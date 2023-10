Quejas del PAR y Podemos por la apertura de una caja acorazada en las Cortes de Aragón

Las agrupaciones parlamentarias del PAR y Podemos han presentado sendas quejas en las Cortes de Aragón por la apertura de una caja fuerte que pertenecía a los aragonesistas y que permanece en su antiguo despacho, ahora ocupado por Podemos. La exsecretaria del grupo aragonesista la abrió sin el permiso del actual diputado y líder de su partido, Alberto Izquierdo, tras acceder también sin autorización al despacho asignado a Andoni Corrales cuando no estaba él ni el personal.

Los hechos se remontan al pasado 5 de septiembre por la tarde, cuando la extrabajadora, que tenía las llaves de la caja fuerte, se presentó en las Cortes pese a ser advertida por el administrador del PAR, Luis Estaún, y por Izquierdo ese mismo día de que debía abrirla en presencia del secretario general. "Trasladé que me iba de viaje y que iba a recoger esa misma tarde el contenido", ha apuntado este martes, sin saber entonces que su anterior grupo, carente aún de rotulación, ya pertenecía a Podemos.

La exsecretaria del PAR, a la que se despidió al igual que al resto de trabajadores del grupo al acabar la pasada legislatura, ha recordado que en sus más de 30 años de servicio al partido no ha tenido "ningún problema" y ha defendido que el contenido de la caja pertenecía a los anteriores diputados, enfrentados con la actual dirección. Y ha especificado que se llevó documentación sobre los gastos que se presentará para su fiscalización a fin de año y 300 euros en metálico. "Los ingresé en la cuenta del grupo y se devolverá a las Cortes", ha añadido.

Alberto Izquierdo ha señalado que, además de la queja tramitada en las Cortes, están estudiando otras medidas. "Desconocemos lo que había, pero está claro que el contenido pertenecía al PAR y no puede quedárselo una extrabajadora. Cuando no hay nada que esconder, no se entra de hurtadillas para retirar el contenido de una caja blindada", ha reprochado.

Por su parte, Andoni Corrales ha considerado "grave" que se accediera al despacho de Podemos sin autorización, por lo que se tramitó igualmente una queja en la Cámara, detallando que se encontraron la mañana del 6 de septiembre la caja abierta y con la llave puesta.

Según ha podido saber este diario, los servicios administrativos informaron de las quejas a la Presidencia de las Cortes y fuentes oficiales han señalado este martes que no se había abordado todavía el asunto. De hecho, han transcurrido cuatro semanas y Marta Fernández no lo ha trasladado a la Mesa.