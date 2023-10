¿Me multarán si dejo al perro en la puerta del súper?

Hace apenas una semana conocíamos la noticia de que una mujer de Vigo fue multada por dejar a su perro atado en la puerta de la farmacia para entrar a comprar un medicamento solamente un día después de que entrase en vigor la nueva ley de Bienestar Animal. Finalmente, la denuncia se retiró antes de que se tramitase la multa y la infracción quedó solo en un aviso. De no ser así, esta mujer habría tenido que pagar 500 euros por este hecho.

Y es que la nueva norma establece que queda expresamente prohibido mantener a los animales “atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”. Esta situación ha creado incertidumbre entre los propietarios de mascotas en Aragón. Muchos de ellos se preguntan si les multarán por dejar al perro en la puerta de la panadería o del supermercado durante unos minutos.

"Muchos propietarios se preguntan si les multarán por dejar al perro en la puerta de la panadería"

“No creo que esté bien que te puedan multar por dejar un momento al perro en la puerta de un comercio para entrar a comprar. Creo que ese artículo no puede referirse a eso. Debe de ser para los que lo dejan en la puerta del bar y se pegan dentro dos horas o los que lo dejan metido en el coche, porque de no ser así, creo que la norma no está bien adaptada”, dice Carmen Beltrán, vecina de Las Fuentes y dueña de un perro.

“Siempre he aprovechado el paseo con el perro para comprar o hacer algunos recados”, afirma Miguel Gimeno. “Me daba una vuelta con él y antes de llegar a casa lo dejaba en la puerta del supermercado y en la de la panadería, entraba un momento y nos íbamos a casa. Ahora lo voy a tener que pasear primero, subirlo a casa y bajar de nuevo a comprar dejándolo solo en casa. No lo acabo de entender”, añade este jubilado del barrio de San José.

"Siempre aprovecho el paseo con el perro para hacer alguna compra. Ahora voy a tener que bajar dos veces"

Desde al Ayuntamiento de Zaragoza aseguran que “de momento la Policía Local no ha puesto ninguna denuncia por dejar al perro en las puertas de los establecimientos”, señalan. “Todavía es pronto para ver cómo se aplica la nueva ley que acaba de entrar en vigor”, aseveran fuentes municipales, y recuerdan que “no se trata de una normativa municipal sino que es una ley estatal”.

Tampoco la Guardia Civil de Zaragoza ha registrado ninguna denuncia ni ha impuesto ninguna sanción con respecto a alguno de los nuevos puntos que establece la ley. “No se ha registrado un aumento de los abandonos de animales desde que se pusiese en marcha, el pasado 29 de septiembre y no tenemos datos sobre denuncias porque hace muy poco que ha entrado en vigor,”, explican, por lo que tampoco han aumentado las labores de vigilancia sobre las que ya se realizan habitualmente.

Ni en tiendas de alimentación, ni en farmacias

El tema es complicado y la ley ambigua. La nueva normativa estatal prohíbe dejar al animal fuera del establecimiento sin supervisión pero permite su entrada en “establecimientos públicos y privados, alojamientos hoteleros, restaurantes, bares y en general cualesquiera otros en los que se consuman bebidas y comidas”, siempre y cuando se restrinja “a zonas no destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos”.

En caso de no admitir la entrada y estancia del animal “deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento”, pero no dice nada sobre si permite su entrada a los locales de alimentación, por lo que hay que remitirse a las ordenanzas municipales y leyes autonómicas.

En Zaragoza, la ordenanza municipal sobre la Protección, la Tenencia responsable y la Venta de Animales establece que “está prohibida la entrada de animales domésticos en todo tipo de locales destinados a la fabricación, cocinas, almacenaje, transporte, manipulación o venta de alimentos”, por lo que los perros no pueden entrar en mercados, carnicerías, supermercados, panaderías o ningún establecimiento que venda alimentación.

En este sentido, el consistorio sacó hace unos meses una ‘Guía para ser un pet friendly. Manual de convivencia para mascotas en el comercio y la hostelería en Zaragoza’. En ella, se explica que “los únicos locales en los que seguirán sin poder entrar animales de compañía son los destinados a la fabricación, almacenaje, transporte, manipulación o venta de alimentos, incluidas las cocinas. Por otro lado, los colegios profesionales desaconsejan su acceso a comercios de carácter sanitario como farmacias y ópticas”, se puede leer en esta guía.

En este sentido, el colegio oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ) explica que "existe una normativa que regula las condiciones higiénico- sanitarias que deben cumplir las farmacias como establecimientos sanitarios", señalan desde COFZ. Así, "consideramos que estas condiciones son incompatibles con la entrada de animales, teniendo en cuenta, además, que en las farmacias se realizan servicios profesionales como la elaboración de los sistemas personalizados de dosificación de medicamentos o fórmulas magistrales que requieren unas condiciones de higiene y limpieza muy altas. Sin olvidar las posibles alergias de pacientes que acuden a la farmacia", continúan.

"En todo caso, las competencias de ordenación farmacéutica en nuestra comunidad corresponden al Gobierno de Aragón. Por eso el Colegio ha elevado una consulta a fin de que ratifique el criterio expuesto", anuncian los farmacéuticos zaragozanos.

"No creo que nos vayan a multar"

Si no se puede dejar al perro fuera y tampoco puede entrar en la tienda, solo queda la opción de dejarlo en casa. “Es absurdo que no dejen que se quede el animal en la puerta unos minutos. Hay leyes que no entiendo”, se queja Antonio Torres, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS).

“Supongo que eliminarán los mosquetones que tenemos en la puerta para que los clientes puedan atar al perro”, señala, por su parte, la dependienta de una tienda de frutos secos que también dispensa pan. “Nosotras podemos salir a atender de manera puntual a la puerta. Ya lo hemos hecho alguna vez, pero no a todo el mundo que venga con perro, por lo que tendrán que dejarlo en casa”, puntualiza la trabajadora.

"Podemos salir a atender de manera puntual a la puerta, pero no a todo el mundo que venga con el perro"

“Aragón es una de las comunidades más restrictivas que hay al respecto y no deja entrar animales a los mercados”, dice Fernando Benito, gerente del Mercado Central. “En otras comunidades como Cataluña, sí que se puede y en alguna ocasión hemos tenido algún incidente con visitantes de otros lugares que entraban con sus mascotas y les hemos tenido que decir que aquí no se podía”, continúa Benito.

“Es un fastidio que no podamos dejarlo fuera si es para comprar algo rápido. No es que lo vayamos a dejar una hora, es entrar y salir”, apuntan Carol y Carmen, dos vecinas de la zona Centro de Zaragoza que paseaban a sus respectivos perros este lunes.

“Sí que me parece bien para la gente que lo deja 3 horas atado, que lo he visto”, apuntan, e insisten: “No es nuestro caso, por lo que vamos a seguir dejando el perro en la calle si entramos un momento a comprar, no creo que nos vayan a multar” concluyen ambas.