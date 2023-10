El retraso de los hospitales de Teruel alarga la vida de centros saturados y obsoletos

El reciente anuncio del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en las Cortes de Aragón de que los hospitales de Teruel y Alcañiz no se abrirán al público hasta 2025 echó un jarro de agua fría sobre las ilusiones de la provincia de renovar sus vetustos y saturados centro hospitalarios en 2024, como había barajado el anterior ejecutivo aragonés. El retraso del equipamiento y de los viales de acceso a ambos edificios, demorará la apertura de las instalaciones, aunque las respectivas obras civiles, con porcentajes de ejecución que rondan el 80%, estén terminadas a finales de 2023 o principios de 2024.

La dilación de las obras de los nuevos hospitales obligará a exprimir al menos durante un año más de lo previsto las limitadas posibilidades de las actuales instalaciones, congestionadas y anticuadas. Desde el Departamento de Sanidad informan de que el proceso de equipamiento de los dos hospitales y la construcción de los respectivos accesos se demorará durante todo 2024.

En el caso del hospital de Teruel, el trámite de equipamiento ni siquiera se ha iniciado y en el de Alcañiz -con la obra ejecutada el 83,5%- se acaba de licitar la redacción del plan para equipar el nuevo edificio. Desde la Consejería de Sanidad prevén licitar los dos equipamientos en 2024, pero estiman que el centro alcañizano abrirá en 2025 en una fecha "anterior" a su homólogo turolense.

El hospital de la capital provincial todavía no ha licitado la ejecución de los accesos, precedidos de una agria polémica entre el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, que, durante la pasada legislatura, denunció falta de colaboración municipal para agilizar la conexión hospitalaria. El equipo de gobierno municipal PP-Cs respondió culpando de la tardanza al Gobierno aragonés.

Desde la Consejería recuerdan que la modificación urbanística previa e imprescindible se aprobó el pasado abril y todavía están pendientes las expropiaciones. Solo después saldará concurso la ejecución de los accesos, que se prolongará durante 16 meses. La conexión, de 2,2 kilómetros, tienen un presupuesto de 8,9 millones de euros. La apertura al publico del hospital de Teruel no se contempla hasta "finales de 2025", informan desde la DGA.

La ejecución del hospital de Alcañiz requerirá de un nuevo vial de acceso H. A.

Contar con nuevas infraestructuras sanitarias en 2024 hubiera constituido un estímulo más para reforzar las escasas plantillas de especialistas de Teruel y Alcañiz, aunque desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) advierten de que, aunque estrenar un hospital podría ser un "aliciente" para captar profesionales, lo esencial es la carga de trabajo y los equipamientos tecnológicos de los nuevos establecimientos sanitarios.

Las mejoras se retrasan

Alfredo Soldevilla, sindicalista de CC. OO. y miembro de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón, señala como uno de los principales inconvenientes del retraso del hospital de Alcañiz la privación a la población de servicios que actualmente no existen y que llegarán con el nuevo centro, el principal de ellos la UCI. Su ausencia obliga a trasladar a los pacientes a Teruel o Zaragoza y con ellos sus familiares.

Soldevilla admite su "decepción y preocupación" por el retardo, porque la entrada en servicio queda "para mañana y el mañana nunca llega". Coincide con la CESM en que Alcañiz pierde un "estímulo" para atraer profesionales que completen la infradotada plantilla de especialistas, aunque también comparte con el sindicato médico que tener instalaciones nuevas no será suficiente para atraer a facultativos.

Lo cierto es que la demora hasta dentro de dos años de la apertura no ha descolocado ni a los agentes sociales ni a los profesionales sanitarios. "No me sorprende la nueva fecha puesta a la apertura. Y solo con suerte, se podrá abrir en 2025", afirma un portavoz de CESM en Teruel, que apunta al problema "adicional" de los accesos como una de las causas principales de la tardanza en la capital provincial.

El representante de CESM no cree, sin embargo, que alargar un año más la vida de los actuales hospitales merme la calidad asistencial, aunque reconoce que "la falta de espacios" es clamorosa en los actuales hospitales. Pero matiza que los sanitarios trabajan a pleno rendimiento para que la atención a los pacientes no se resienta.

El CESM sintoniza con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel, Pepe Polo, en la falta de planificación del Gobierno aragonés a la hora de agilizar el equipamiento y los accesos como una de las causas que dilatarán la apertura una vez concluida la obra civil. Polo cuestiona también la voluntad del anterior Ejecutivo. A las demandas vecinales de que "agilizara el equipamiento con el estudio de necesidades y la redacción del pliego de licitación, la DGA respondía que no había que anticiparse a las necesidades".

El dirigente vecinal advierte de la previsible situación de que los nuevos hospitales "estarán terminados, pero vacíos" a la espera de sus equipamientos y de las vías de acceso. Y pone en duda la nueva previsión inaugural. "Crucemos los dedos para que se inaugure en 2025", sentencia.

Pepe Polo comparte la opinión sindical de que la labor de los profesionales es "exquisita", pero denuncia que la insuficiencia de espacios es manifiesta. "El edificio está colapsado y su aspecto es deprimente, con consultas pequeñas y salas de espera en los pasillos", señala.

El dirigente vecinal ve, como único aspecto positivo del retraso, una nueva oportunidad de ampliar el número de camas individuales del nuevo Obispo Polanco, una solución que tendría un "coste asumible" y que fue reivindicada por la sociedad turolense. Además, dará más tiempo para determinar de forma "consensuada" el futuro destino de los actuales edificios.