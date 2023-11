Vox se suma a la protesta del PP-Aragón y llama a acudir después a la sede del PSOE en Zaragoza

La dirección de Vox ha oficializado este viernes su decisión de sumarse a las concentraciones convocadas este domingo al mediodía por el PP-Aragón en las tres capitales, pero en su caso llaman a los zaragozanos a acudir una hora después a la sede socialista de Conde Aranda. Su postura no es compartida hasta ahora por los populares, que se han desmarcado a lo largo de esta semana de las movilizaciones diarias frente al PSOE pero que en este caso concreto todavía no se han pronunciado. Su protesta no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno en Aragón.

El presidente de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, ha asegurado que se van a sumar a todas las protestas contra el acuerdo del PSOE con los independentistas, que pasa por impulsar una ley de amnistía y negociar la soberanía fiscal y el referéndum de Cataluña. "Debe haber una movilización general y lógicamente nos vamos a sumar a la convocada en el calle Alfonso con intención de cuando concluya nos concentremos en la sede socialista", ha explicado.

Julio Calvo ha valorado que protestar contra el pacto con ERC y Junts es "un deber cívico" y debe hacerse ante sede del partido que ha llegado a los acuerdos. Sobre el traslado de asistentes de un punto a otro del Casco Histórico de Zaragoza, ha planteado que se haga con las "mínimas molestias" posibles al resto de ciudadanos, por lo que ha invitado a hacerlo por las aceras. "Y en Conde Aranda, dependerá mucho de la afluencia de gente que se llegue a ocupar la calzada, como ocurrió este lunes porque no cabíamos", ha manifestado.

Del mismo modo, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza se ha desmarcado de los disturbios de los últimos días en las movilizaciones de Madrid y hace un llamamiento al civismo. "La concentración de este domingo debe transcurrir sin violencia", ha remarcado.

Calvo confía en que la movilización de la sociedad aragonesa este domingo sea "masiva", al igual que en el resto de España, porque entiende que el pacto del PSOE con los independentistas es de una "extrema gravedad". "Nos estamos jugando mucho, la pervivencia de la democracia. Si los acuerdos se llevan a efecto, España se convertirá en una autocracia, sin Estado de derecho, sin seguridad jurídica ni separación de poderes", ha añadido.