Oxford premia de nuevo a la arquitecta zaragozana que diseña viviendas sociales

Parece fácil, pero no lo es. Que la entidad Oxford Preservation Trust (fundada en 1927 para fomentar y proteger el patrimonio de esa región de Inglaterra) le haya vuelto a premiar por segundo año consecutivo por uno de sus diseños de viviendas sociales tiene mucho mérito. "Esta vez solo hemos presentado un proyecto y nos lo han reconocido. Me hace muchísima ilusión", confiesa la arquitecta zaragozana Sara Poza Ruiz, afincada en el Reino Unido.

En concreto, el trabajo valorado con el primer galardón en la categoría de nuevos edificios es 'The Curve, between towns road' en el barrio de Cowley, a las afueras de la ciudad universitaria. Un proyecto residencial compuesto por 35 viviendas -un mix de pisos y casas de alquiler y propiedad compartida (‘shared ownership’, en la que se da la opción de comprar un porcentaje del inmueble y el resto se paga en alquiler)-, zona ajardinada y un pequeño espacio público. El cliente sigue siendo OX Place, la compañía del Ayuntamiento de Oxford que se dedica a hacer vivienda social. "Nos contrató para hacer entre diez y doce proyectos. Este se terminó el pasado enero", informa Poza, arquitecta asociada del estudio londinense Levitt Bernstein. Asimismo, ha quedado segundo en los premios Inside Housing Development Awards 2023, de ámbito nacional y que reconocen viviendas de calidad y sostenibles.

Pisos y viviendas del proyecto 'The Curve' premiado, en el barrio de Cowley en Oxford. Feltham Construction Ltd

Desde hace años, la empresa en la que trabaja diseña sus proyectos con la sostenibilidad como base (reduciendo de esa forma costes para el usuario). "Aplicamos los principios Passivhaus para todas las viviendas. Se potencia la luz natural, la ventilación cruzada, la doble orientación, un buen aislamiento de la envolvente térmica de los edificios...", explica. En el caso 'The Curve', además han incentivado el uso del transporte sostenible con un aparcamiento para bicicletas -con puntos de carga para bicis y coches eléctricos- y una plaza ' car club'. "Se trata de un servicio de alquiler de automóviles a corto plazo que permite acceder a coches estacionados localmente y pagar por minuto, hora o día. Reduce la necesidad de aparcamiento privado y de tener un coche en propiedad. Es algo que existe en el Reino Unido; me parece muy curioso, sobre todo para ciudades grandes", destaca.

A su juicio, su proyecto de viviendas sociales ha sido distinguido por las dificultades y restricciones que tenía el solar, muy pequeño de forma triangular (con el lado más largo curvo). "Está en medio del barrio junto a una avenida principal -que conecta con el centro de Oxford- y en el que había una antigua gasolinera. El requerimiento del cliente era un número de casas y pisos muy alto para el terreno del que disponía. Después estaba el reto de la proximidad a edificios de muy baja densidad. Hemos tenido un montón de problemas con las distancias, que eran muy cortas, sobre todo en una zona del solar", indica. A estos retos hay que sumar un presupuesto ajustado y un desnivel de metro y medio. Señalar también que los edificios cuentan con paneles fotovoltaicos y que se mejoró la permeabilidad del entorno conectando la calle residencial junto a la parte trasera del solar (anteriormente calle sin salida) con la avenida principal, "con el peatón como prioridad".

Para aislar del ruido las casas, el espacio público y la zonas ajardinada, se construyó un bloque longitudinal en altura. Y para evitar tener a la vista los edificios tan cercanos, se jugó con los ángulos. Sara Poza -que suele trabajar con proyectos de hasta 300-400 viviendas- resalta que les costó mucho presentar uno al que dieran el visto bueno. "El planeamiento (urbanístico) en el Reino Unido funciona muy diferente. En lugar de regirse por normativas más detalladas, como son los planes de ordenación urbana de España, depende mucho de la opinión de la persona que se encarga de aprobar el proyecto en el Ayuntamiento", dice.

Otra diferencia respecto a nuestro país, es que allí hay más movimiento de vivienda social. "No son solo los ayuntamientos; hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a hacer este tipo de inmuebles. Eso está muy bien", opina. Lo que no ve tan positivo es una excesiva burocracia y restricciones. "Al final el que diseña tiene muy poco margen", lamenta.

Para ella, lo más importante en una vivienda es que sea funcional y flexible. "Que se pueda cambiar a lo largo del tiempo. Que sean espacios que se puedan compartimentar de una manera sencilla sin tener que hacer obra o si hay que hacerla, que sea fácil y muy pequeña". Y en cuanto a los inquilinos, que estén a gusto en ella. "Ese sentimiento ocurre cuando hay una cabeza detrás que ha pensado que ese espacio sea cómodo, cálido en invierno...", sostiene.

Hasta ahora el 'feedback' que recibe de los inmuebles sociales que ha diseñado es favorable. "Sobre todo la gente está muy contenta con el tema de la luz, las vistas y los espacios abiertos. También consideran que el tamaño es bastante grande", enumera Sara, poniendo el valor su trabajo.

No le importaría regresar en algún momento a España, aunque la situación ideal sería poder trabajar la mitad del tiempo en Londres y la otra mitad, aquí. "Pero sé que eso no se puede", admite. ¿Qué le haría cambiar profesionalmente de opinión? "Si me hicieran una oferta increíblemente interesante en España, no me lo pensaba. Tampoco me he puesto a buscar", responde. Se fue de forma temporal a tierras británicas y ya han pasado 11 años. Y bien aprovechados.