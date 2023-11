El juez se niega a dejar en libertad al pistolero que tiroteó a un padre y su hijo en Zaragoza

El zaragozano Jesús Rafael H. D., conocido como El Paletas, seguirá preso en la cárcel Zuera como presunto autor del tiroteo del que fueron víctimas un padre y su hijo el pasado 28 de julio en el barrio de Torrero. La defensa recurrió el auto de prisión alegando que las pruebas que en principio apuntaban hacia el encausado se habían difuminado. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 no comparte esta opinión y considera que persisten los indicios para seguir investigando al Paletas por tentativa de asesinato y lesiones graves.

El magistrado recuerda que se trata de hechos de «suma gravedad» que podrían acarrear penas de hasta 15 y 5 años de prisión, respectivamente. Por ello y porque entiende que Rafael H. D. podría aprovechar su salida de prisión para darse a la fuga o incluso volver a atacar a las víctimas, el instructor ha optado por desestimar la petición de la defensa, a cargo del abogado Rafael Ariza. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la Audiencia de Zaragoza, encargada de resolver ahora el recurso de apelación.

Como informó HERALDO, las escuchas telefónicas que autorizó el juez de guardia el mismo día del tiroteo resultaron esenciales para localizar y detener en solo 22 horas a Rafael H. D. en Balaguer, municipio leridano al que había huido y donde tenía planeado reunirse con su mujer. Según declaró en comisaría la pareja del Paletas, este le llamó el día de los hechos para decirle: "Le he visto –refiriéndose a José F.G., de 46 años, el herido más grave y con el que mantenía viejas rencillas y le he disparado, coge a los hijos y cógete un tren a Lérida". Un testimonio que sirvió al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional para apuntalar los cargos contra el investigado.

Situación de "extremo estrés"

Sin embargo, tal y como alegaba la defensa a la hora de pedir la libertad para el pistolero, su mujer no ratificó después en el juzgado su declaración inculpatoria. De hecho, esta se acogió a su derecho a no declarar contra su pareja. Según el abogado de Jesús Rafael H.D., la testigo se encontraba aquellos días bajo una situación de «extremo estrés» y pudo haber interpretado «equivocadamente» las manifestaciones de su compañero.

Paro la defensa, existen otros motivos para poner en duda la autoría del tiroteo. Por ejemplo, el hecho de que, al declarar ante el juez, la esposa de uno de los heridos y madre del otro reconociera que no llegó a ver la cara al encausado. «Dijo que lo reconoció por la voz», recordaba el abogado Rafael Ariza al instructor del caso, al tiempo que insistía en la animadversión entre el investigado a la familia de la testigo.

Frente a los argumentos de la defensa, la Fiscalía y la acusación particular, de la que se encarga el abogado Alejandro Giménez, están convencidas de que existen claras evidencias de que fue el Paletas quien efectuó los ocho disparos que alcanzaron a José F. G. –quien pasó 19 días en el hospital– y a su hijo Antonio F. F. –cuya recuperación fue más rápida–. Por ello, ambas se opusieron a la puesta en libertad del encartado, que arrastra numerosos antecedentes policiales y al menos una condena de dos años de cárcel.