¿A qué edad pueden ir los niños solos al colegio en Aragón? Esto es lo que dice la ley

Conciliar la vida familiar y laboral no es fácil y cuando llega la vuelta al colegio. Extraescolares, deportes y rutinas nuevas que complican las agendas de mayores y pequeños. Una de las principales cuestiones que preocupan a los padres es cuándo deben (y pueden) los alumnos ir solos hasta el centro escolar. Algunos padres apuestan por los relojes inteligentes para saber dónde están y tenerlos 'geolocalizados'. Los caminos escolares que se han extendido por todo Aragón también aportan algo de tranquilidad y, en Zaragoza, los centros cuentan con el proyecto STARS por el que las familias y el alumnado se organizan para ir en grupo desde sus domicilios al centro escolar a través de diferentes rutas a pie con adultos que les acompañan en el recorrido. Pero pocos padres saben que la ley establece penas para los padres que desatiendan a los menores. El artículo 229 del Código Penal recoge la pena de prisión de uno a dos años por abandono de un menor para "la persona encargada de la custodia" y este castigo se puede incrementar de 18 meses a tres años si los que cometen la infracción son los tutores o padres.

Por su parte el artículo 172 del Código Civil recoge que "si se constata por la entidad pública pertinente que un menor está en situación de desamparo, tiene la obligación adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal".

Cuál es la edad para que los niños comiencen a ir solos al colegio

Las sanciones están claras, pero actualmente no existe ninguna ley en España que regule de manera legal la edad a la que un niño puede ir a la escuela sin compañía de un adulto. Para solucionar la duda es necesario atenerse a las recomendaciones de los expertos que consideran que lo correcto es entre los 9 y los 12 años, pero dependerá de la madurez de cada niño. No se recomienda, en ningún caso que vayan solos antes de los 7 porque no tienen la capacidad de anticiparse a los peligros, aseguran.