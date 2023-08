Mar Vaquero: "El PP ha demostrado que bajando los impuestos se genera actividad económica"

¿Esperaba ser consejera de Economía, Empleo e Industria?

Lo que esperaba era estar a disposición del presidente para el proyecto que quisiera desarrollar en Aragón.

¿Le sorprendió cuando le dijeron que iba a Economía?

Bueno, me entró vértigo porque cualquier área de gobierno implica una gran responsabilidad. Pero cuando estás desde hace ya muchos años en política, habiendo llevado gestión, también varios años en el parlamento, estás dispuesto a asumir responsabilidad y hacerlo con compromiso, trabajo e implicación, que es lo que nos ha pedido el presidente.

Además, es vicepresidenta y portavoz. ¿Le dieron también estos puestos para contrarrestar a Vox en el Gobierno de coalición?

Con dos socios en el Gobierno y una vicepresidencia para Alejandro Nolasco, era normal que el Partido Popular tuviera una vicepresidencia. Lógicamente son vicepresidencias que están dotadas de competencias y en mi caso ha sido la de Economía, Empleo e Industria.

¿Cree que es un premio por su labor como portavoz en la oposición en las Cortes?

Más que medirlo en términos de premio, lo mido en términos de confianza del presidente.

En una macroconsejería con Economía e Industria, que estaban separadas, tendrá que contar con un buen equipo.

Estoy convencida de que voy a conseguir hacer el mejor equipo. Los grandes éxitos no se consiguen solos, sino siempre rodeada de personas con talento, con experiencia, sobre todo con esas mismas ganas de trabajo y de compromiso.

¿Tiene ya el equipo formado?

De momento están ya nombradas las directoras generales de Promoción Industrial e Innovación, la de Consumidores y la de Comercio. Están pendientes la dirección general de Minas y Energía, la de Economía y la de Pymes y Autónomos.

No hay muchos cambios respecto al Gobierno anterior en la estructura de direcciones generales, salvo que de estar en dos consejerías ahora estarán en una.

Exacto, no hay muchos cambios. Una cuestión importante es que en materia de industria, en esa dirección general de Promoción Industrial hemos querido incorporar la innovación y como instrumento para llevar a cabo esa innovación estará el Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova). Creo que es muy importante unir el impulso que puede dar a nuestro sector industrial la innovación y la tecnología.

En Itainnova o en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) se esperan nombramientos.

En Itainnova el presidente ya anticipó que no tenía por qué cambiar a los responsables. Ester Borao va a seguir siendo directora. Ha hecho un buen trabajo, confiamos plenamente en ella. En el Partido Popular ya la conocíamos porque participó en actos que celebramos reconociendo el trabajo de nuestras científicas. Desde el departamento estoy convencida de que vamos a dar un gran impulso al ITA y en el papel que tiene para ayudar a la transformación de las empresas, de la industria fundamentalmente.

¿Cuál es su principal reto como consejera de Economía? ¿Qué es lo que quiere conseguir?

El principal reto es tener en cuenta a los actores principales de este departamento, que son los aragoneses, los trabajadores y las empresas. Tenemos que hacer un gran reconocimiento al papel, no solamente a nivel económico, sino al papel social, que cumplen las empresas. Detrás de cada una de ellas hay hombres y mujeres que están dispuestos a poner todo su sacrificio, a veces incluso todo su patrimonio, al servicio de un proyecto empresarial. Nuestro principal objetivo va a ser impulsar en colaboración con todas esas empresas ese crecimiento. Aragón ha sido una comunidad que en algunos aspectos ha perdido liderazgo con respecto a otras comunidades autónomas y queremos que vuelva a ser líder en el conjunto de España, en crecimiento económico e industrial, en creación de empleo, en exportaciones y sobre todo en mejorar las condiciones de vida de los aragoneses. Si hay una economía fuerte, si hay un buen nivel de empleo, pues obviamente la vida cotidiana de los aragoneses pasa a ser mejor. Ese es el principal objetivo.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero Oliver Duch

¿Cómo podrán afectar los recortes que se pueden dar como consecuencia de las rebajas fiscales que llevarán a cabo?

Ese es un marco que rechazo totalmente. Los Gobiernos del Partido Popular en otras comunidades autónomas han demostrado que bajando los impuestos se genera mayor actividad económica, más creación de empleo. Con ello aumenta la recaudación y por lo tanto la administración y también las empresas pueden llevar a cabo más actividades. Con todo ello se mejoran las políticas sociales. Por eso digo que rechazo que una bajada de impuestos lleve aparejados recortes.

Habla de otros Gobiernos.

El presidente del Gobierno de Aragón, siendo alcalde de la ciudad de Zaragoza, ha demostrado que bajando los impuestos a los zaragozanos se pueden atraer mayores empresas y se puede invertir, porque ha invertido más que en otras legislaturas anteriores en las que ha gobernado la izquierda y además ha alcanzado un récord en inversión en políticas sociales. Eso es lo que queremos hacer también desde el Gobierno de Aragón.

Fiscalidad

"Siendo los aragoneses los que más impuestos pagan, hemos sufrido un deterioro de los servicios públicos"

Agentes sociales



"El acuerdo PP-Vox no hace referencia al recorte de subvenciones. Optimizar es funcionar con un criterio de eficiencia"

Renovables

"Un sector tan importante en la Comunidad no puede estar sujeto a presuntas irregularidades"

Pero ingresarán menos.

La izquierda, lo hemos visto en los gobiernos anteriores, como ocurrió en la pasada legislatura y la anterior, ha subido impuestos con la excusa de que era para mejorar los servicios públicos. Lo que hemos visto es que siendo los aragoneses los españoles que más impuestos pagaban, hemos sufrido un deterioro progresivo de los servicios públicos. El ejemplo más plausible es la sanidad. Creemos que ese mantra de que bajar los impuestos es para empeorar los servicios públicos, lo vamos a invertir. Creemos firmemente en que el dinero de los aragoneses tiene que servir para emprender, para poner en marcha proyectos, para prosperar, para tener incluso una mayor libertad a la hora de decidir qué es lo que quieren hacer con su dinero.

Asegura que Aragón ha perdido liderazgo en ámbitos de la economía. ¿A cuáles se refiere?

En Aragón tiene gran peso la industria, sector que con carácter general está perdiendo impulso no solamente aquí, sino en el conjunto de España. Aragón siempre había estado por encima de la media en indicadores como es el PIB, la renta, la tasa de paro, el nivel de exportaciones. En algunos indicadores, lo dicen los datos, estamos por debajo de la media. En el PIB, hasta el segundo trimestre de este año Aragón no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, ha sido una de las últimas comunidades autónomas en hacerlo.

Con Javier Lambán, la tasa de paro se redujo sustancialmente, hasta las 58.000 personas.

Cuando Lambán llegó al gobierno, la diferencia entre la tasa de paro de España y la de Aragón era de 6 puntos. En estos momentos, esa diferencia es de 3 puntos. Por eso decía que nosotros aspiramos a mejorar esa situación.

¿Cree que se puede llegar al pleno empleo? ¿Espera conseguirlo esta legislatura?

El pleno empleo es un objetivo que tiene que tener cualquier gobierno, pero en Aragón tenemos que ser optimistas. Hay también una falta de población activa. Conseguir el pleno empleo porque no tenemos suficientes trabajadores no es un éxito. Lo que tenemos que atraer es gran parte de esa población activa, talento y no hacer que muchas de esas personas tengan que irse a otras comunidades autónomas porque aquí no tienen esos perfiles.

La falta de perfiles adecuados para las vacantes de empleo es uno de los grandes problemas actuales de nuestra economía.

Intentar solucionarlo va a ser uno de nuestros principales objetivos. A veces las empresas rivalizan a la hora de captar determinados perfiles. En el departamento vamos a trabajar, a través del Inaem, que creemos que necesita una mejora y una mayor modernización, en que las empresas estén más en contacto y puedan también participar en la elaboración de esos perfiles profesionales, en la preparación de los programas académicos, para que las personas que se formen se adapten a los perfiles que necesita nuestra industria.

Entre los agentes sociales hay preocupación porque en el acuerdo de coalición PP-Vox se sugiere que les recortarán las subvenciones.

En el acuerdo no se hace referencia a recortar ayudas y subvenciones. Optimizar es funcionar con un criterio de eficiencia. Lo que le puedo asegurar es que desde el Gobierno de Aragón y desde este departamento se va a trabajar en el consenso, en el diálogo, en garantizar el reconocimiento que hacemos a los agentes económicos para colaborar en este impulso al desarrollo económico y social. Yo no lanzaría ningún mensaje de preocupación. Al revés, nuestro compromiso con los agentes sociales es firme porque estamos comprometidos con impulsar la actividad económica y crear empleo. De hecho, serán de las primeras reuniones que tenga como vicepresidenta y consejera.

Como ha recordado, la industria es una de las grandes fortalezas de la economía aragonesa. ¿Qué hará en ese campo?

En Aragón el peso del sector industrial es muy importante, el 20% del PIB, pero es verdad que entre los empresarios, entre el sector industrial, hay preocupación porque se está perdiendo ese índice de productividad industrial. Desde ahí vamos a trabajar también porque creemos que es muy importante llevar a cabo estrategias. Una de ellas es la innovación, el apoyo a nivel tecnológico, la digitalización, pero también ayudar con medidas para mejorar la competitividad, como es la simplificación administrativa. En la anterior legislatura ha habido dos leyes de simplificación administrativa pendientes de que se desarrolle su contenido normativo y eso no puede ser.

Siguiendo con la industria, Jorge Azcón dijo que a él no se le hubiese escapado la fábrica de baterías, en referencia a la de Volkswagen, que ha ido a Sagunto (Valencia). ¿A usted no se le escaparán proyectos así?

Yo creo que es un proyecto que no es solamente de este departamento. Es un proyecto de legislatura en el que tiene que estar implicado todo el gobierno. Para los grandes proyectos estratégicos, sean del área que sea, creo que lo más importante va a ser el trabajo y la coordinación de todo el gobierno.

Mar Vaquero en un momento de la entrevista. Oliver Duch

También se perdió la oportunidad de acoger una factoría de baterías del grupo Tata.

Exacto. Han sido dos proyectos y en los dos se ha dado un denominador común. Primero, no ha habido la suficiente reivindicación por parte del Gobierno de Aragón al Gobierno de España. Por lo tanto, no ha habido unas decisiones políticas adecuadas. Y luego, segundo, la mala relación que ha habido entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España nos ha perjudicado gravemente. El Gobierno de España no ha tratado con igualdad a los aragoneses con respecto a los ciudadanos de otras comunidades autónomas.

Eso no sabemos si cambiará. Pedro Sánchez podría continuar al frente del Gobierno central.

Estoy convencida de que el presidente de Aragón actual será mucho más reivindicativo que lo que se ha sido hasta ahora con este tipo de proyectos.

¿Cree que Jorge Azcón se llevará mejor con Sánchez que Javier Lambán?

La relación entre dos no depende solamente de uno, depende de los dos. Lo que le puedo asegurar es que el señor Azcón sí que va a ser muy reivindicativo con el Gobierno de España para pelear por este tipo de proyectos.

¿Ha contactado ya con las empresas que han expresado su interés en instalarse en Aragón? Se hablaba que unas 15.

Nuestro principal objetivo es que esos contactos que hay para que vengan esas empresas sean fructíferos. Muchos de ellos, lo vimos a través del traspaso de poderes, eran contactos y acuerdos que eran confidenciales, a pesar de que el gobierno en funciones no lo respetara. Llevamos diez días y no ha habido posibilidad de llevar a cabo todos esos contactos, pero desde luego vamos a pelear por todos.