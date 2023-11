El TSJA tumba la prisión permanente para el parricida de La Almozara

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha revocado la pena de prisión permanente revisable impuesta a Héctor López Ferrer por matar a su padre en su casa del barrio de la Almozara en Zaragoza en junio de 2021. El acusado fue declarado culpable de asesinato por un jurado popular con varias agravantes, entre ellas la de especial vulnerabilidad, circunstancia esta última que venía dada por sus limitaciones físicas. Sin embargo, el TSJA, acogiendo a la tesis del fiscal, entiende que no existía tal situación de vulnerabilidad, elimina la prisión permanente y lo condena a 25 años por un delito de asesinato. El tribunal mantiene los otros doce años de cárcel que le impuso por acuchillar a su madre, que resultó herida grave pero logró salvar la vida.

El fiscal Carlos Sancho planteó sus dudas sobre que se hubiera aplicado bien esa circunstancia agravante pues entendía que la víctima, a pesar de que tenía problemas en un brazo, en la columna y en la rodillas, hacía una vida normal. Sancho expuso que la intención del legislador a la hora de plantear esa especial vulnerabilidad iba dirigida a personas que necesitaban ayuda de terceros para su vida diaria, que no se valían por sí mismas. En este caso entendía que no era así y los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal le han dado la razón.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, José María Lumbreras, ha manifestado que valorará acudir en casación al Tribunal Supremo. El letrado ha recordado que el jurado declaró probado que la víctima no podía defenderse por sus condiciones físicas. Entiende que así está planteado en el relato de hechos probados y que este no puede cambiarse, ya que de esta manera se estaría enmendando la plana al tribunal popular.

Durante la vista del recurso por la sentencia, la abogada de la defensa de Ferrer, Alba Vicente, solicitó a los magistrados que tuvieran en cuenta distintas atenuantes que no le fueron aplicadas a su cliente, como el trastorno mental y el alcoholismo, pero el Tribunal no las ha aplicado.