voluntariamente parte de los recursos económicos por el propio peso de la comunidad", señala. No obstante, Gómez Bahillo no comparte las acusaciones de que sean una "secta destructiva". "Es exagerado. Es un grupo cerrado del que a lo mejor es difícil salir. Psicológicamente te sientes tan vinculado y tan dependiente afectivamente que dejarlo es un vacío social; así lo entiendo yo. La gente está voluntariamente; otra cosa es que la presión psicológica sea tan grande que no tengas la valentía de salir", observa.

Por su parte, la jueza aragonesa Luisa Casares destaca que el de la libertad religiosa y los credos personales es un tema delicado porque afecta a derechos fundamentales. "No tengo datos de los que yo haya tenido conocimiento cierto y directo de que sean una secta", subraya.

Muerte de un adolescente que recibió tarde una transfusión

Casares fue la magistrada que llevó en 1994 el caso del testigo de Jehová de Ballobar, que sufría una enfermedad muy grave, necesitaba una trasfusión de sangre y al final falleció. Tanto el adolescente como sus padres se negaron al tratamiento alegando motivos religiosos, a pesar de que los médicos de tres hospitales donde estuvo ingresado lo consideraban imprescindible para salvar su vida. Esta jueza dio la orden del tratamiento hemoterápico ante el "riesgo vital" y los progenitores acataron su autorización en el Juzgado de Fraga, pero murió porque se llegó tarde. "Sobre este caso no tengo ninguna otra opinión jurídica salvo la que expresé en mi sentencia y fue refrendada por el Tribunal Constitucional. En lo personal lamenté muchísimo que llegásemos tarde para salvar la vida al menor", afirma apenada.

Cobertura de HERALDO DE ARAGÓN al caso del menor de Ballobar que falleció. Heraldo

Muy distinta es la valoración de Juantxo Domínguez , presidente de la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE), una asociación con 25 años de andadura en España y que ha acompañado a muchos extestigos de Jehová. "Estamos con la Asociación (Aevtj) al 100%. El año pasado atendimos a cerca de 30 personas (en el ámbito psicológico, de las familias, en alguna demanda....) Una cosa es la libertad religiosa y otra, el comportamiento. Hay situaciones francamente de locura: de familias, en el ámbito patrimonial, de la salud... Es mucha represión a muchos niveles. Es un grupo coercitivo que limita la libertad de las personas y, lógicamente, con unas secuelas impresionantes", sostiene.

"Son una organización destructiva porque destruye a las personas. No es cuestión de ir contra el culto sino contra el proceder de ese culto entre comillas"

Para el presidente de RedUNE, los Testigos de Jehová son "una secta de libro" y "con mayúsculas". "Es una organización destructiva porque destruye a las personas. No es cuestión de ir contra el culto sino contra el proceder de ese culto entre comillas", insiste. Asimismo, destaca que en nuestro país jurídicamente no está estipulada la denominación secta. "Ni para bien ni para mal", advierte. Y avanza que próximamente va a presentar -junto a la Aevti y otras asociaciones- más de 300.000 firmas para que se tipifique la persuasión coercitiva. "Está lleva muchos años en Europa", informa.

Sobre los testigos de Jehová

No aceptan las trasfusiones. Debido a razones religiosas. "Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos mandan abstenernos de la sangre (Génesis 9:4; Levítico 17:10; Deuteronomio 12:23; Hechos 15:28, 29). Además, para Dios, la sangre representa la vida (Levítico 17:14). Así que los Testigos obedecemos el mandato bíblico de abstenernos de la sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida", explican en su portal.

Concepto de la familia. Para los Testigos de Jehová y "tal como Dios lo estableció desde el principio", el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. "Y la única razón válida para divorciarse es la infidelidad sexual (Mateo 19:4-9). Estamos convencidos de que los consejos de la Biblia son muy sabios y ayudan a las familias a ser felices (Efesios 5:22–6:1)".

Organizados en congregaciones. Cada una de ellas es supervisada por un grupo de testigos llamados ancianos, que no forman una clase clerical ni reciben ningún tipo de salario. "No damos el diezmo ni hacemos colectas. Nuestra obra se financia mediante donaciones voluntarias y anónimas", explican. Además, un pequeño grupo de cristianos de experiencia, conocido como cuerpo gobernante, dirige la obra de todos los testigos desde su sede mundial.

No celebran los cumpleaños. Están convencidos de que Dios no quiere que lo hagan. "Aunque la Biblia no prohíbe directamente esta celebración, sí nos da algunas claves que nos ayudan a entender cómo ve Dios los cumpleaños", señalan. Entre ellas hablan de: los cumpleaños se basan en creencias religiosas falsas, los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños, la única celebración que se mandó a los cristianos que observaran no tiene que ver con un nacimiento, sino con una muerte: la de Jesús; y la Biblia no dice en ninguna parte que un siervo de Dios celebrara un cumpleaños.