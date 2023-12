La emotiva experiencia de dos zaragozanos con autismo que entrevistaron a Leo Harlem y Antonio Banderas

Han salido una vez en televisión y han conseguido emocionar a todo un país. Los zaragozanos Martín Giménez, de 24 años y Nicolás Fernández, de 19, son dos de las 60 personas con trastorno del espectro autista (TEA) que participan en el programa ‘100% Únicos’, que Telecinco comenzó a emitir el pasado lunes.

Se trata de un formato televisivo en las que personas con TEA entrevistan a famosos y en su primera emisión, los invitados fueron el actor Antonio Banderas y el humorista Leo Harlem. Divididos en dos grupos de 30 personas cada uno, estos reporteros noveles se repartieron a los entrevistados. A Nicolás le tocó hacerle una pregunta a Harlem y eligió una de una idea extraída de sus monólogos.

Este joven de la localidad de Biota, en las Cinco Villas, preguntó al humorista si él era “cabezota” como los 'maños' con lo que consiguió arrancarle una sonrisa, aunque se quedó con ganas de más. "Le habría preguntado también si le gustan los Legos o los cromos de Pokémon porque a mí me gustan mucho”, dice el joven, que acaba de volver a Zaragoza después de grabar un nuevo programa que se emitirá el próximo lunes.

“La experiencia ha estado muy bien. Me hubiera gustado entrevistar a David Guetta porque es mi DJ favorito y preguntarle cuándo se hizo famoso”, señala. Lo mejor del programa para él ha sido “los nuevos amigos que he conocido y la posibilidad de dar visibilidad al autismo en chicos como yo”, confiesa Nicolás.

6 programas y 7 semanas de grabaciones

En total han sido 7 semanas de viajes a Madrid con su madre durante dos o tres días a la semana para grabar 6 programas que se van a ir emitiendo semanalmente, pero la experiencia no ha podido ser más positiva para ambos. “Su participación en el programa, ha sido un antes y un después”, afirma Yolanda Asín, madre de Nicolás. “Nunca antes había hablado en público porque no se sentía con la confianza suficiente para ello. Incluso, cuando me tenía que contar algo, acababa por desistir, pero ahora está que se sale”, explica la progenitora.

“Habla mucho más y se atreve a hacerlo en público. Esta entrevista que estamos haciendo ahora, hace un mes hubiera sido imposible. Ha ganado confianza y seguridad en sí mismo”, confirma, satisfecha. “Si vieras la cara de felicidad que pone cuando se ve en televisión, eso es impagable. Me da pena que se acabe porque los dos nos lo hemos pasado muy bien”, confiesa Asín.

“Estoy agradecida al programa porque se está dando una gran visibilidad al autismo y nunca antes se había hecho algo así en televisión”, continua la madre de Nicolás. “Las familias de chicos y chicas con autismo tenemos que tirar de ellos todos los días para intentar que ganen en seguridad, para que tengan una mayor vida social, porque la mayoría no se relacionan. Y esta experiencia le ha ayudado mucho en este aspecto”, añade.

Pintor, músico, electricista y persona humana

A Martín Giménez, el otro reportero zaragozano también de origen cincovillés -su madre es de Ejea de los Caballeros y su padre de Uncastillo-, le tocó participar en la entrevista a Antonio Banderas. Y no defraudó. Provisto de su guitarra, no dudó en arrancarse con una canción que es un auténtico himno: ‘El sitio de mi recreo’, de Antonio Vega.

“Me sentí muy bien. Tenía la ilusión de cantar una canción con él y lo he conseguido”, señala. Banderas no pudo resistirse y se unió a Martín generando un dueto mágico que emocionó al actor y que traspasó la pantalla. “No pensaba que le fueran a dar ese protagonismo”, confiesa Cristina Laborda, madre de Martín. “Esa conexión que tuvieron ambos fue maravillosa. Yo sé lo que se siente porque normalmente me canta a mí, pero verlo en televisión fue muy emocionante y todos acabamos llorando”, recuerda.

Y es que Martín es un artista. “Soy pintor, músico, electricista y persona humana”, según sus propias palabras. Toca la guitarra, el teclado, el cajón flamenco y canta. También dibuja y pinta, y lo hace muy bien. Prueba de ello son las exposiciones que ha realizado en diferentes galerías zaragozanas. La próxima la inaugura este mismo fin de semana dentro del proyecto ‘Andar de Nones’, que desarrolla la asociación de padres, madres, familiares y amigos de personas con Trastorno del Espectro Autista de Aragón, Teadri.

Y en este contexto Martín hace sus dibujos, que plasma en lienzos pero también en camisetas, como la que lleva durante esta entrevista o con la que cantó para Antonio Banderas. “El dibujo era la única manera que tenía de comunicarse cuando era más pequeño”, explica su madre. Después, la música se sumó a la pintura y ahora es la manera en la que se expresa más cómodamente.

“Martín quería ir al programa para cantar una canción y tocar la guitarra. En este caso, el invitado era Antonio Banderas, pero hubiera cantado ante cualquiera que se le hubiera puesto por delante”, asegura la progenitora. Lo hace a menudo con el grupo de música que tiene y que se llama ‘Martín y los inmaduros’. El último concierto fue hace pocas semanas en Las Armas. “Tiene una vida social muy activa. Además, trabaja como electricista junto a su padre en el negocio familiar”, asevera Laborda.

“Es posible que en los próximos programas podamos volver a verlo tocar o cantar ante un nuevo invitado”, asegura su madre. El próximo lunes se emitirá una nueva entrega de este formato que está presentado por Guillermo Fresser y para cuya preparación y desarrollo se está contando con la colaboración de Autismo España y el asesoramiento de personal de apoyo de las distintas asociaciones que hay en comunidades como la aragonesa.

Entre los invitados que está previsto que sean entrevistados por Martín, Nicolás y sus compañeros están algunos tan populares como Mercedes Milá y Xavier Sardà; los actores Javier Gutiérrez, Daniel Guzmán y Carmen Maura; el chef Dabiz Muñoz; el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.