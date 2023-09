El aumento de afectados por gastroenteritis en Tarazona se ralentiza, aunque ya se rozan los 320

El volumen de contagiados en el brote de gastroenteritis de Tarazona continúa creciendo y, según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Aragón, se alcanzan ya los 319 casos. No obstante, la curva de incidencia parece que comienza a ralentizarse después de que en las últimas 24 horas (entre las 8.00 del sábado y las 8.00 de este domingo) solo se haya atendido a 16 afectados en el centro de salud de la localidad turiasonense. Suponen, según han apuntado estas mismas fuentes, un 44% de los registrados en el mismo periodo del día anterior.

Además, las últimas investigaciones epidemiológicas llevadas a cabo entre los casos detectados confirman que el único factor común ha sido el consumo de agua del grifo. "Se ratifica así la adecuación de las medidas adoptadas", han recalcado desde el Ejecutivo autonómico.

Entre ellas se encuentra la prohibición del uso del agua de la red de abastecimiento tanto para consumir y cocinar como para lavarse los dientes, que se prolonga desde el pasado lunes por la tarde, cuando desde el ambulatorio se alertó al Consistorio y Salud Pública del incremento de casos. Además, si se quiere usar para la limpieza de utensilios y superficies será necesario que se hierva durante al menos 10 minutos.

En el caso de contagiados o personas que hayan tenido una sintomatología compatible, Salud Pública pide extremar las medidas de higiene personal y lavado de manos, especialmente tras cambiar pañales de niños o pacientes infectados hasta 48 horas después de la desaparición de la diarrea. Este misma plazo se da para la manipulación de comida o cuidado de personas hospitalizadas o en instituciones como residencias o guarderías; y para que los niños que van a guardería se incorporen a la misma.

Asimismo, se recomienda que los afectados no mantengan relaciones sexuales durante las dos semanas siguientes al cese de la diarrea y que tampoco se bañen en piscinas. De hecho, el Ayuntamiento cerró el jueves de manera temporal las áreas de las piscinas climatizadas del polideportivo municipal. Recalcan que es fundamental la limpieza de manos con agua y jabón y no con geles hidroalcoholicos, que no son útiles en estos casos.

Los contagios se deben a la presencia de un parásito poco común –un protozoo del género cryptosporidium– en el agua de Tarazona. "Estos ooquistes – un cigoto rodeado de una pared quística– se encuentran en el intestino humano o del ganado y pueden llegar a contaminar las aguas provocando estos brotes comunitarios", han explicado en varias ocasiones desde Departamento de Sanidad. En esta ocasión, todavía no se ha determinado el foco del contagio.

Un problema añadido es son muy resistentes al tratamiento por cloro, por lo que los tratamientos utilizados en los sistemas de depuración de aguas residuales y de potabilización de aguas de consumo no son suficientes. Por ello, se está contactando con empresas que llevan a cabo tratamientos para eliminar estos ooquistes como son la ozonización, la luz ultravioleta u "otras membranas adaptadas al caso", y que pueden requerir una infraestructura importante.