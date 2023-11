Tensión en las Cortes: Azcón acusa al PSOE “de dar el mayor golpe a la democracia de la historia” con la amnistía

Máxima tensión en las Cortes de Aragón. El presidente, Jorge Azcón, ha cargado con extrema dureza este jueves contra el PSOE, al que ha acusado de "perpetrar", junto a sus socios, “el mayor golpe a la democracia de la historia”. Y, dirigiéndose a los socialistas aragoneses, ha exigido que aclaren su posición. Los aludidos, que han protestado airadamente por la actitud "autoritaria" del presidente, han evitado entrar a ese debate.

Era la primera comparecencia del presidente Azcón de la legislatura y había sido solicitada por el PSOE para hablar de la estructura del Ejecutivo. La portavoz socialista, Mayte Pérez, le ha afeado el retraso en la formación del Gobierno, el incremento de las direcciones generales o el perfil de consejeros y directores generales. Pero en su respuesta, Azcón ha evitado el asunto para exhibir su tono más duro. “Lo que hacen es exterminar el Estado de Derecho”, le ha espetado a los socialistas en referencia a la ley de amnistía.

Para Azcón, la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de buscar un acuerdo con ERC y con Junts para asegurar su investidura con una ley de amnistía que beneficie a los cargos públicos implicados en el denominado ‘procés’ independentista catalán supone que “1.500 delincuentes o presuntos delincuentes salgan de la cárcel o no entren en ella”.

“El PSOE quiere hablar de directores generales, pero yo quiero hablar de defender la democracia de ustedes y de sus socios”, ha clamado Azcón entre las protestas de la bancada de la izquierda. Ha afirmado que la democracia española sufrió ataques tanto el 23-F como el 1 de octubre de 2017.

“Pero lo que es inédito es que hasta ahora habían sido tentativas. Ustedes lo van a consumar”, ha dicho Azcón, que ha calificado de “miserable” la foto del secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont.

“Hasta ahora -ha continuado- los golpes a la democracia habían acabado con condenados. Por primera vez la democracia sale dañada con el trabajo del PSOE, que va a permitir que esa ley de amnistía haga que los que tendrían que acabar en la cárcel les voten a ustedes”, ha criticado el presidente.

La bancada del PSOE, este jueves, en el pleno de las Cortes. En primer plano, Mayte Pérez. Guillermo Mestre

En su diatriba, Azcón le ha dicho a los socialistas que le gustaría que sus “pataleos” e “interrupciones” se produjeran porque les da “vergüenza” de lo que ocurre con la negociación de la investidura de Sánchez. “Si ustedes se avergonzaran significaría que aún les queda dignidad para hablar de cuestiones políticas”, ha dicho.

Con un tono agrio, ha sostenido que el objetivo de los socialistas es que “los aragoneses y los españoles se enteren de que el PSOE está dándole el mayor golpe a la democracia en la historia de nuestro país”. “Por mucho que pateleen o griten, se va a hablar de que el PSOE y sus socios van a perpetrar el mayor ataque a la democracia, al estado de Derecho y a la Constitución española”.

Azcón ha criticado a Mayte Pérez por “no tener postura” sobre el proceso de amnistía. “Vergüenza, vergüenza, que la portavoz de PSOE no quiera dar la cara”, ha gritado el jefe del Ejecutivo, que le ha reprochado a Mayte Pérez que “aplaudiera” a Pedro Sánchez cuando defendió la amnistía en el comité federal del pasado sábado.

El PSOE no ha querido hablar de amnistía. “No voy a entrar a sus provocaciones y a sus insultos. El papel de presidente del Gobierno le viene muy grande”, ha dicho Pérez. No obstante, por el fondo y por la forma, las críticas de Azcón a los socialistas han marcado el debate.

Al igual que Mayte Pérez, la bancada de la izquierda ha evitado el fondo y se ha quedado en la forma, en lo que considera “una falta de respeto” al parlamento por hablar de cuestiones que no están incluidas en el orden del día.

“Esto no es el Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí no vale todo, aquí se hace parlamentarismo. Esto no es su cortijo”, ha dicho el portavoz de CHA, José Luis Soro, que ha recordado que el orden del día lo fija la Mesa y la Junta. Azcón le ha reprochado que hable del Consistorio zaragozano de forma despectiva. “El presidente debe tener un plus de respeto y hasta ahora no está siendo así”, ha asegurado Soro, que le ha invitado a utilizar el reglamento de la Cámara si quiere hablar de amnistía.

Álvaro Sanz, de IU, también ha criticado que Azcón “venga aquí a hablar de lo que le da la gana”. “Aragón necesita respuestas concretas sobre problemas concretos, pero viene como el Cid Campeador a cargar con lo que sucede en otras instituciones”, ha dicho Azcón, que le ha recordado que el PP “no es capaz” de gobernar la nacional. “Si quiere hablar de la amnistía, traiga una proposición”, ha protestado Andoni Corrales, de Podemos.

El PAR y Teruel Existe se han centrado en el motivo de la comparecencia, pero los portavoces de PP y Vox han reforzado en sus intervenciones la posición de Azcón. Fernando Ledesma, del PP, ha lamentado que los socialistas no dieran su opinión sobre “el elefante en la habitación”, en referencia a la ley de amnistía. “Quién controla el PSOE de Aragón? El señor Pedro Sánchez”, ha dicho. El diputado de Vox, Santiago Morón, ha dejado claro que con el Gobierno de Aragón va a ser “el baluarte de la unidad de la nación española”.