La arquitecta zaragozana que triunfa con sus viviendas sociales en Londres

La zaragozana Sara Poza Ruiz, de 34 años, opina que cuando uno es arquitecto como más se aprende es viendo otras formas de hacer las cosas. Y eso es lo que lleva haciendo desde hace 10 años en Londres; se fue a probar "con la mente abierta a ver qué pasaba" -con una beca Leonardo de seis meses- tras acabar la carrera de Arquitectura y sin darse cuenta ya ha pasado una década.

Lo que más le gusta de la capital británica es su diversidad cultural, además de las enormes oportunidades que ofrece. "Puedes conocer a gente de todas partes del mundo sin moverte; culturas diferentes a la tuya y creo que eso enriquece mucho como persona. Y en el terreno profesional, puedes acceder a proyectos internacionales. Londres es un poco como el centro de acción de muchas multinacionales", destaca.

Desde hace un lustro, trabaja en el estudio londinense Levitt Bernstein, donde es arquitecta asociada y ya dirige a equipos. Fundado hace más de 50 años por dos arquitectos, es conocido sobre todo por hacer vivienda social y esta semana acaba de ser premiado por la entidad Oxford Preservation Trust -en la categoría de "nuevos edificios"- por su proyecto New Housing at The Oval and Ashhurst Way, Rose Hill. Se trata de un conjunto de 43 viviendas -en un barrio a las afueras de la ciudad universitaria- diseñados precisamente por la arquitecta aragonesa.

"Nuestro cliente es la compañía del Ayuntamiento de Oxford que se dedica a hacer vivienda social: OX. Nos contrataron para ayudarles en los primeros proyectos que han empezado a hacer de este tipo de casas. Nos pidió una serie de 10 a 12 proyectos, los tres primeros los hemos terminado y seguimos trabajando en otros. Presentó estos tres a la candidatura y nos han dado el premio por Rose Hill. Trabajé en él hasta entregar el proyecto de ejecución y la obra se terminó en agosto de 2021", detalla Sara Poza.

Se trata de 43 pisos nuevos repartidos en dos solares pequeños y cuyo proyecto presentaba varias restricciones: un presupuesto ajustado, un terrero de forma ovalada, un desnivel de dos metros, un número de viviendas alto para el área del solar y un entorno de viviendas unifamiliares de dos alturas. "Lo más importante era hacer que no pareciese un bloque gigante de casas, que se ha plantado ahí en medio, e intentar que se asemejaran lo más posible a los unifamiliares. El resultado final es como una serie de bloques pequeños de tres alturas, que se juntan en el medio donde está el núcleo de circulación", explica.

Asimismo, para esta arquitecta fue importante que conceptos básicos como la luz, las vistas, la doble orientación y la ventilación cruzada "no se perdiese en el camino" al tratar de rentabilizar y maximizar los números de vivienda. "Al final son esas cosas 'básicas' las que hacen que las personas se sientan a gusto en su vivienda", destaca Sara Poza, que añade: "Es gratificante que te valoren o reconozcan un diseño, pero más gratificante es saber que el usuario está contento".

Viviendas viviendas diseñadas por Sara Poza, ubicadas en un terrero de forma ovalada en un barrio a las afueras de Oxford. S. P.

Por otro lado, los edificios cuentan con paneles solares y han sido construidos de forma que pierdan la menor cantidad de energía. "Es importante la sostenibilidad, la autosuficiencia y la durabilidad de los edificios, pero también lograr reducir los costes del usuario lo máximo posible. El mundo de la construcción tenemos que pensar un poco más en poder ayudar ante el problema del cambio climático", observa.

En cuanto a las viviendas: 25 son de propiedad compartida (se adquiere un porcentaje de la misma) y 18, de alquiler municipal. Tal y como informa, en el Reino Unido hay esos dos tipos de casas sociales. "La de alquiler es para la gente con menor poder adquisitivo y la otra, para abrir el mercado inmobiliario y que pueda acceder a él personas que no tienen la capacidad de poder comprar una vivienda entera", apunta. Además, remarca que en general en ese país hay "como una especie de estigma" con la vivienda social. "Para mi empresa, lo más importante es que cuando accedas a una casa no la categorices como vivienda social sino como una casa que podría ser para cualquier persona", comenta.

Los edificios de esas viviendas sociales tienen tres alturas. S. P.

De momento, Sara Poza está muy a gusto en Londres, donde se siente "muy afortunada" de poder hacer lo que siempre ha querido. No obstante, le encantaría poder acercar el Reino Unido y España "un poco más" y no descarta poder colaborar con empresas españolas. Y aunque como arquitecta disfruta mucho con la vivienda social tal vez en un futuro quiera dar un cambio hacia otra tipología de proyectos. "Me gusta moverme".