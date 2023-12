Lambán acusa a Azcón de impulsar ahora suelo para VPO que paralizó como alcalde

El líder del PSOE-Aragón y expresidente autonómico, Javier Lambán, ha acusado este jueves a su sucesor en el Pignatelli, el popular Jorge Azcón, de impulsar ahora los mismos suelos para vivienda pública en Zaragoza que planteó el cuatripartito y bloqueó como alcalde en la pasada legislatura. A su juicio, actuó así por "intereses partidarios" y eso ha provocado que se haya perdido "un tiempo precioso".

Lambán ha recurrido a su cuenta en X, el antiguo Twitter, para subrayar que su consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, propuso el mismo acuerdo de permuta ahora sellado entre Azcón y la alcaldesa de la capital, la también popular Natalia Chueca, en la bilateral celebrada este miércoles. Dicho intercambio afecta al suelos autonómico de la calle de Embarcadero, con capacidad para 111 pisos libres, por otros municipales en Alumalsa, Picarral, Torre Ramona y Arcosur con el fin de edificar 320 viviendas públicas de alquiler.

El secretario general del PSOE-Aragón sentencia que si no salió adelante durante su mandato fue porque el equipo municipal de Jorge Azcón " lo paralizó por intereses partidarios, al igual que otras iniciativas de viviendas para jóvenes". Este último reproche hace referencia a la residencia del Actur, que provocó un choque institucional en el verano del año pasado por la tramitación de la licencia de obras. Sus 336 estudios siguen sin construirse un año después de haber obtenido los permisos y aún no tiene fecha porque la ganadora del concurso, Aloha Pirineos, no logra la financiación necesaria. La solución aún la negocia la empresa con los actuales responsables de la DGA.

El PSOE está muy molesto por el hecho de que el PP desarrolle los términos del acuerdo propuesto al gobernar en las dos instituciones y, además, acuse al cuatripartito de haber sido responsable de la parálisis. De hecho, la alcaldesa llegó a recriminar a Lambán por considerar que había "maltratado" a la ciudad.

Lamentablemente, lo que dices es falso.

La verdad es que tu gobierno bloqueó este proyecto al negarse a convocar la Bilateral por mero interés electoralista. Un gran error, como el fracaso estrepitoso de los ‘cacahuetes’ de la Expo, que ayer empezamos a resolver en esta nueva… https://t.co/BuSFxlFQas — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 20, 2023

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón ha respondido a Lambán asegurando que lo que dice es falso: "La verdad es que tu gobierno bloqueó este proyecto al negarse a convocar la Bilateral por mero interés electoralista. Un gran error, como el fracaso estrepitoso de los ‘cacahuetes’ de la Expo, que ayer empezamos a resolver en esta nueva etapa de entendimiento institucional", asegura Azcón.