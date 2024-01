Indignación en el colegio de Ateca por la falta de auxiliar tres meses después de iniciar el curso: "Seguimos igual y estamos cansados"

Más de tres meses después de que empezase el curso escolar, en el colegio de primaria Virgen de la Peana de Ateca, la plaza de auxiliar de Educación Especial que necesita Carla María, de 4 años, sigue sin estar cubierta. Desde el centro educativo, donde se ha hecho un cuadrante para acompañar al baño a la menor que necesita apoyo, se muestran "dolidos" con el Departamento de Educacióndel Gobierno de Aragón tanto por la falta del personal como por la falta de explicaciones sobre la demora para ocupar el puesto. La familia, residente en Moros, ha tenido que contratar a una persona para cambiarle el pañal y se sienten "indignados".

"Estamos indignados, porque el sistema no funciona como debería. Porque una niña que le hace falta que la acompañen todo el día y que estén pendientes de ella no tiene esa atención", denuncian Irina y Ángel, los padres de la pequeña. También argumentan su enfado en la "discriminación" porque "en otros sitios sí que se han cubierto las plazas, pero aquí no". "Nos dijeron, y de esto hace ya dos meses, que solo faltaba una firma. Seguimos igual y estamos cansados", insisten los padres, que durante las primeras semanas se negaron a que la cría fuera a clase.

"Nos dijeron, y de esto hace ya dos meses, que solo faltaba una firma. Seguimos igual y estamos cansados"

En la dirección de la escuela valoran que "hemos hecho todas las gestiones posibles, pero a estas alturas ni tenemos a la auxiliar ni sabemos por qué no ha venido. Nadie nos explica la razón", apunta la responsable, Carmen Martínez. En su caso, reconoce que, si bien al principio del proceso hubo un "error de forma", desde la Consejería "lo dieron por subsanado en septiembre". "Se lo recordamos a finales de octubre, antes del puente de diciembre y en una reunión el día 11 de ese mismo mes. Lo saben todos los sindicatos y se ha transmitido en la mesa sectorial y de personal, y no tenemos noticias", asume la directora.

Fuentes del Departamento que dirige Claudia Pérez explican que "conforme llegan nuevas necesidades, se valoran" y que "se estudian todas las opciones". Sí que reconocen que hay algunas plazas pendientes de cubrir por incapacidades temporales e insisten en que "pueden surgir nuevas necesidades, las cuales han de valorarse conforme llegan". En el caso de Ateca, parte de la indignación también residen en que la misma niña ya contó con una auxiliar el curso pasado, al tener diagnosticado un trastorno del espectro autista (TEA) y tener reconocida una discapacidad del 48%.

"El año pasado llegó el diagnóstico en diciembre, pero en enero ya estaba cubierta. Eran 15 horas. Lo ideal sería que hubiera una persona que la acompañase desde que va en el bus, durante las horas lectivas y en el comedor", plantea Martínez. En este sentido, recuerda que "ahora, con el cuadrante, cada hora un profesor le acompaña al baño, pero no es la solución, no es la atención que necesita".

Así, subraya que es una niña que "no puede estar sola, porque tiene problemas de motricidad y, en el comedor, hay que ayudarle también".