Jesús Guzmán en Aragón: boda en el Pilar en la vida real, recepcionista de HERALDO en la ficción

El actor Jesús Guzmán, que falleció este martes a los 97 años, se popularizó como el cartero de la serie ‘Crónicas de un pueblo’ en TVE, emitido al final de la dictadura de Franco, y desde entonces no dejó de hacer papeles porque participó en 150 películas. Entre ellas, intervino en los cortometrajes ‘Canfranc 1943’ y ‘LZ 127’, grabados en Zaragoza en 2007 y 2008, y dirigidos por los aragoneses Jesús Obón y Carlos Ondiviela. Estos trabajos le hicieron merecedor de varios premios.

“Mientras el cuerpo aguante...”, respondió en una entrevista que concedió a HERALDO en 2007, cuando tenía 81 años, al ser preguntado por cuándo dejaría su profesión. “Sigo por demostrar que soy actor. En Hacienda hubo un tiempo en que Alfredo Landa, López Vázquez y yo teníamos que justificar que no superábamos un cierto baremo”.

El actor Jesús Guzmán, leyendo el HERALDO en la recepción del periódico en 2008, en el corto LZ 127 Heraldo.es

Jesús Guzmán nació el 15 de junio de 1926 en el seno de una familia de actores, ya que era hijo del actor Rafael Guzmán y de la actriz sevillana Aurora Gareta. La historia del conocido actor le trajo hasta Zaragoza donde se casó en la basílica del Pilar el 20 de diciembre de 1951 con Elena Gracia Gil, cuyo nombre artístico era Elena Graci.

“Me han querido mucho en Zaragoza. Me casé aquí mientras hacíamos una función en el Teatro Principal”, relató a este periódico. “Soy hijo, nieto y biznieto de actores. Iba con la compañía de teatro de mis padres. La Guerra Civil nos cogió en Reus y de allí nos fuimos a Barcelona hasta los 16 años. ‘Parlo català molt bé", defendía.

El conocido actor reconocía que nadie iba a quitarle haber sido “el cartero” de la querida serie televisiva de Antonio Mercero. “Me dieron la Medalla de Plata al Mérito Postal, igual hacen un sello conmemorativo y, lo que no tiene ningún otro actor español, tengo un monumento en Cartagena con una carta y una bicicleta”, señaló. “En Santorcaz (el pueblo donde se grabó la serie) siguen estudiando ponerme una calle. Era un pueblo que no existía hasta que fuimos”.

El actor Jesús Guzmán, con Jesús Obón (izquierda) y Carlos Ondiviela (derecha), directores de los cortos Canfranc, 1943 y LZ 127 Carlos Moncín

Al revisar su pasado, Jesús Guzmán iba en paralelo con el nacimiento de Televisión Española, el 28 de octubre de 1956. Por ese motivo defendía ser “un pionero” cuando eran “cuatro en el paseo de la Habana, con el padre de Jesús Álvarez y Ozores”. “Acababa de estar en Puerto Rico con una obra de teatro y el programa ‘Justo Justino Reyes’. Me vieron allí y me trajeron a la televisión en 1956”, revivía aquellos primero años.

Premios por los cortos en Zaragoza

Guzmán hizo de anticuario en el corto grabado en Zaragoza titulado ‘Canfranc 1943’ que recibió tres premios entre el Festival Internacional de San Sadurni y el Festival de Fuentes de Ebro, y se mostraba muy satisfecho por su participación, con 81 años. “Llevo tres premios con este corto y éste, además, el público se lo ha dado también a la película. Es redonda por sus directores (Jesús Obón y Carlos Ondiviela) y aún sería mejor para esta Comunidad si fuera un largometraje”, contaba el actor en la entrevista que se hizo en Bodegas Almau.

“La capacidad de improvisar de Jesús Guzmán era asombrosa. Tuve la suerte de coincidir con él en un par de cortometrajes de los que fui guionista”, reconoce Jesús Cuartero, quien lo recuerda con mucho cariño. “Siempre mejoraba los textos y pese a su edad avanzada parecía tener la emoción de la gente que comienza”.

El actor Jesús Gúzman, en su papel en 'Crónicas de un pueblo' RTVE

Cuartero detalla que el papel de ‘Canfranc 1943’ de Jesús Guzmán era como si estuviera en ‘El halcón maltés’, una película de cine negro de John Huston, en 1941, e intentaba vender una obra como si hubiera pasado por Canfranc en la II Guerra Mundial, como los judíos que cruzaron los primeros años del conflicto, de 1940 a 1943.

“Fue muy emotivo trabajar con él y siempre aprendíamos con sus aportaciones. Se sentía actor y lo tratábamos con mucho respeto. Él memorizaba enseguida el guion y lo cambiaba con gracia”, reconoce Jesús Cuartero, uno de los participantes aragoneses del programa ‘Boom’ de Antena 3TV con su grupo Los Sindulfos.

“En el corto de LZ 127 Jesús era el recepcionista del Heraldo de Aragón, porque el protagonista era un periodista que hizo un vuelo intercontinental en un Zepelín que iba desde Sevilla a Estados Unidos”, relata el guionista zaragozano.

Recorte de Heraldo de Aragón con la entrevista del actor Jesús Guzmán en 2007. Heraldo

La serie 'Crónicas de un pueblo' fue un éxito

La serie de TVE ‘Crónicas de un pueblo’ se recuerda en blanco y negro. Pero el público con quien se quedaron fue la imagen del cartero Braulio. “El truco del cartero era que la mitad era Braulio, y la otra mitad, Jesús Guzmán. Siempre era yo y muy natural en muchos capítulos”, reconocía en la entrevista concedida HERALDO en 2007.

De hecho, el actor explicó que la serie nació “para presentar al público el Fuero de los Españoles” de la dictadura de Franco, que estaba al final. Pero pasó del plan inicial de grabar diez o doce capítulos a los 130 que se hicieron, centrándose en la vida del cartero o del maestro. “Cogió tanta velocidad que la gente iba corriendo a casa para verla”, detalló el actor.

Entre sus actores favoritos, enumeraba a Ismael Merlo, José Bódalo, Pepe Isbert, Charles Laughton, Anthony Quinn o el puertorriqueño José Ferrer. Aunque a él se le consideraba como un “genérico” que podía hacer de todo, recordó que también pasó por el ‘spaguetti western’ con el director Sergio Leone, en la mejor película que hizo ‘La muerte tenía un precio’ (1965) con Clint Eastwood y Lee Van Cleef.

El actor pasó también por el destape de la Transición, cuando lo contrató dos años Coslada para sus espectáculos. Esa etapa marcó a Jesús Guzmán porque considera que el cambio de la dictadura por la democracia en España se le debió a Adolfo Suárez, “que paró una segunda guerra civil y tendrían que hacerle un monumento más grande”. “Lo conocí. Era director de televisión y luego hizo que me dieran la medalla postal”, concluyó.