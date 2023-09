Irina, madre de una niña con autismo: "Mi hija no puede ir al colegio porque necesita una auxiliar"

Carla María, de cuatro años y con autismo detectado, tendría que estar acudiendo al colegio público Virgen de la Peana de Ateca. Sin embargo, está en su casa de Moros con su madre, Irina A. que se muestra desesperada: "Mi hija no puede ir a la escuela porque necesita de una auxiliar que le ayude continuamente". La pequeña, que empezó el año pasado el curso escolar y a los pocos meses se le diagnóstico Trastorno del Espectro Autista, tuvo el año pasado ese acompañamiento de una auxiliar de Educación Especial que, por el momento, en este ejercicio 2023/2024 no ha llegado.

Según ha podido confirmar HERALDO, el colegio solicitó en tiempo y forma la continuidad de una plaza que, tras dos llamamientos, sigue sin salir en la lista. "Tenemos dos informes, uno de la Fundación Atención Temprana, en los que pone que necesita un auxiliar con ella", argumenta la madre. Por todo ello, explica que lo ha vuelto a reclamar al centro educativo y que valor acudir a Zaragoza, al Servicio Provincial de Educación, para que tomen en consideración su demanda.

"No puede ir sola al baño, no se puede cambiar por sí misma, tampoco puede comer sin que estén con ella, se pone nerviosa…", enumera Irina, que, como su marido, es agricultora profesional y que ahora tiene que estar en casa con la pequeña. Estos días, en los que Carla María ha acudido al aula, no han sido mejores: "Vivimos en Moros y las profesoras, que no pueden atenderla porque tienen más niños, me tenían que llamar cada poco tiempo. Y yo tenía que hacer 11 kilómetros de ida y otros 11 de vuelta".

Como responsable de la menor, considera que, sin un auxiliar de Educación Especial, Carla María no puede acudir a clase. "Me dicen que le ponga pañal, ¡con el esfuerzo que nos ha llevado quitárselo!". Además, la pequeña acude dos horas a la semana a la sede de la Fundación Atención Temprana en Calatayud, una visita que este pasado martes le coincidió con la concentración que se realizó en numerosos colegios para reclamar que se contraten los puestos de auxiliar.

En la comarca de Calatayud, los Colegios Rurales Agrupados (CRA) La Sabina, Tres Riberas, Puerta de Aragón y el Virgen de la Peana tuvieron protestas a sus puertas con el objetivo de que esos puestos se incorporen cuanto antes. En el lema de estas concentraciones, se hace hincapié en que 'No es cuestión de un solo centro, es de todos'.

En el caso del Puerta de Aragón, con sedes en Cetina y Ariza, una familia de esta última localidad, también reclama que la plaza de auxiliar todavía no ha salido.