En las farmacias: "La mascarilla no es obligatoria, pero es altamente recomendable llevarla"

En las farmacias no se obliga a llevar la mascarilla, aunque es altamente recomendable. Y así se ha transmitido desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, según indica su presidenta, Raquel García Fuentes, por dos razones principales: "Por la protección de los propios profesionales y como una medida espejo de concienciación para quienes acuden con síntomas". Estos días se observa que cada vez son más los que usan el cubrebocas para entrar a las boticas –habitual ahora entre quienes atienden a los clientes– por miedo a contagiarse o por responsabilidad para no transmitir el virus en caso de enfermedad, ya que son muchos los que acuden buscando un medicamento o un producto que ayude a mitigar los síntomas de gripe o catarro que padecen.

En la Farmacia Labat Casanova, de Zaragoza, su titular, Pilar Labat, indica que el personal del establecimiento lleva la mascarilla desde hace ya unos días: "Y se está viviendo con absoluta normalidad". "No es obligatorio, recuerda, pero sí muy recomendable. Hay quien puede entrar con sintomatología, y es conveniente que utilice la mascarilla; pero ya no solo en la farmacia", sino también cuando vayan a cualquier sitio. Labat menciona que a una botica acude tanto gente sana como personas con distintas patologías, no solo respiratorias, también crónicas, que deben extremar las precauciones de cara a evitar posibles contagios. En este sentido, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza apela a la responsabilidad individual y a "crear conciencia social y sanitaria". "Se trata de poner una barrera para prevenir y evitar contagiarse y, al mismo tiempo, proteger a los demás, porque a veces parece que no hemos aprendido demasiado con la pandemia".

La obligatoriedad del uso de las mascarillas en las farmacias se eliminó hace seis meses, cuando se declaró el fin de la crisis sanitaria provocada por la covid-19. Ahora muchos las han rescatado del cajón donde las guardaron cuando terminó la fase de emergencia por la pandemia y, como confirma la farmacéutica Pilar Labat, se observa que han aumentado las ventas de mascarillas, tanto quirúrgicas como ffp2. Desde Sanidad se recomendó no acudir a Urgencias con síntomas leves, para evitar la saturación de estos servicios: "Y muchos acuden aquí preguntando qué pueden tomar, que es además lo que hay que hacer. La automedicación es peligrosa y no es aconsejable". Desde las farmacias, además, hacen hincapié en la importancia de la vacunación, tanto en los adultos como en la población infantil.