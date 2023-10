Azcón, en el Senado: "Seré un presidente rebelde frente a cualquier intento de quebrar la unidad de España"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, se ha mostrado categórico y emocionado este jueves en el Senado al advertir de que será "un presidente rebelde" ante frente a "cualquier intento por quebrar la unidad de España y romper la igualdad entre los españoles". Por ello, ha reiterado al "ausente" presidente nacional, Pedro Sánchez, que recurrirá a todos los medios legales a su alcance para evitar que se premie "a los desleales" y haya "ciudadanos de primera y de segunda".

Ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, Azcón ha elevado aún más si sabe el tono de sus críticas al líder socialista por negociar con los independentistas la amnistía y el referéndum de autodeterminación de Cataluña, además de la condonación de su deuda milmillonaria, con el "único objetivo" de mantenerse en el poder. "Es ilegal e inmoral y constituye un ataque directo al principio de igualdad", ha subrayado.

Como ya hizo hace tres semanas en su primer pleno ante las Cortes de Aragón, el máximo responsable de la DGA ha insistido en que se opondrá con "todos los mecanismos" que otorga el Estado de Derecho, empezando por un recurso ante el Tribunal Constitucional. Y en este punto ha sido rotundo al considerar que la transacción con los independentistas es "infame" porque, ha añadido, "dinamita la separación de poderes y finiquita el principio de igualdad". A su juicio, supone proclamar que una "casta política" puede saltarse las normas fundamentales si le conviene a Pedro Sánchez.

Jorge Azcón ha aludido que hasta socialistas históricos y algunos de sus líderes actuales denuncian la situación, aunque ha censurado que luego "no actúen en consecuencia", en referencia al expresidente aragonés y ahora senador autonómico Javier Lambán. Sí se ha referido a él directamente, tras finalizar su discurso, para enviarle un saludo, ya que no no ha podido asistir por recuperarse de su segunda intervención.

El líder popular ha mantenido la misma línea de las intervenciones de los otros diez presidentes autonómicos del PP que están participado ante el Senado, lo que le ha llevado a reprobar la "negociación soterrada" de las reclamaciones catalanistas de condonar la deuda y mejorar su financiación. "Es absolutamente inaceptable que esas cuestiones se puedan abordar por parte del Estado exclusivamente con una Comunidad", ha criticado.

Azcón ha lamentado que los principios de la lealtad institucional y la solidaridad entre autonomías deben ser "líneas infranqueables", pero que "saltan por los aires" cuando Sánchez negocia solo con Cataluña pese a que los acuerdos afectan a todos. "Aquello que nos afecta a todos lo decidimos entre todos", ha enfatizado.

Tampoco ha perdido la oportunidad de reivindicar en la Cámara Alta las necesidades que tiene Aragón, refiriéndose a seis de ellas. Por una parte, las infraestructuras de comunicación, la ejecución íntegra de las obras del Pacto del Agua y la construcción y mejora de las redes de transporte eléctrico para aprovechar la generación renovable en proyectos empresariales de innovación y tecnología. Y esto lo ha unido con la reclamación de apoyo a la instalación de iniciativas de futuro, como la factoría de baterías de Stellantis. En este último caso, la garantizó este lunes en Zaragoza el ministro de Industria, Héctor Gómez.

Azcón ha explicado que la Comunidad necesita estas inversiones para combatir problemas estructurales como la despoblación, lo que le he llegado a reiterar la exigencia de que el Estado haga efectivas las ayudas del 20% al funcionamiento empresarial en Teruel y su implicación en el Plan Pirineos.

De la misma forma, ha reivindicado un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice mayores recursos, pero ha resaltado que resulta "impresentable" que se pretenda "quebrar el espíritu de unidad y solidaridad".

El líder popular ha acabado su intervención como ha empezado, defendiendo la unidad de España, reivindicando el papel central de Aragón en la creación de la nación y la "generosidad" con la que ha actuado siempre los aragoneses. Por todo ello, ha garantizado al presidente en funciones que con Aragón y España será siempre "justo, solidario y ecuánime".