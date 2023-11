"El acuerdo del PSOE y Junts no cabe en la Constitución", alertan expertos aragoneses en Derecho

El acuerdo rubricado este jueves entre el PSOE y Junts per Catalunya, en el caso de las exigencias de los independentista se sustancien en distintas leyes aprobadas por el Parlamento, no tendría encaje constitucional. Esta es la posición de tres profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, que no ven vía jurídica para que el Estado asuma sin una reforma previa de la Carta Magna algunos de los aspectos del documento.

La profesora titular Eva Sáenz explica que una ley de amnistía "es inconstitucional". Recuerda en primer lugar la prohibición de los indultos generales, pero además confronta con uno de los argumentos de los defensores de la constitucionalidad de la medida de gracia: que al no estar prohibido por la Constitución está permitida.

A su juicio, la anmistía sería "una excepción al monopolio jurisdiccional" recogido en el artículo 117 de la Carta Magna. "Y como excepción debería de estar prevista", dice. "El derecho de gracia violenta el monopolio jurisdiccional", añade. Pero además recuerda que la amnistía fue excluida por parte de los constituyentes.

Sáenz recordó que la Constitución "está por encima del Parlamento". "Nuestro sistema no es una soberanía parlamentaria, como en el Reino Unido, sino popular. El Parlamento no puede hacer lo que le dé la gana. Está limitado por la Constitución", dice.

Respecto al referéndum, sostiene que no cabe uno de carácter unilateral como el que se planteó en 2017. "Lo que sí que cabe es un referéndum pactado. Pero habría que ver las características de ese referéndum, en qué condiciones, cómo se hace la pregunta, si es el parlamento nacional el que regula...", afirma Sáez.

Es muy dura con la cuestión fiscal, dado que en su opinión ceder el 100% de los impuestos, al estilo de las administraciones forales "sería la destrucción del Estado". A su juicio, el cupo vasco y navarro fue "el mayor error" de los constituyentes y extender ese "privilegio" a Cataluña “no se puede sostener”. “El País Vasco y Navarra están sobrefinanciados”, afirmó.

El profesor Pablo Guerrero explica que el documento no aporta excesivas novedades a lo ya conocido, salvo la figura del mediador, que no tiene problemas de constitucionalidad. Eso sí, Guerrero advierte que el artículo 92 de la Constitución no da margen para convocar una consulta de autodeterminación. “No puedes preguntar por la unidad nacional a través del artículo 92 para celebrar un referéndum solo en Cataluña”, dijo.

Según Guerrero, sí que se podría condonar la deuda de Cataluña (con ERC se ha pactado una quita de 15.000 millones de euros), pero en ningún caso la cesión del 100% de los impuestos, como exige Junts. “Eso exige una reforma de la Constitución”, opina. A su juicio, el sistema de financiación vasco y navarro “es una anomalía” y “no es extensible” a Cataluña.

El letrado de las Cortes y profesor de Derecho Constitucional José Tudela tiene una opinión rotunda: “El acuerdo es la quiebra del sistema constitucional”. Lamenta que el PSOE asuma el relato del independentismo, “deslegitimando el Estado”, y calificó de “patético” que se acepte la mediación internacional.

Pero respecto a las cuestiones de carácter jurídico, Tudela subraya que “no cabe un referéndum sobre la base del artículo 92”. “En materia de financiación, es simple y llanamente una carta blanca para crear un sistema excepcional y privilegiado para Cataluña. Es una cláusula de excepción para Cataluña, un modelo a la vasca sin el amparo de la disposición adicional de la Constitución”, comenta Tudela, que considera que sería un acuerdo “absolutamente regresivo” para Aragón y el resto de autonomías. “Lo que tenga de más Cataluña lo va a tener de menos Aragón”, afirma.

También lamentó que se rubrique un pacto para aprobar una ley de amnistía. “¿Cómo es posible que admitamos que el texto de la amnistía, que favorece a determinados señores, sea redactado por esos señores en Bruselas?”, comentó. “El Estado de derecho salta por los aires, pero también el principio democrático. Junts se arroga la representatividad de toda Cataluña”.