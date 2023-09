Vuelta a la rutina tras las vacaciones: "La clave es tomárselo con calma"

Lo llaman depresión postvacacional. Pero no, no existe, como explican varios expertos en salud mental de Aragón. "La depresión es un problema muy grave como para tomarlo a la ligera", enfatiza Mari Paz Paniagua, psicóloga aragonesa. Si bien es cierto que durante estos días la vuelta a la rutina puede volverse un auténtico reto, la clave es casi igual de evidente que este problema. "La ciudad ha permanecido parada durante semanas, los ritmos y costumbres han cambiado y la vida se ha ralentizado, pero ahora toca volver a la realidad", explica.

Para algunas personas se convierte en un auténtico problema; sin embargo, la herramienta más poderosa para sobrellevarlo suele encontrarse en cada uno. "Al fin y al cabo, no deja de ser una resistencia a volver a las obligaciones", afirma. Una realidad que se agrava cuando nuestras condiciones no son favorables o de nuestro gusto. "Volver a una obligación nunca es cómodo, por eso puede ser un buen momento para reflexionar sobre nuestras vidas. A las personas que nos apasiona lo que hacemos también nos cuesta, pero la vuelta no es tan complicada", añade.

Mari Paz Paniagua: "La ciudad ha permanecido parada durante semanas, los ritmos y costumbres han cambiado y la vida se ha ralentizado, pero ahora toca volver a la realidad"

Durante estos primeros días de septiembre, son muchos los aragoneses que llegan a sus consultas psicológicas después del parón veraniego mostrando signos de que "volver a lo de antes cuesta". Uno de los trucos que recomiendan los expertos es tomarse un tiempo de adaptación. "No volver de cero a cien. La clave es tomárselo con calma y con filosofía", explica.

Un consejo que puede parecer obvio, pero que habitualmente olvida la mayoría. "Gran parte de la ciudadanía prefiere apurar y volver de golpe. En esos casos el 'shock' es mayor", especifica. Es entonces cuando aparecen cuadros de estrés, agotamiento o mal humor.

"También es importante ser conscientes de lo que estamos sintiendo y evitar ser arrastrados por el pesimismo que siente la mayoría", reflexiona. Algo que, unido a los ritmos frenéticos que se han instalado en nuestro día a día y a la necesidad de ser productivos, se convierte en el caldo de cultivo idóneo para que se produzcan situaciones, en ocasiones, complicadas. "Un pequeño truco que funciona muy bien es meditar un minuto al día. No es necesario más, tan solo 60 segundos para bajar el ritmo y darnos cuenta de dónde estamos. Es importante ser conscientes de que somos nosotros quienes decidimos cómo enfrentamos a la rutina", añade Paniagua.

Fundamental para la psicóloga zaragozana: no adelantarse a los acontecimientos. "Es otro escenario recurrente. Dejar de disfrutar del momento presente y ponerse a pensar en todo lo que tenemos que hacer antes de que pase", detalla. Una realidad que en sus más de tres décadas de experiencia profesional, asegura, "va en aumento".

Mari Paz Paniagua: "Un pequeño truco que funciona muy bien es meditar un minuto al día. No es necesario más, tan solo 60 segundos para bajar el ritmo y darnos cuenta de dónde estamos"

Otro consejo muy sencillo de aplicar es aceptar y relativizar, y darse cuenta de que, realmente, volver a la rutina no es una tragedia, sino parte de la vida. "Vivamos un día a la vez, poco a poco, sin crear problemas que no existen, y tomando las cosas con filosofía", concluye.

Vuelta al cole de los niños

Pero, ¿qué pasa con los más pequeños que, en tan solo unos días, vuelven al colegio y a su ajetreado ritmo de vida? Como explica la psicóloga infantil Alejandra García Pueyo. "La vuelta a la rutina es un mal que afecta a grandes y pequeños; pero, en nuestro caso, gran parte de la responsabilidad al decidir cómo se lo van a tomar ellos depende de los adultos", reflexiona la profesional, quien desde hace más de una década dirige su propio centro de psicología infanto-juvenil en la capital aragonesa.

Alejandra García Pueyo: "La vuelta a la rutina es un mal que afecta a grandes y pequeños, pero en nuestro caso gran parte de la responsabilidad al decidir cómo se lo van a tomar ellos depende de los adultos"

¿El mejor consejo para las familias? Adaptar un plan de vuelta al mundo real paulatino que nos permita aposentarnos antes de la vuelta al cole. "No es buena idea apurar hasta el último momento. Si se puede, recomiendo un periodo de adaptación que les permita prepararse de manera progresiva", afirma García Pueyo. Y no solo eso, sino compartir con ellos comentarios positivos acerca de la vuelta al cole, como el reencuentro con los compañeros, los momentos divertidos...

"Los más pequeños son los que más rutina necesitan. Horarios, horas de sueño, comidas en casa o en el centro escolar. No es bueno dejar de hacer planes de ocio de golpe. Recomendamos hacer las cosas poco a poco", añade la psicóloga zaragozana. Y otro truco, hacerles partícipes de los preparativos de la vuelta al colegio. "Que nos acompañen a comprar los libros y el resto del material escolar, forrar los libros en familia y preparar un calendario visual", completa García Pueyo, quien reconoce que ella misma aplica estos consejos en su día a día.

La profesional aboga por convertir estos días en una pequeña fiesta, "con desayunos divertidos, música, bailes, visionados de películas. Todo lo que genere buen ambiente en casa, en lugar de estrés y momentos de agobio. Si hacemos esto, los pequeños lo van a gestionar mucho mejor", concluye.