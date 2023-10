José Luis Bancalero, consejero de Sanidad: "Los médicos de Familia, como los jueces, se podrían jubilar a los 72 años"

Ha ejercido como enfermero y médico en el Salud hasta tomar posesión como consejero. ¿Qué necesita la sanidad aragonesa?

A día de hoy, lo primero es respeto y compromiso por parte de la población. Porque los profesionales ya lo han demostrado y lo siguen haciendo en el día a día.

¿Se va a incidir en la prevención de agresiones?

Siempre se ha hecho. Y esta Consejería no va a cesar en los esfuerzos para paliar esta grave afección que tiene la Sanidad. Entendemos que hay una parte importante de compromiso de la ciudadanía.

Se enfrentó al brote de gastroenteritis de Tarazona a los pocos días de llegar a la Consejería.

Ha sido más una preocupación que un problema. En menos de una semana conocimos el agente causal y qué medidas tomar para evitar el riesgo en la población.

¿Cómo se va a solucionar?

La solución va a ser tecnológica.

¿Se apuesta por los biocidas entonces como primera opción?

Es una de las opciones. Pero los rayos ultravioletas permiten mejores resultados y a largo plazo.

¿Y mover la captación?

Se sigue contemplando en paralelo. Pero es una de las opciones más complicadas. Porque la toma en el nacimiento tiene que estar muy bien estudiada y diseñada para que no afecte al resto del río.

¿Conocen ya el origen del foco?

Los estudios genéticos no tardarán mucho, para saber si el protozoo es de origen animal o humano. Está en manos de la Universidad y de los técnicos.

¿Puede volver a pasar?

Con este protozoo, por supuesto; pero con otros, también.

¿Hasta cuándo se va a recomendar no beber agua del grifo?

Hay que esperar a tener la tecnología que dé la seguridad.

¿Cómo va a paliar la falta de médicos que sufre Aragón?

Con varias medidas. Esto no se hace con una varita mágica. Hay que ampliar las plazas para la formación de médicos residentes y hacer atractiva la profesión de determinadas especialidades. El Gobierno anterior dejó 70 plazas de médico de Familia sin cubrir. No me gusta hacer sangre de los que se han ido, pero han dejado tierra quemada. Necesitamos ser imaginativos porque seguir haciendo las mismas cosas solo nos va a llevar a los mismos resultados.

¿A qué se refiere?

Por ejemplo, aprovechar al 100% las posibilidades que da la legislación actual con el tiempo de los contratos, de hasta tres años. Abordar el tema de la conciliación, de la formación continuada... Todas estas medidas las vamos a hablar con los representantes de los trabajadores.

¿Cuándo se va a reunir con ellos?

La semana que viene contactaremos para ver si se convoca una Mesa Sectorial o son reuniones sindicato por sindicato.

Hay consultorios que cierran porque no hay profesionales suficientes. ¿Está garantizada la atención en el medio rural?

Por supuesto. Y es verdad que algunos están cerrados, pero nosotros hemos abierto cuatro con todas las dificultades que nos encontramos, y en las Cuencas Mineras, que siempre ha sido una población que se ha sentido menospreciada por parte del acceso universal a la atención sanitaria.

Cada vez son más las zonas consideradas de difícil cobertura. ¿Los incentivos son suficientes?

Están demostrando que no lo son. Por eso digo que tenemos que ser imaginativos, desde facilitar el trabajo a la pareja de ese profesional o el acceso a una vivienda. Se trabaja con algunos ayuntamientos, como Sariñena, para que puedan llegar dos profesionales de otra comunidad a finales de mes.

Muchos médicos se jubilan y no hay reposición. ¿Les preocupa?

Claro, pero existen medidas. Otras profesiones, como jueces o magistrados, pueden seguir trabajando hasta los 72 años. Pensamos que el médico de Familia, gracias a su experiencia y el ámbito en el que trabaja, podría ser candidato a alargar su vida profesional, por supuesto de forma voluntaria. Ahora es hasta los 70 para todas las especialidades.

Pero fue precisamente el gobierno del PP, con Luisa Fernanda Rudi, el que estableció la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años de 2013 a 2015, que afectó a casi 600 profesionales.

El momento actual es distinto, y la jubilación a los 65 obedeció a una norma estatal que el PSOE criticó pero siguió aplicando.

¿Retrasar la edad de jubilación podría solucionar el déficit?

Es un granito de arena más para evitar que la situación se desborde, es ganarle tiempo al tiempo.

¿Solo en Medicina Familiar?

En principio, sí.

El acuerdo con los sindicatos médicos se valoró en 8 millones de euros anuales.

Tenemos que estudiarlo. Pienso que esa cantidad está ajustada, pero hay que distribuirla mejor, sobre todo en los centros con mayor demora o peores instalaciones.

¿Y los tienen definidos?

Lo vamos a hacer. Realizaremos un plan de valoración para la renovación y actualización de los centros. A finales de año esperamos sentarnos para hablar del mapa sanitario, que permite la mejor optimización y redistribución de los recursos humanos.

¿Han funcionado las consultas de apoyo para reducir la demora?

Las consultas de apoyo que se activaron, aunque no con facilidades del anterior Salud, están ayudando. Pero se pueden mejorar.

Se iba a revisar en seis meses...

Fue el plazo marcado en el acuerdo, y ya se ha sobrepasado. Tres meses hubiera sido suficiente.

En algunos centros hay hasta tres semanas para conseguir una cita. ¿Cree que es razonable?

No, pero precisamente en esos centros de salud es donde tenemos que hacer más hincapié.

Profesionales hablan de sobrecarga por la falta de sustitutos.

Eso es verdad.

¿Y qué habría que hacer?

Cambiar los flujos de trabajo. Es decir, los equipos de Atención Primaria no solamente están formados por médicos. Hay otros profesionales con amplias competencias y muy bien formados que perfectamente podrían atender a la población

Habla de Enfermería.

Por supuesto. Y ajustar la normativa para que esas competencias no se salgan de la norma actual.

El acuerdo con CSIF, CC. OO. y UGT incluía abrir hasta 40 centros urbanos hasta las 20.00 a partir de 2024. ¿Se va hacer?

Cuando tengamos la valoración después del mapa sanitario, si es necesario, se abrirán.

¿Y la implantación progresiva en tres años de la jornada laboral de 35 horas para el personal del Salud?

La Sanidad trabaja 365 días al año, las 24 horas del día. Estas cosas hay que hacerlas con cabeza, y no anunciarlas a bombo y platillo porque va a haber elecciones. Lo asumiremos en la medida que podamos hacerlo de forma progresiva, porque hoy sería imposible.

El horizonte era 2026...

Con la proyección de jubilaciones y de nuevas incorporaciones yo lo veo excesivamente ajustado.

¿Cree que el plan para Primaria ha dado el resultado esperado?

Creo que no ha dado el resultado para el que se diseñó. Nosotros vamos a hacer un nuevo plan que haga una foto fija de en qué momento estamos y qué necesitamos.

Lambán defendía una estrategia para la sostenibilidad del sistema público de salud.

No tenemos noticias. La iniciativa no fue acogida por ninguna comunidad, porque todos sabemos que, de seguir con este modelo y de la manera que se está trabajando, y con medidas como reducir el presupuesto de Sanidad que hizo el Gobierno anterior, no es sostenible. Hay que llegar a otro modelo y, por supuesto, utilizar todos los recursos, públicos y privados.

¿Se va a potenciar la externalización de las operaciones?

Cada día tenemos más claro que necesitamos la colaboración de las empresas privadas de Sanidad para abordar el serio problema de las listas de espera. Pero primero debemos ser capaces de optimizar los recursos públicos. Para ello estamos diseñando la auditoría.

Pero los recursos son limitados.

Los espacios es lo que habrá que dimensionar. Sería necesario buscar suelo quirúrgico.

¿Cómo está funcionando el convenio con la MAZ?

Ha ayudado, pero se le podría dar un mayor impulso. Es otra de las reuniones pendientes. La semana que viene vamos a levantar el teléfono para llamar a todos los actores implicados en la solución de la lista de espera quirúrgica.

¿Qué es lo primero que plantean?

Antes de fin de año vamos a sacar un nuevo paquete económico para externalizar determinadas cirugías, por casi 800.000 euros.

Dijo que se detectaron errores en los sistemas de información y volcado de las listas de espera, ¿a qué se refería exactamente?

A que aparecieron datos que no estaban dentro del sistema, con lo cual ese sistema tenía errores. Pero no solo en la lista de espera. La actividad de Enfermería tampoco la refleja bien.

¿El sistema está mal diseñado?

Aparecieron 623 pacientes que no estaban en la lista, se le podía llamar error, pero igual es que no hubo voluntad de que aparecieran. Y han vuelto a salir más.

¿Cuándo podría estar controlada esta lista de espera?

Esta legislatura, cuando sean más los pacientes que salen de la lista que los que entran.

Urgencias del Servet acumula horas de espera. ¿Hay alguna solución para evitar la saturación?

Crear flujos diferentes. Por ejemplo, dar salida a algunos pacientes hacia otras áreas más específicas, como Geriatría. Para ello esperamos ampliar la colaboración con el Hospital San Juan de Dios.

¿Cómo está la anunciada Agencia Estatal de Salud Pública?

Nosotros seguimos trabajando y desde la Dirección General de Salud Pública se están diseñando acciones que pudieran potenciar más a Aragón como la mejor sede.

¿Tiene posibilidades?

Nunca tiramos la toalla, aunque el Gobierno de Lambán no lo dejó fácil, y mucho menos el de España, ahora que gobierna aquí el PP.

¿Qué va a hacer para paliar la falta de profesionales y recursos para la atención en salud mental?

Hemos creado una Dirección General de Salud Mental. En primer lugar tenemos que formar a profesionales más específicos en el ámbito de la atención infanto-juvenil, y luego dotarles de mejores infraestructuras. Y en ello también estamos trabajando.

¿Qué proyectos tienen?

Esperamos llegar a un acuerdo con la Diputación de Zaragoza por un edificio que está detrás del Hospital Nuestra Señora de Gracia, para ampliar el número de camas para pacientes agudos. Y estamos estudiando espacios para una residencia de media estancia para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse de Aragón, que incluso podría acoger a pacientes de otras comunidades.

¿Dónde se ubicará?

Buscamos espacios con zonas al aire libre. Podría ser en Huesca o Teruel.

El anuncio del retraso en los hospitales de Alcañiz y Teruel ha sido un jarro de agua fría.

Hemos querido decir la realidad a la población. Ha habido, por decirlo de alguna manera, poca previsión del Gobierno anterior.

¿Se cumplirá la fecha de 2025?

Nos gusta ser optimistas y vamos a trabajar para que se pueda hacer. Aunque en 2024 tenemos muchísimo trabajo para dar el impulso a los viales e instalar el equipamiento tecnológico necesario para un hospital del siglo XXI. Algunos retrasos han sido un sinsentido. Desde marzo de 2023 ya estaba toda la documentación sobre los viales del hospital de Teruel, y estaba en un cajón.

¿Se va a poder resolver así el problema de la falta de especialistas en la provincia turolense?

Un hospital nuevo es atractivo, pero hasta que no lo tengamos dotado no podemos hablar de que este va a ser un incentivo para los profesionales.

¿En qué fase está la reforma y ampliación del Royo Villanova?

Es otra patata caliente que nos han dejado, porque la intervención puso un reparo y todavía no se ha solucionado.

¿En qué sentido?

Hacía referencia a la falta de documentación que tenía que presentar la empresa adjudicataria. Es decir, se adjudicó y el Gobierno anterior no estuvo vigilando para que la documentación necesaria fuera aportada sobre determinados requisitos de solvencia técnica. Esto es algo parecido, me atrevería a decir, a lo que ocurrió con el Banco de Sangre. Son trámites que no han sido subsanados y no se puede continuar.

¿Entonces ahora está parada?

Estamos trabajando en solucionarlo. Pero sí, está parada.

¿Cómo avanza la implantación de las videoconsultas?

Desde la Dirección General de Salud Digital se está trabajando en esa vía y en otras. Pensamos que las herramientas digitales las tiene que solicitar el profesional. Es lo que se llama compra innovadora pública, teniendo en cuenta las necesidades. Estas cosas hay que diseñarlas bien y no soltarlas en época electoral. Hay que ser más serios con la población.

¿Cómo va a ser el presupuesto de Sanidad para 2024?

No tenemos limitación para mejorar el servicio de las ambulancias, algo que supone un aporte importante. Según las últimas conversaciones con el Departamento de Hacienda, sobre el presupuesto inicial con fondos propios de 2023, que es diferente al dinero que viene de Europa, se incrementará casi un 10%.

¿Qué partida será prioritaria?

Lo que vamos a hacer es que no se toque el dinero destinado a la Primaria. Porque tendremos una gerencia única para toda la Atención Primaria de Aragón.

¿Cuándo se va a crear?

En cuanto consigamos cerrar todos los equipos dentro del Salud. El Gobierno anterior descapitalizó totalmente los servicios centrales del Servicio Aragonés de Salud. Esa gerencia única podrá gestionar su presupuesto sin que en algunos casos, como ha ocurrido en años anteriores, se desvíe dinero de ahí hacia la Atención Hospitalaria, que siempre es mayor consumidora de recursos.

Ha puesto en marcha la Dirección General de Cuidados y Humanización.

Va a poner al paciente en el centro y siempre desde el punto de vista de los cuidados. La población cada vez está más envejecida, y no todo se arregla con una pastilla. Y, por supuesto, que el enfermo reciba la atención que necesita en ese momento vital. Y a eso vamos a destinar mucho esfuerzo.

"Vamos a mejorar el transporte urgente en los primeros 100 días"

El PP fue muy crítico con el pliego del nuevo contrato del transporte sanitario urgente. ¿Ahora tiene previsto modificarlo?

No se puede modificar. Simplemente se puede mejorar dentro de los pliegos actuales. Y lo vamos a hacer en los primeros 100 días, que se cumplirán en el mes de noviembre.

¿Y qué mejoras van a incluir?

Ampliar la actividad de las bases para que cubran las 24 horas del día la asistencia de las ambulancias.

¿Se mantendrían las 24 horas en todas las bases de Aragón?

En las bases que hay actuales, que se redujeron a 12 horas, nosotros vamos a ampliar esa actividad a 24 horas.

¿Cuántas serían?

Si no me falla la memoria, creo que son 23. Y estamos pensando incluso en, si nos lo permitieran los pliegos, mejorar incluso algunas uvis, que solamente están de lunes a viernes.

¿Sería ampliar las 24 horas los 365 días?

Exactamente. Ahora solamente están de lunes a viernes. Y los sábados y domingos hay otro modelo diferente.

Y eso conllevará un aumento de presupuesto.

El compromiso del presidente Azcón fue que eso se ampliaría y nunca podría ser una limitación la parte económica.

¿Tiene valorado a cuánto podría ascender ese incremento?

Lo estamos valorando, porque tenemos que analizar todavía la parte de la uvis. Pero no habrá limitación económica por parte de la Consejería de Hacienda para abordar este tema.

¿Será este año?

Sí.

El Gobierno de Aragón contemplaba también incorporar helipuertos, uno por comarca, para prestar servicio nocturno.

Entra dentro de una mejora en la atención urgente en todo el territorio. Es un tema que habría que diseñar con otros departamentos y con la Dirección General de Interior, a través del 112, y estudiar dónde sería más adecuado mantener esos helipuertos, que deberían de tener capacidad para la actividad nocturna. A día de hoy solo se les ha ampliado el contrato a los profesionales, me refiero al piloto y al mecánico, para que puedan trabajar las 24 horas del día, incluso por la noche, pero la disponibilidad de helipuerto no es real.