La aragonesa Rebeca Cartagena se suma a la lista de ‘magníficos’ de ‘Saber y ganar’

El histórico ‘Saber y ganar’, que se emite todos los días al mediodía en La 2, estaba grabando esta semana con la concursante aragonesa Rebeca Cartagena, una periodista de 50 años que trabajó en HERALDO, cuando se produjo un anuncio esperado y sorprendente a la vez: habían ganado el Premio Ondas al mejor programa de entretenimiento de la televisión por un formato tan longevo que ya suma 25 años. “¡Bieeeen! ¡Por fin!”, exclamó el pasado miércoles un eufórico Jordi Hurtado después de que se hiciera público el fallo de los Ondas.

Rebeca Cartagena cuenta que escribió al programa porque hace años que lo ve. “Soy una gran admiradora de concursantes como José Manuel Dolado (un zaragozano que triunfó en 2001), Alberto Sanfrutos, Rosa Nestal o el propio Roberto Romero (un matemático valenciano que está con ella) al que ha sido un placer poner conocer allí”, destaca la periodista, quien acudió hace unas semanas “por curiosidad” y “sin mucha confianza”.

Rebeca reconoce que es “tímida y nerviosa” y “creía que no iba a durar dos telediarios”, pero es “la primera sorprendida de haber aguantado algo más”. De hecho, ya se le puede calificar como “magnífica” al haber superado el pasado viernes los 7.000 puntos que ha acumulado en los 18 programas seguidos que ya cuenta. Para la ocasión, Rebeca lucía una camiseta de la casa de los Titiriteros de Binéfar de Abizanda.

Jordi Hurtado, presentador del mítico programa 'Saber y Ganar' EFE

Recién titulada en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad de Zaragoza, admite que “los nervios no se van” y dice que debe asumir que el programa “es un juego”, donde “la suerte y el temple importan tanto como los conocimientos”. De hecho, reconoce que “fallas cosas que sabes” y, sin embargo, “otras que no dominas, sorprendentemente, las aciertas”.

“La experiencia con el equipo del programa es fabulosa. Son gente estupenda todos y se desviven por hacerte la vida más fácil. Y allí he conocido a concursantes excepcionales, que merecían seguir pero no tuvieron suerte”, afirma la aragonesa.

Para Rebeca sus errores son solo suyos, pero lo que sabe “es fruto de lo que mucha gente” le ha enseñado a lo largo de su vida (“en primer lugar, mi familia y luego los profesores, los amigos, los compañeros… y hasta gente desconocida que a veces te regala algo que nunca olvidas”, enumera). Por eso, cree que “lo mejor de mí es el poso que han dejado otros” y cuando se equivoca en algo que, en realidad, sabía, siente que le ha fallado a otra persona que le confió un poco de su sabiduría y eso le entristece.

La experiencia de haber entrado en este programa histórico alegra mucho a esta zaragozansa, quien anima “a las nuevas generaciones, sobre todo a las chicas” para que se sumen a ‘Saber y ganar’. “Creo que lo disfrutarían y que el programa ganaría atractivo con más jóvenes inteligentes capaces de mostrar todo lo que, indudablemente, saben”, defiende.

El concursante aragonés José Manuel Dolado, en un programa de 'Saber y ganar' de 2017 donde lo invitaron como supermagnífico tras haber resistido en más de cie . La 2

Los invitados al programa aniversario

La figura actual de Rebeca Cartagena lo han modelado y dibujado otros aragoneses ya “supermagníficos” que fueron invitados a celebrar los 25 años del programa, como los zaragozanos José Manuel Dolado (100 programas en 2001), Alberto Gálvez (100 programas en en 2015) y Jorge Sanz (100 programas en 2021), o bien el turolense Miguel Ángel Gómez (45 programas en varias etapas, tras estrenarse en 2008 con 19 años).

A José Manuel Dolado, trabajador de la cooperativa La Veloz, y Alberto Gálvez, técnico de Calidad en la Universidad de Zaragoza, les invitaron al programa especial que se realizó en Barcelona con motivo del 25 aniversario, el pasado 17 de febrero. “Me encanta y defiendo el programa porque supera el millón de espectadores en su franja horaria con una fórmula sencilla, como la Coca Cola, y un presupuesto ajustado. Tiene un toque vintage porque es intergeneracional, lo ven los abuelos, los padres y los hijos”, describe Dolado.

El concursante aragonés Alberto Gálvez, en 2015, cuando logró los cien programas de 'Saber y ganar'. La 2

El supermagnífico aragonés apunta que detrás de la longevidad de ‘Saber y ganar’ está su creador, el barcelonés Sergi Schaaf, de 85 años, quien también ha dirigido otros programas muy conocidos como ‘Si lo sé no vengo’, ‘El tiempo es oro’, ‘La luna’ o ‘La vida es juego’. “Fui al programa cuando el momento era analógico, mucho mejor que las redes sociales de ahora donde todo el mundo opina. No me gusta el espectáculo celebrity y creo que ‘Saber y ganar’ resiste porque es un programa de la casa, de confianza. Empezó en el siglo XX (1997) y se ha desarrollado en el XXI. Ha calado en la gente y debería ser objeto de un estudio de sociología”, señala Dolado, quien alcanzó el centenar de programas en 2001, consiguió pagar un piso en el barrio de Delicias, regresó en 2018 y lo han invitado para varios especiales.

Su compañero de aventura televisiva y amigo Alberto Gálvez, quien también alcanzó el centenar de programas en 2015, sumó otros 30 en otras dos fases distintas y hasta ganó un coche Skoda, defiende que es “un programa familiar” para “jóvenes o mayores”.

“Saber y ganar tiene una fidelidad altísima entre la audiencia. En casa se empatiza con los concursantes y cuando ves a la gente por la calle recibes saludos muy naturales porque han jugado contigo, aunque se haya grabado y esté enlatado”, sostiene el zaragozano. “Provoca tranquilidad y cercanía, aunque es un juego. Acabas recibiendo apoyo de los concursantes y eso vale mucho porque generan lazos entrañables”.

Gálvez, quien ha jugado en otros concursos televisivos como ‘Boom’, recuerda su participación con Dolado en la fiesta del 25 aniversario, celebrada en una sala de fiestas de Barcelona. “Aceptaría de cabeza si me vuelven a llamar para reengarcharme porque este programa reverdece el cariño que hemos recibido allí”, destaca.

El concursante turolense Miguel Ángel Gómez (con barba), en un reciente programa de 'Saber y ganar' destinado a los magníficos por haber superado los 7.000 puntos. La 2

Coincide con él, Miguel Ángel Gómez, un turolense de 33 años, que acudió por primera vez en ‘Saber y ganar’ con 19 y acumuló un total de 45 emisiones.

“Estuvimos con Rebeca (Cartagena) comiendo juntos hace unos días porque me reengancharon para un programa de magníficos”, señala este arquitecto que conduce una empresa dedicada a la publicidad y las redes sociales, y también participó en el concurso ‘Boom’ de Antena 3TV.

“Me ha ido bien con los concursos y creo que ‘Saber y ganar’ se ha convertido en una cosa fija de la tele que genera paz frente a tantos cambios de algunas cadenas. Es estable y permanente, muestra un nivel de los concursantes ante preguntas difíciles y ofrece mucha variedad entre cultura, matemáticas o vocabulario. Lo mejor es que puede verlo cualquiera”, concluye.