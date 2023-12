Tres estudiantes del IES Pilar Lorengar de Zaragoza en 'Saber y ganar': "Ha sido una experiencia increíble"

Jimena Arnas, Ixeia Duce y Rubén Herguedas, zaragozanos de 15 años, estudiantes de 4º de la ESO en el instituto de secundaria IES Pilar Lorengar del barrio de La Jota de Zaragoza, han vuelto con una sonrisa y muchos buenos recuerdos de su experiencia en el icónico concurso televisivo 'Saber y ganar' que presenta Jordi Hurtado en La 2.

La idea de participar en este programa diario de divulgación cultural, el más visto de la cadena pública, que pone a prueba los conocimientos en todos los campos, surgió de dos profesoras de Lengua y Literatura del centro, antes de que terminara el curso pasado. Los adolescentes han conseguido colocarse entre la docena de institutos de toda España seleccionados y ver cómo funciona por dentro un plató de televisión con tanta historia como el de San Cugat del Vallés (Barcelona) de Radio Televisión Española (RTVE).

"Se hicieron un examen entre ellos mismos porque yo no tenía corazón para elegir quién iba al programa"

El popular programa televisivo ha seleccionado una docena de institutos de toda España para participar por segunda vez en una edición solo para alumnos de 4º de la ESO.

Vídeo motivacional

"Nos enteramos de la convocatoria para institutos y escribimos un correo", recuerda Anabel Gutiérrez, profesora de Lengua y Literatura, sobre los primeros pasos que dio el pasado mes de junio con otra docente, Teresa Casado, que se acaba de jubilar, por lo que no ha llegado a ir con ellos a Barcelona. En su puesto se desplazó Aníbal Malmierca, profesor de Geografía e Historia. "Tuvieron que hacer un video motivacional explicando por qué querían ir al concurso", cuenta Anabel, sentada junto a los tres jóvenes en la biblioteca del instituto, presidida por un poster de la desaparecida soprano aragonesa Pilar Lorengar que le da nombre.

Aníbal Malmierca, profesor de Geografía; Rubén Herguedas, Ixeia Duce y Jimena Arnas, alumnos de 4º ESO y Anabel Gutiérrez, profesora de Lengua, en el IES Pilar Lorengar de Zaragoza, antes de iniciar el viaje a Barcelona para grabar 'Saber y ganar'. H. A.

De todos los alumnos del centro zaragozano que hubieran querido asistir solo podían participar tres. "Se hicieron un examen entre ellos mismos porque yo no tenía corazón para elegir", confiesa la profesora, cuando quedaron cuatro candidatos.

"Desde que soy pequeña lo llevo viendo con mi familia y me hacía mucha ilusión ir, es algo con lo que he crecido"

Finalmente salieron los tres concursantes. A finales de septiembre supieron que habían sido elegidos y acudieron a mitad de noviembre a las grabaciones del programa, que duraron tres días.

Pese a que el concurso, el más veterano tras 25 años en antena, no es de los más populares entre gente de su edad, todos ellos lo conocían. "Desde que soy pequeña lo llevo viendo con mi familia y me hacía mucha ilusión ir, es algo con lo que he crecido", asegura Jimena, que defiende que "se aprenden muchas cosas". "Los concursos me encantan desde siempre y me apetecía mucho ir", añade Ixeia.

Para prepararse se juntaron para ver programas de la anterior edición navideña especial, la primera con alumnos de institutos. Entonces solo podían acudir aquellos en los que hubiera profesores que hubieran pasado por el programa, un perfil de concursante que se repite mucho. Las preguntas giraban en torno a contenidos de su curso. "En los viajes en autobús y metro iban haciendo deletreos", recuerda la profesora, sobre algunas de las pruebas de agilidad que incluía esta edición. Además tenían que armar palabras con sílabas desordenadas y ejercicios de cálculo mental, entre otros.

Nervios y fotos con los Lunnis

Jimena Arnas, Ixeia Duce y Rubén Herguedas con Los Lunnis tras grabar 'Saber y Ganar' en RTVE. H. A.

Los adolescentes necesitaron también una buena dosis de preparación mental. "Yo llegué pensando que no estaba nervioso, pero cuanto te plantas en el plató, ves que te miran todos y que tienes que responder te pones nervioso", confiesa Rubén. "El segundo programa lo disfrutas más", asegura, porque ya conocen mejor el funcionamiento. En ello coinciden sus compañeras. Jimena comenzó "muy nerviosa", pero a medida que avanzaba el programa "te tranquilizas más".

"Ha sido una experiencia increíble ver cómo se hace un programa de televisión y toda la gente que trabaja detrás", hace balance Jimena. "Cuando lo ves luego en la tele es totalmente diferente", añade Ixeia. De su paso por los históricos estudios se han traído recuerdos como varias fotos con iconos de la televisión que se encontraban expuestos por los estudios como la Ruperta, la mascota más recordada del mítico concurso '1,2,3'; la bola de cristal que utilizara Alaska en el programa con el que crecieron varias generaciones en los años ochenta y con las marionetas originales de la serie infantil Los Lunnis, más propios de la generación de los tres adolescenetes.

Emisión el 26 y 28 de diciembre

A los jóvenes se les hizo corta su experiencia televisiva. "Ojalá hubiese durado más tiempo", dice Ixeia. No pueden desvelar nada todavía del contenido del programa ni de cómo quedaron porque no se emitirán hasta la semana de Navidad. A ellos les han avisado que está previsto que sus programas salgan en antena los próximos 26 y 28 de diciembre.

"Parece que estás dentro de una película y piensas que estás pisando donde han pisado muchos concursantes famosos"

De momento, en las redes sociales del instituto ya se ha empezado a generar expectación con varios ingeniosos memes del presentador del programa, Jordi Hurtado, uno de los más longevos y que más bromas ha protagonizado siempre en internet, sobre todo, por la layenda en torno a que pese a los años de programa siempre sigue igual.

En la cuenta de Instagram del IES Pilar Lorengar se pueden ver algunos mensajes en clave de humor sobre la futura emisión de los programas protagonizados por los alumnos zaragozanos.

Rubén asegura que al margen de lo que ocurrió en el plató se siente "ganador" solo con la experiencia que se lleva, ante las preguntas que le van haciendo quienes se enteran de que ha ido a la tele. "Solo les importa si hemos ganado o no", lamenta. Él conserva todo lo vivido como una experiencia enriquecedora. "Parece que estás dentro de una película y piensas que estás pisando donde han pisado muchos concursantes famosos". Por 'Saber y ganar' han pasado más de 2.800 concursantes en su cuarto de siglo de historia, de los que 19 han conseguido permanecer 100 programas y seis, 200 programas, el máximo posible, según las estadísticas de RTVE.

La emisión de su bautizo ante las cámaras les cogerá en plenas vacaciones navideñas, por lo que no podrán ver la reacción de sus compañeros de clase, pero esperan comentar lo vivido tanto con ellos como con otros estudiantes que concursaron esos días y con los que llegaron a crear un grupo de Whatsapp.