La izquierda protesta ante la actitud "autoritaria" de Azcón en las Cortes de Aragón

Los grupos parlamentarios de la izquierda han cargado con dureza este jueves contra el presidente de Aragón, Jorge Azcón, por su actitud en la comparecencia en la estructura de gobierno, que ha utilizado para lanzar duras críticas contra el PSOE y sus socios. La portavoz socialista, Mayte Pérez, junto a los representantes de CHA, IU y Podemos, ha cargado contra “la falta de respeto a las Cortes” del jefe del Ejecutivo durante la sesión plenaria.

El motivo de la queja, que no ha querido secundar Teruel Existe, ha estado en la decisión de Azcón de hablar de la amnistía en una comparencia solicitada para detallar la estructura de su gobierno. “Dice que va a venir a hablar de lo que él quiere, saltándose a la torera la división de poderes. Se cree juez y parte, no es presidente-alcalde, y se somete al control del parlamento aragonés, pero se la trae al pairo”, ha dicho Pérez, que le ha afeado que no se ciña a la cuestión del orden del día.

En este sentido, el reglamento de la Cámara establece en su artículo 153 la llamada a la cuestión, que tiene que invocar la presidenta cuando el orador se aparta del tema de debate. “Han secuestrado las Cortes”, ha afirmado.

Por ese motivo, los grupos de la izquierda van a pedir explicaciones a la presidenta de la Cámara, Marta Fernández, en el seno de la junta de portavoces, sobre la gestión de los debates.

“Es necesario hacer una reflexión. Esto no ha pasado nunca, se ha iniciado una dinámica inédita y se han roto los consensos”, ha dicho Pérez. A su juicio, el “autoritarismo” de Azcón se traslada al funcionamiento de las Cortes y han criticado las “purgas” en la institución, en referencia a la destitución del jefe de protocolo, Chema Gimeno.

José Luis Soro, de CHA, dijo estar “muy preocupado” por la “deriva” de las Cortes. “Es necesario parar. El parlamentarismo es clave para tener una democracia”, ha dicho Soro, que ha criticado que se incumpla el reglamento. “Hay que recuperar los consensos y la calidad democrática”, ha dicho.

Andoni Corrales, de Podemos, se ha limitado a decir que Azcón “está permitiendo que el fascismo campe a sus anchas en las Cortes de Aragón”. Por su parte, Álvaro Sanz, de IU, ha criticado la posición “caudillista” de Azcón, que en su opinión está afectando “al funcionamiento democrático de la institución”. “Están utilizando denigrantemente esta institución”, ha afirmado.

Para el portavoz del PP, Fernando Ledesma, la comparecencia conjunta de la izquierda ha sido “surrealista”. “No aceptan que han perdido las elecciones”, ha dicho el diputado popular, que ha afirmado que a PSOE, Podemos, CHA e IU “les molesta que se hable de la estructura del Gobierno de España, que está formado por los herederos de ETA, los golpistas y los fugados de la justicia”.