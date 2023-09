Un virus en el agua de boca pone en alerta a los vecinos de Villanueva de Huerva

Sin aclararse todavía el origen del protozoo que ha causado un brote de gastroenteritis en Tarazona que ha afectado a casi medio millar de personas, un nuevo microorganismo amenaza ahora el agua de boca de la localidad zaragozana de Villanueva de Huerva.

El Ayuntamiento de este municipio emitió un bando este viernes a las 10.30 instando a sus vecinos a no consumir agua de boca tras la detección de un virus en un análisis completo que se había realizado. Ante esta situación, el alcalde de la localidad, Felipe Gómez Faure, tomó la decisión de avisar a toda la población y se prohibió el uso de agua para consumo de boca" con el fin de proteger la salud de los vecinos del municipio", puede leerse en el documento emitido por el consistorio.

"Nos avisaron desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón de que en el último análisis que se había realizado el pasado martes, se había detectado un virus y que no podíamos consumir agua del grifo", explica Gómez Faure. Enseguida emitieron el bando que se trasmitió por megafonía para avisar a todo el pueblo y que también se pasó por Whatsapp a los vecinos.

Bando del Ayuntamiento de Villanueva de Huerva en el que prohíbe el consumo de agua de boca por un virus. Ayuntamiento de Villanueva de Huerva

"Ese mismo viernes se tomaron nuevas muestras para otro análisis y estamos esperando los resultados, pero nos han comunicado que este microrganismo no es como el de Tarazona y que se soluciona elevando las cantidades de cloro, por lo que pensamos que a lo largo de la próxima semana puede estar solucionado", asegura el edil.

"No ha habido ningún afectado a nivel sanitario por lo que estamos tranquilos en ese sentido".

Además, "no ha habido ningún afectado a nivel sanitario por lo que estamos tranquilos en ese sentido", asevera. Lo que sí ha hecho este Ayuntamiento es repartir agua entre los vecinos de la localidad. "El mismo viernes por la tarde recorrimos el pueblo con un camión, dejando botellas de agua embotellada por las casas y lo vamos a volver a hacer durante toda la semana", confirma Gómez Faure.

Reparto de botellas de agua casa por casa en Villanueva de Huerva. F.G.

Para evitar que haya desabastecimiento "fuimos a comprar a Zaragoza y Cariñena y tenemos almacenados unos 3.500 litros en garrafas y botellas, por lo que si algún vecino necesita puede acercarse hasta el consistorio donde se la facilitaremos", continua el edil.

"Vendimos todo el agua en 5 minutos"

“En el bando nos pedían que no bebiéramos agua del grifo porque se había detectado un virus”, dice Pilar, vecina de la localidad. “Pero no han cortado el suministro y la podemos usar, aunque solo para lavar o fregar, no para cocinar”, añade. “También nos avisaron de que nos iban a suministrar agua embotellada desde el Ayuntamiento y ayer por la tarde ya se acercaron por algunas casas, entre ellas la mía, para entregarla, así que por ahora no he tenido que comprarla”, añade esta vecina.

Otros, sin embargo, sí que acudieron a aprovisionarse de agua embotellada tras escuchar el bando. De hecho, “se nos agotaron las existencias en 5 minutos y hasta el próximo martes no llega el proveedor con más agua mineral”, confirma Marián Arnal, que regenta uno de los dos supermercados del municipio.

“Pero me consta que el Ayuntamiento recorrió ayer por la tarde las casas del pueblo repartiendo agua y dijeron que hoy lo iban a volver a hacer”, señala Arnal. “Nuestro problema es que tenemos también una carnicería y, si se alarga mucho la restricción, tendremos que ponernos a hacer morcillas con agua mineral”, explica. “Espero que dure poco y que no sea nada porque hay algo de temor después de lo que ha pasado en Tarazona”, apunta esta comerciante.

En el bando se comunicaba que ya se había dado parte a los organismos competentes y que se podría volver a beber agua de boca cuando los análisis de comprobación garantizasen que no hay riesgo para el consumo aunque, por ahora, se desconoce cuándo podrá ser.